Neal Baron
Парень, жаль, что она ушла дальше. Сейчас ей лучше. Во всяком случае, лучше, чем в Англии, судя по тому, что я о ней знаю.
[смеётся]
Neal Baron
Просто подшучиваю над тобой, сынок.
[хлопает Филлипа по спине]
Neal Baron
Но не совсем. Чёрт возьми, там ужасно. Я как-то по работе туда ездил, и, чёрт возьми, не понимаю, как вы там живёте. Даже нормально поесть не удастся. Они бы не поняли, что такое гриль, даже если бы он их в зад укусил. А запах затхлый? Чёрт, холодный и паршивый. Всё варят. Они бы даже Кларк Бар сварили.