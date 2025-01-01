Judy RomanoffТы изнасиловала моего сына! Шл#ха! Т#лка! Ты, пр#ститутка! Педофилка! Тыковка никогда не поймёт, что ты с ним сделала!
Carolyn McDuffyЯ причинила всем много горя. Вы были правы. То, что я сделала с Тыковкой — противоестественно. И теперь все страдают из-за этого. Я разрушила набор. Я разрушила нашу благотворительность. Я испортила выпускной. Кент, наверное, получил травму, с которой не справиться. И теперь AO Pi снова на втором месте. Мне жаль. Я ухожу из сестринства. Я бросаю SCSU. Я перевожусь в колледж на местном уровне.
Julie ThurberНо Кэролин, ты старшекурсница. Ты не можешь перевестись в колледж на местном уровне. У тебя слишком много зачётов.
Tri OmegaТвоя Джули явно старается вырваться вперёд и занять наше место на вершине. Какие торопыжки. Разнообразие в квадрате. Эта маленькая филиппинка просто прелесть, «Фелис Навидад»? Говорят, вы её уже при деле.
Pumpkin RomanoffЯ, я не хотел причинить ему боль. Должно быть, всё из-за тренировок.
Carolyn McDuffyЯ не хотела, чтобы вообще всё это случилось. Но он такой милый... такой чистый. Он видит во мне что-то хорошее. Никто другой не видит. И, мама, когда он меня трогает... он такой нежный... такой ласковый.
Chippy McDuffy[очень расстроена, но скрывает это]Тише, тише, Кэролин. Со временем всё заживет. Нам просто нужно забыть, что это когда-либо случалось.
Carolyn McDuffyПрости, Джули. Пампкин больше не будет сидеть в хвосте автобуса.
Julie ThurberСейчас вы попробуете совершенство A O Pi в виде горячих колбасок всех форм и национальностей, сочных и аппетитно жарящихся в нашем дворе, куда вам всем немедленно нужно отправиться.
Carolyn McDuffyЯ впервые в жизни ощущаю боль, Тыковка. И теперь я знаю, как это — чувствовать. Это словно всё внутри меня разбито, как зеркальная пыль.
Pumpkin RomanoffЯ не особенная, и я не отсталая.
Kent WoodlandsТы ведёшь себя как большая плакса, Кэролин. Это такие же люди, как ты и я. Просто Бог решил, что они будут другими. Твоя жизнь была слишком идеальной. Не у всех всё может быть так.
Carolyn McDuffyТы даже не представляешь, как ужасно там было сегодня. Как он на меня посмотрел.
Robert MearyЯ не могу научить людей писать стихи. Это должно идти из твоего опыта... изнутри тебя. Слушай, дорогая, я могу показать тебе отличные стихи, которые ты сначала будешь копировать. Если у тебя есть талант, к концу семестра ты, возможно, напишешь приличное стихотворение.