Rosa DasqueПо сравнению с тем, сколько ещё предстоит узнать... какую на самом деле ценность имеет твоя жизнь?
Andrei BlokЧто ты будешь делать, если выйдешь туда и ничего не найдёшь?
William XuДа даже если мы ничего и не найдём, это уже будет открытие.
Dr. Katya PetrovnaЖизнь на Земле началась в океане, так что в некотором смысле эта миссия — как путешествие назад во времени.
[последние слова]
Dr. Samantha UngerТеперь мы знаем, что наша вселенная гораздо страннее и живее, чем мы когда-либо могли представить. Экипаж «Европы-Один» изменил фундаментальный контекст, в котором всё человечество понимает само себя. Не знаю, какого большего успеха они могли бы достичь.
Whole Crew[позируют для камеры]
Dr. Samantha UngerАндрей и Джеймс должны были выйти в открытый космос, чтобы починить систему. Немного похоже на балет и ракетостроение на скорости 200 тысяч километров в час.
Dr. Samantha UngerКогда корабль миновал Луну, он уже побывал дальше, чем любой человек в истории. Подумайте об этом. За всю историю человечества это был самый дальний полёт. Но им предстояло преодолеть ещё миллионы миль. Наш корабль направлялся к спутнику Юпитера, известному как Европа.
James Corrigan[направляя камеру в окно]В этом есть что-то ироничное. Так мало места здесь, и так много там, снаружи.