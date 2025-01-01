Меню
Цитаты из фильма Погнали!

[про «Голос»]
The Kid Он настоящий му#ак.
The Kid Нет, пожалуйста, не надо, не надо, не надо.
Brent Magna Да, да, да, держись.
[из трейлера]
The Kid Я не собираюсь умирать ради тебя.
The Kid Я тебя реально, реально ненавижу.
Brent Magna Я понимаю.
The Kid Ты понимаешь, что мне придется купить ещё один лимитированный Shelby Super Snake, потратить ещё полгода, чтобы снять распредвалы, увеличить впуск и настроить его? А потом я проеду по твоему лицу.
[повторяющаяся реплика]
The Kid Бл#ь.
The Kid [избегая почти столкновения] Эй, смотри куда едешь, му#ак!
[высовывает руку из окна и показывает средний палец тому водителю]
Brent Magna Пристегнись.
The Kid Ни х#я не буду!
Brent Magna Просто пристегни ремень.
The Kid Нет!
Brent Magna Пристегнись.
The Kid Куда ты?
Brent Magna Просто пристегнись!
Brent Magna Мне бы подошла профессия банкира.
The Kid Ты даже не знаешь моего имени. Не так ли?
The Kid Ты самый отстойный водитель, которого я когда-либо видел.
[из трейлера]
Brent Magna Я хочу вернуть свою жену.
The Kid Ё-моё!
The Kid [после того, как умыкнули криптовалюту]
[высмеивая "Голос"]
The Kid Теперь все козыри у нас, му#ак
