Цитаты из фильма Европа

Rosa Dasque По сравнению с тем, сколько ещё предстоит узнать... какую на самом деле ценность имеет твоя жизнь?
Andrei Blok Что ты будешь делать, если выйдешь туда и ничего не найдёшь?
William Xu Да даже если мы ничего и не найдём, это уже будет открытие.
Dr. Katya Petrovna Жизнь на Земле началась в океане, так что в некотором смысле эта миссия — как путешествие назад во времени.
[последние слова]
Dr. Samantha Unger Теперь мы знаем, что наша вселенная гораздо страннее и живее, чем мы когда-либо могли представить. Экипаж «Европы-Один» изменил фундаментальный контекст, в котором всё человечество понимает само себя. Не знаю, какого большего успеха они могли бы достичь.
Whole Crew [позируют для камеры]
Dr. Samantha Unger Андрей и Джеймс должны были выйти в открытый космос, чтобы починить систему. Немного похоже на балет и ракетостроение на скорости 200 тысяч километров в час.
Dr. Samantha Unger Когда корабль миновал Луну, он уже побывал дальше, чем любой человек в истории. Подумайте об этом. За всю историю человечества это был самый дальний полёт. Но им предстояло преодолеть ещё миллионы миль. Наш корабль направлялся к спутнику Юпитера, известному как Европа.
James Corrigan [направляя камеру в окно] В этом есть что-то ироничное. Так мало места здесь, и так много там, снаружи.
James Corrigan [первые реплики]
James Corrigan Привет всем. Космос — это круто, эм... Я скучаю по вам. Мы теперь очень далеко. Я даже не вижу, эм, я даже Землю уже не вижу.
