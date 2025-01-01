Carolyn McDuffy Я причинила всем много горя. Вы были правы. То, что я сделала с Тыковкой — противоестественно. И теперь все страдают из-за этого. Я разрушила набор. Я разрушила нашу благотворительность. Я испортила выпускной. Кент, наверное, получил травму, с которой не справиться. И теперь AO Pi снова на втором месте. Мне жаль. Я ухожу из сестринства. Я бросаю SCSU. Я перевожусь в колледж на местном уровне.

Julie Thurber Но Кэролин, ты старшекурсница. Ты не можешь перевестись в колледж на местном уровне. У тебя слишком много зачётов.

Carolyn McDuffy Тогда я перевожусь в Long Beach Tech.

[вздохи и возгласы ужаса от её сестёр по сестринству за обеденным столом]

Julie Thurber Long Beach Tech? О, боже мой!

Julie Thurber [Жестом просит девушек замолчать] Тсс.

Julie Thurber Кэролин. У нас сегодня бараньи отбивные. Средней прожарки, твои любимые. Хочешь присоединиться к нам на последний ужин?