Nora TempleЧарли! Чарли Винок и его семья, Остров Раки. Чарли — принц народа семинолов. Его предки ведут свой род от богов. Он продаёт ракушки у самого берега.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny RoccoТы бы отдал левую руку, чтобы поймать меня, да? Уже вижу заголовки: «Местный помощник шерифа берёт Джонни Рокко». Твоя фотка будет во всех газетах. Может, даже появишься в новостях и расскажешь, как провернул это дело, ага. Слушай, деревенщина, я был слишком крут для любого полицейского управления большого города. Поймать меня смогло только правительство США. И им это не удастся. Ты, деревенщина, я вернусь и буду дергать за ниточки, чтобы назначать мэров и губернаторов, ещё до того, как ты получишь прибавку в десять баксов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RalphieЭй, Кёрли, что вообще происходит во время урагана?
CurlyВетер такой сильный, что океан встаёт на задние лапы и идёт прямо по земле.
TootsИ поёт эту песенку: Дождь, дождь, уйди, маленький Ральфи хочет играть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TootsЯ говорю — дал ей пощёчину, и на том успокоиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deputy Clyde SawyerВнизу в лобби я столкнулся с этими двумя.
[указывает на Тутса и Кёрли]
Deputy Clyde SawyerНу, они мне показались подозрительными, так что я задал им пару вопросов. По тому, как они отвечали, я понял — тут что-то нечисто. Я позвонил Бену Уэйду, но прежде чем дозвониться, у меня погас свет. Очнулся я там, а Рокко стоял надо мной. Я сразу узнал его по фотографиям. Я рванул к двери, и свет снова погас.
TootsЯ электрик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny RoccoПосле того как я прожил в США больше тридцати пяти лет, меня назвали нежелательным иностранцем. Меня. Джонни Рокко. Как будто я какой-то грязный красный или что-то в этом роде!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James TempleИз Майами отправили поезд с помощью. Барометр упал примерно до 26 дюймов, когда этот поезд прибыл в Хоумстед. Машинист загнал свои пустые вагоны в зону опасности... и начался ураган. Ветер дул со скоростью двести миль в час. Цунами высотой двенадцать футов прокатилось по Кису. Целые города были сметены. Мили и мили рельсов были вырваны и унесены волной. Не осталось ничего. После шторма нашли более пятисот тел. И ещё несколько месяцев после — трупы всплывали в мангровых болотах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank McCloud"Но мы не приносим в жертву столько сил и жизней, чтобы вернуться к тому миру, что был после последней мировой войны. Мы боремся, чтобы очистить мир от древних зол и старых бед." - Цитата из послания Ф. Д. Рузвельта Конгрессу 1942 года
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sheriff Ben WadeТы говорил, что не видел Оссиол. Ты соврал. Сойер был здесь. Он позвонил, потому что нашёл Оссиол. Они пытались скрыть это, утопив его тело... но шторм сорвал тело и выбросил его! Прямо к твоей двери! И именно там и лежит преступление — у твоей двери.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Temple[Молится]Создай огромную волну. Пусть она обрушится на нас. Уничтожь всех нас, если надо. Но накажи его.
James TempleСоздай большую волну. Пусть обрушится на нас. Унесёт всех. Но уничтожь его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gaye DawnНет, мистер Темпл, это были не вы. Ни закон, ни кто-либо другой. Только Джонни Рокко. Никто в этом мире не будет в безопасности, пока он жив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny RoccoЯ ещё вернусь, чтобы дергать за ниточки и протаскивать своих ребят на пост мэра задолго до того, как ты получишь хоть десять баксов прибавки! Сколько из этих чинуш во власти должны мне всё? Я их сделал. Да, сделал, как... как портной шьёт костюм. Беру никого, учу, что говорить, выгоняю имя в газеты. Потом плачу за его кампанию. Раздаю кучу продуктов и угля. Заставляю своих парней приводить избирателей. А потом считываю голоса раз за разом, пока они не сходятся, и он избирается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Шериф Бен Уэйд[водителю после остановки автобуса]Привет, Эдди.
Водитель автобусаПривет, Бен. Чё случилось?
Шериф Бен УэйдИщем двоих индейцев, которые сбежали из тюрьмы. Молодые парни в модных рубашках. Если что увидишь — звони в мой офис в Палм-Гроув.
Водитель автобусаПонял.
[после ухода шерифа и помощника, он поворачивается к Фрэнку МакКлауду в первом ряду]
Водитель автобусаТе индейцы, которые их ищут, должны быть местными. Они всегда домой рвутся.
Frank McCloudРокко, должен извиниться за мистера Темпла. Он не понимает, о чём говорит, и с кем.
Frank McCloud[обращаясь к Темплу]Сэр, Джонни Рокко был не просто королём. Он был императором. Его власть распространялась на пиво, игровые автоматы, лотерейные махинации и дюжину других запретных дел. Он мастер договорённостей. Кого не мог купить — пугал. Кого не мог запугать — убивал.
James Temple[презрительно смотрит на Рокко]Ты — грязь. Городская грязь.
Frank McCloudО, мистер Темпл, вы безнадёжно старомодны. Ваши взгляды — из прошлого века. Вы всё ещё живёте во времена, когда Америка думала, что может обойтись без Джонни Рокко.
Frank McCloud[обращаясь к Рокко]Добро пожаловать обратно, Рокко. Всё было ошибкой. Америка сожалеет о том, что с тобой сделала.
Johnny RoccoПотому что он поверил, когда я сказал, что убью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny Rocco[Гей Дону]Почему ты не звезда эстрады, а пьяница?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnny Rocco[Нора привлекла его внимание]Маленькая дикая кошечка. Я знал одну такую давным-давно. Царапалась, пиналась, кусалась. Настоящий бесёнок. Однажды даже нож в меня вонзила. Ирландская девчонка. Маленькая и довольно худенькая, но настоящая бомба. Звали её Мэгги Муни. Но по "профессиональным" причинам я заставил её поменять имя на Гэй Дон.