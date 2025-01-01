Меню
Фильмы
Погнали!
Цитаты из фильма Погнали!
Цитаты из фильма Погнали!
[про «Голос»]
The Kid
Он настоящий му#ак.
The Kid
Нет, пожалуйста, не надо, не надо, не надо.
Brent Magna
Да, да, да, держись.
[из трейлера]
The Kid
Я не собираюсь умирать ради тебя.
The Kid
Я тебя реально, реально ненавижу.
Brent Magna
Я понимаю.
The Kid
Ты понимаешь, что мне придется купить ещё один лимитированный Shelby Super Snake, потратить ещё полгода, чтобы снять распредвалы, увеличить впуск и настроить его? А потом я проеду по твоему лицу.
[повторяющаяся реплика]
The Kid
Бл#ь.
The Kid
[избегая почти столкновения]
Эй, смотри куда едешь, му#ак!
[высовывает руку из окна и показывает средний палец тому водителю]
Brent Magna
Пристегнись.
The Kid
Ни х#я не буду!
Brent Magna
Просто пристегни ремень.
The Kid
Нет!
Brent Magna
Пристегнись.
The Kid
Куда ты?
Brent Magna
Просто пристегнись!
Brent Magna
Мне бы подошла профессия банкира.
The Kid
Ты даже не знаешь моего имени. Не так ли?
The Kid
Ты самый отстойный водитель, которого я когда-либо видел.
[из трейлера]
Brent Magna
Я хочу вернуть свою жену.
The Kid
Ё-моё!
The Kid
[после того, как умыкнули криптовалюту]
[высмеивая "Голос"]
The Kid
Теперь все козыри у нас, му#ак
