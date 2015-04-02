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3 дня на убийство
Отзывы о фильме «3 дня на убийство»
3 Days to Kill
3 дня на убийство
2013 / США / Франция
Трейлер
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Maskarponka, 17/04/2014 - 17:02:13):
Явное не сочетание людей-сценария-актеров. Просто винегрет. Макджи, окончательно перестал существовать для меня, как режиссер. Бессон, придумал очередной ремейк на самого себя. этакая задорная зарисовка из Парижа, про спец агентов США (других уже наверное просто не бывает). Только вот печальная рожа Костнера, никак не гармонирует с положением. Ему людей нужно резать, в драмах сниматься, типа Ной, он улыбаться не умеет. ✊ Ну и жена Депа, она как походу в образ в Мачете вошла, так теперь он у нее один, Спецагент-Барби, нач местного отделения ЦРУ.
В общем, хуже некуда✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Невообразимая хрень! Люк Бессон остался в прошлом веке, еще похоже и без денег, потому что фильм то совсем бедненький. Каким то чудом я досидела до конца. весь фильм меня не покидало ощущение что он снят русским режиссером в 90-х, что то типа Бандитского Петербурга...И Эмбер Херд брр, страшная, и роль да, та же что в Мачете, к тому же приторно сыгранная. фу фу фу
1/10
2 апреля 2015, 12:51
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Явное не сочетание людей-сценария-актеров. Просто винегрет. Макджи, окончательно перестал существовать для меня, как режиссер. Бессон, придумал очередной ремейк на самого себя. этакая задорная зарисовка из Парижа, про спец агентов США (других уже наверное просто не бывает). Только вот печальная рожа Костнера, никак не гармонирует с положением. Ему людей нужно резать, в драмах сниматься, типа Ной, он улыбаться не умеет. ✊ Ну и жена Депа, она как походу в образ в Мачете вошла, так теперь он у нее один, Спецагент-Барби, нач местного отделения ЦРУ.
В общем, хуже некуда✊
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