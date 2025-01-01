Меню
Цитаты из фильма Машина Джейн Мэнсфилд

Skip Caldwell Я просто хочу взлететь туда — в тишине и покое. Я был военным пилотом. Ну как тебе такое? Но на самом деле там не было ни тишины, ни покоя. Было громко, сумасшедше и страшно. Но ты поднимался каждый раз, когда нужно было. Делал то, что должен был делать. А я летал с тремя мыслями. Одна всегда думала: «Так или иначе, я обязательно вернусь. Я вернусь живым.» Другая всегда думала: «Это, наверное, мой последний день на этой земле.» А третья была ровно посередине и ни о чём не думала. Она не пускала две другие в голову.
Skip Caldwell Знаешь, люди говорят, что не любят говорить о войне, потому что это вызывает плохие воспоминания, кошмары и всё такое. Я в это не верю. Я считаю, что они просто не говорят об этом, потому что никому не хочется это слушать.
Carroll Caldwell Чёрт побери, приятель, я тебя до смерти люблю, но иногда, чувак, ты реально можешь облажаться с бесплатной едой.
Carroll Caldwell Знаешь, я раньше думала, что ты ростом под два метра. Всю свою детство я пыталась быть... быть такой же, как ты. Чёрт побери, рада, что у меня не получилось.
Jim Caldwell Хмм. Ага.
[смеётся]
Jim Caldwell Ты вышел отличный парень.
Skip Caldwell Ты слышишь это?
Camilla Bedford Нет, не слышу. Птицы?
Skip Caldwell Тишина. Вот к чему было сложно привыкнуть. Иногда до сих пор сложно. Это как плыть по спокойному озеру с ураганом в голове, или что-то в этом роде.
Jimbo Caldwell Нет, нет, нет. Я не злюсь на тебя. Ты мне даже не нравишься. Я злюсь только на тех, кто мне нравится.
Neal Baron Парень, жаль, что она ушла дальше. Сейчас ей лучше. Во всяком случае, лучше, чем в Англии, судя по тому, что я о ней знаю.
[смеётся]
Neal Baron Просто подшучиваю над тобой, сынок.
[хлопает Филлипа по спине]
Neal Baron Но не совсем. Чёрт возьми, там ужасно. Я как-то по работе туда ездил, и, чёрт возьми, не понимаю, как вы там живёте. Даже нормально поесть не удастся. Они бы не поняли, что такое гриль, даже если бы он их в зад укусил. А запах затхлый? Чёрт, холодный и паршивый. Всё варят. Они бы даже Кларк Бар сварили.
Jim Caldwell Ты прикинь, сколько народу дожило бы до глубокой старости, если бы мы никуда не ездили, потому что транспорт убивает кучу людей. Да. А если последней мыслью в жизни будет: «Чёрт побери, вот же едет машина по встречке, сейчас меня прибьёт, потому что я в десять вечера вышел за рулоном туалетной бумаги. Чёрт, лучше бы я просто вытер ж#пу листом сладкого дуба.»
Alan Caldwell Никто не ходит в церковь, зачем нам туда?
Vicky Caldwell Потому что мы всегда ходим в церковь. Потому что любим Господа.
Alan Caldwell Но мы же вчера ходили в церковь.
Vicky Caldwell Нет, не ходили, чёрт побери. Мы ходили на похороны.
[последние реплики]
Mickey Caldwell Я видел фото каких-то парней во Вьетнаме, они сидят у пальм, без рубашек, с оружием через плечо. Выглядело это чертовски рок-н-рольнo. Я хочу сделать что-то крутое, папа. Я не хочу тут гнить. Мне 18. Мне не нужно твоё разрешение.
