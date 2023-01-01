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Умереть за врага
Умереть за врага, 2012: актеры и роли
En fiende att dö för
Умереть за врага
2012 / Швеция / Норвегия / Германия / Польша
Трейлер
5.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Умереть за врага, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Далле
Peter Dalle
В ролях
Том Бёрк
Tom Burke
Аллан Кордунер
Годехард Гиезе
Жанетт Хайн
Jeanette Hain
Свен Нордин
Sven Nordin
Аксель Праль
Axel Prahl
Ричард Ульфзэтер
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