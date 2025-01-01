Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тыковка Цитаты из фильма Тыковка

Цитаты из фильма Тыковка

Judy Romanoff Ты изнасиловала моего сына! Шл#ха! Т#лка! Ты, пр#ститутка! Педофилка! Тыковка никогда не поймёт, что ты с ним сделала!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Я причинила всем много горя. Вы были правы. То, что я сделала с Тыковкой — противоестественно. И теперь все страдают из-за этого. Я разрушила набор. Я разрушила нашу благотворительность. Я испортила выпускной. Кент, наверное, получил травму, с которой не справиться. И теперь AO Pi снова на втором месте. Мне жаль. Я ухожу из сестринства. Я бросаю SCSU. Я перевожусь в колледж на местном уровне.
Julie Thurber Но Кэролин, ты старшекурсница. Ты не можешь перевестись в колледж на местном уровне. У тебя слишком много зачётов.
Carolyn McDuffy Тогда я перевожусь в Long Beach Tech.
[вздохи и возгласы ужаса от её сестёр по сестринству за обеденным столом]
Julie Thurber Long Beach Tech? О, боже мой!
Julie Thurber [Жестом просит девушек замолчать] Тсс.
Julie Thurber Кэролин. У нас сегодня бараньи отбивные. Средней прожарки, твои любимые. Хочешь присоединиться к нам на последний ужин?
Carolyn McDuffy Нет, спасибо, Джули. Мне нужно привести свою жизнь в порядок. Мне нужно оставить отбивные... сестёр... Кента... и Тыковку, чьё доверие я предала. Прощайте все.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Некоторые люди обладают такой загадочностью, что не можешь их выбросить из головы. Понимаешь, о чём я?
Chippy McDuffy Нет, дорогая, звучит ужасно... это мальчик?
Carolyn McDuffy Но это не романтика и ничего такого.
Chippy McDuffy Надеюсь, эта загадочность никак не связана с тем, что этот молодой человек из другой... культуры; китайской, персидской, африканской, а может, самое загадочное — еврейской?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sorority Brother Кент, Кент. Мы тебя понимаем, чувак. Я слышал, как парни теряли своих девчонок из-за черных, даже из-за, эээ... лесбиянок. Но из-за идиота?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tri Omega Вау, это было потрясающе. Как Кэролин вообще могла подумать... То есть, этот маленький отстающий мальчишка, должно быть, какой-то супермен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chippy McDuffy Он тебя изнасиловал?
Carolyn McDuffy Это было по обоюдному согласию.
Chippy McDuffy Это просто фаза, дорогая. Ужасная фаза. Пойдем внутрь, туда, где тебя никто не увидит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kent Woodlands Он настоящий чемпион. Как Карл Льюис. Во всех смыслах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Извини, Джули, но Тыковка больше не сидит на заднем сиденье автобуса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Боюсь, что влюбляюсь, хотя не хочу. Он умственно отсталый.
Dr. Frederico Cruz Насколько отсталый?
Carolyn McDuffy Прямо очень отсталый.
Dr. Frederico Cruz У тебя точно проблема. У тебя есть парень, который не отсталый?
Carolyn McDuffy У нас проблемы. Я сама не своя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Люди — они злые. Жестокие, несчастные, завистливые.
Robert Meary Хорошо. Хорошо, хорошо. Ты сделал некоторый прогресс. А что же, черт возьми, это вызвало?
Carolyn McDuffy [в ужасе] Что-то, что я оставил на пляже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tri Omega Твоя Джули явно старается вырваться вперёд и занять наше место на вершине. Какие торопыжки. Разнообразие в квадрате. Эта маленькая филиппинка просто прелесть, «Фелис Навидад»? Говорят, вы её уже при деле.
Carolyn McDuffy Это не её имя, и ты прекрасно это знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pumpkin Romanoff Я, я не хотел причинить ему боль. Должно быть, всё из-за тренировок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Я не хотела, чтобы вообще всё это случилось. Но он такой милый... такой чистый. Он видит во мне что-то хорошее. Никто другой не видит. И, мама, когда он меня трогает... он такой нежный... такой ласковый.
Chippy McDuffy [очень расстроена, но скрывает это] Тише, тише, Кэролин. Со временем всё заживет. Нам просто нужно забыть, что это когда-либо случалось.
Carolyn McDuffy Я знаю. Мама, я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pumpkin Romanoff Мне кажется, они хотят, чтобы мы ушли, Кэролин.
Julie Thurber Он прав. Вам двоим лучше уйти, Кэролин. Ты уже достаточно навредила.
Carolyn McDuffy Нет. Я сестра AO Pi. И Пампкин Романов — мой гость. Если бы не вы, эти лицемеры, он был бы моим кавалером сегодня вечером. Мы с Пампкин идём танцевать.
Julie Thurber Нет!
Carolyn McDuffy Почему, Джули?
Julie Thurber Вы двое — неподходящая... пара.
Carolyn McDuffy Прости, Джули. Пампкин больше не будет сидеть в хвосте автобуса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Thurber Сейчас вы попробуете совершенство A O Pi в виде горячих колбасок всех форм и национальностей, сочных и аппетитно жарящихся в нашем дворе, куда вам всем немедленно нужно отправиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Я впервые в жизни ощущаю боль, Тыковка. И теперь я знаю, как это — чувствовать. Это словно всё внутри меня разбито, как зеркальная пыль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pumpkin Romanoff Я не особенная, и я не отсталая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kent Woodlands Ты ведёшь себя как большая плакса, Кэролин. Это такие же люди, как ты и я. Просто Бог решил, что они будут другими. Твоя жизнь была слишком идеальной. Не у всех всё может быть так.
Carolyn McDuffy Ты даже не представляешь, как ужасно там было сегодня. Как он на меня посмотрел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robert Meary Я не могу научить людей писать стихи. Это должно идти из твоего опыта... изнутри тебя. Слушай, дорогая, я могу показать тебе отличные стихи, которые ты сначала будешь копировать. Если у тебя есть талант, к концу семестра ты, возможно, напишешь приличное стихотворение.
Cici Pinkus Что делать, если внутри всё уродливо?
Robert Meary Твоя жизнь может быть уродливой, малыш, но хорошее стихотворение об этом не будет уродливым, потому что оно осветит и донесёт ужас твоей жизни до других.
Carolyn McDuffy Что ты имеешь в виду под ужасом наших жизней? Почему что-то должно быть ужасным или уродливым? Почему всё не может быть красивым и идеальным?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julie Thurber Ой, это лучший официальный приём, который Греческий совет устраивал за последние годы. Ты видел, сколько этих огромных креветок они съели?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carolyn McDuffy Если вы, три сук#, подойдёте ко мне ещё раз, я вам чёртовы головы сдеру!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Carolyn McDuffy Тыковка, когда ты спрашивала меня про луну, ты имела в виду это буквально или в переносном смысле?
Pumpkin Romanoff Что?
[Кэролайн поворачивается и смотрит в камеру с хмурым выражением, затем они продолжают идти, держась за руки]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Этого Терминатора боялся даже Скайнет: все особености T-1000 не показали в фильме
Зачем нам красавчик-миллионер, если есть бывший с кольцом из ромашки: посмотрела «Материалистку» и пытаюсь понять, в чем смысл
Глаза цвета моря и зубы «подобно зернам граната»: историки описали настоящего Ибрагима — в «Великолепном веке» он выглядит не так (фото)
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше