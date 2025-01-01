Рэйчел Стерн
[начинает шёпотом, затем громко кричит]
Ты, е#аный маленький у#ок, ты же говорил эти вещи всерьёз. Я знаю, боже, я знал, что ты так думаешь. Иди на х#й. Иди на х#й.
Джордан Эйбрэмс
Ладно. Так иди на х#й.
Рэйчел Стерн
[кричит]
Да иди ты ещё х#ровей. Ты даже не знаешь, что к чему, ты... Иди на х#й.
Джордан Эйбрэмс
[отвечает криком]
Ты, е... Ты, е#аный маленький му#ак. Я тебя е#ану.
Рэйчел Стерн
[кричит с непристойными жестами]
Ты, ё#аный у#ок. Иди на х#й и иди...
Джордан Эйбрэмс
[кричит]
Знаешь что? Иди на х#й, ты е#аная су#а. Ты е#аная су#а.
Рэйчел Стерн
[кричит]
Ты не умеешь ни с кем нормально общаться, ты, е#аный у#ок. Иди на х#й. У тебя это плохо получается.
Джордан Эйбрэмс
[кричит]
Иди на х#й сам, ты ееее#аный.
Рэйчел Стерн
[кричит]
Иди на х#й.
Джордан Эйбрэмс
[кричит]
Иииииди на х#й.