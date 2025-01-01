Киану Ривз снова в симуляции? Джон Уик это все еще Нео из «Матрицы» — очень убедительная фанатская теория

Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг

«Стальной алхимик: Братство» тоже в списке: 3 лучших мини-аниме сериалов по версии Letterboxd

Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)

Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей

Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)

Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология

Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»

Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной

Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)