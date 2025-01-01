Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Секс и ничего лишнего Цитаты из фильма Секс и ничего лишнего

Цитаты из фильма Секс и ничего лишнего

Gypsy the Stripper [смотря на сэндвич, который Джулия стащила из автомата] Ты правда собираешься это есть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рэйчел Стерн [начинает шёпотом, затем громко кричит] Ты, е#аный маленький у#ок, ты же говорил эти вещи всерьёз. Я знаю, боже, я знал, что ты так думаешь. Иди на х#й. Иди на х#й.
Джордан Эйбрэмс Ладно. Так иди на х#й.
Рэйчел Стерн [кричит] Да иди ты ещё х#ровей. Ты даже не знаешь, что к чему, ты... Иди на х#й.
Джордан Эйбрэмс [отвечает криком] Ты, е... Ты, е#аный маленький му#ак. Я тебя е#ану.
Рэйчел Стерн [кричит с непристойными жестами] Ты, ё#аный у#ок. Иди на х#й и иди...
Джордан Эйбрэмс [кричит] Знаешь что? Иди на х#й, ты е#аная су#а. Ты е#аная су#а.
Рэйчел Стерн [кричит] Ты не умеешь ни с кем нормально общаться, ты, е#аный у#ок. Иди на х#й. У тебя это плохо получается.
Джордан Эйбрэмс [кричит] Иди на х#й сам, ты ееее#аный.
Рэйчел Стерн [кричит] Иди на х#й.
Джордан Эйбрэмс [кричит] Иииииди на х#й.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Онали Эймс
Onalee Ames
Сара Мэннинен
Sarah Manninen
Йонас Черник
Jonas Chernick
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы
А вы знали, почему сериал «Улицы разбитых фонарей» называется именно так? Причем тут фонарь и кто его вообще придумал?
Рейтинг КП — 8,3, а на Иви и вовсе — 9,2: эту дораму вы точно досмотрите до конца — всего 8 серий, которые цепляют хлеще «Игры в кальмара»
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше