Киноафиша Фильмы Риф Ларго Цитаты из фильма Риф Ларго

Цитаты из фильма Риф Ларго

[Рокко напрягается в разгар урагана]
Frank McCloud Тебе не нравится, да, Рокко, эта буря? Покажи ей свой пистолет, ну же. Если не утихнет — стреляй.
Frank McCloud Когда голова говорит одно, а вся жизнь — другое, голова всегда проигрывает.
Johnny Rocco Есть только один Джонни Рокко.
James Temple Как это объяснить?
Frank McCloud Он знает, чего хочет. Не так ли, Рокко?
Johnny Rocco Конечно.
James Temple Что именно?
Frank McCloud Скажи ему, Рокко.
Johnny Rocco Ну, я хочу...
Frank McCloud Он хочет больше, не так ли, Рокко?
Johnny Rocco Да. Вот именно. Больше. Точно! Я хочу больше!
James Temple Ты когда-нибудь насытишься?
Frank McCloud А ты, Рокко?
Johnny Rocco Нет, никогда не насытился. Нет, наверное, и не насытюсь. А ты? Знаешь, чего хочешь?
Frank McCloud Да, когда-то надеялся, но отказался от этого.
Johnny Rocco На что именно?
Frank McCloud На мир, где для Джонни Рокко нет места.
James Temple Вы что, воры или как? Деньги хотите, это ограбление?
Toots Да, папаша, мы сейчас все твои полотенца стащим.
Frank McCloud Один Рокко — того не стоит, чтобы за него умирать!
Nora Temple Чарли! Чарли Винок и его семья, Остров Раки. Чарли — принц народа семинолов. Его предки ведут свой род от богов. Он продаёт ракушки у самого берега.
Johnny Rocco Ты бы отдал левую руку, чтобы поймать меня, да? Уже вижу заголовки: «Местный помощник шерифа берёт Джонни Рокко». Твоя фотка будет во всех газетах. Может, даже появишься в новостях и расскажешь, как провернул это дело, ага. Слушай, деревенщина, я был слишком крут для любого полицейского управления большого города. Поймать меня смогло только правительство США. И им это не удастся. Ты, деревенщина, я вернусь и буду дергать за ниточки, чтобы назначать мэров и губернаторов, ещё до того, как ты получишь прибавку в десять баксов.
Ralphie Эй, Кёрли, что вообще происходит во время урагана?
Curly Ветер такой сильный, что океан встаёт на задние лапы и идёт прямо по земле.
Toots И поёт эту песенку: Дождь, дождь, уйди, маленький Ральфи хочет играть.
Toots Я говорю — дал ей пощёчину, и на том успокоиться.
Deputy Clyde Sawyer Внизу в лобби я столкнулся с этими двумя.
[указывает на Тутса и Кёрли]
Deputy Clyde Sawyer Ну, они мне показались подозрительными, так что я задал им пару вопросов. По тому, как они отвечали, я понял — тут что-то нечисто. Я позвонил Бену Уэйду, но прежде чем дозвониться, у меня погас свет. Очнулся я там, а Рокко стоял надо мной. Я сразу узнал его по фотографиям. Я рванул к двери, и свет снова погас.
Toots Я электрик.
Johnny Rocco После того как я прожил в США больше тридцати пяти лет, меня назвали нежелательным иностранцем. Меня. Джонни Рокко. Как будто я какой-то грязный красный или что-то в этом роде!
James Temple Из Майами отправили поезд с помощью. Барометр упал примерно до 26 дюймов, когда этот поезд прибыл в Хоумстед. Машинист загнал свои пустые вагоны в зону опасности... и начался ураган. Ветер дул со скоростью двести миль в час. Цунами высотой двенадцать футов прокатилось по Кису. Целые города были сметены. Мили и мили рельсов были вырваны и унесены волной. Не осталось ничего. После шторма нашли более пятисот тел. И ещё несколько месяцев после — трупы всплывали в мангровых болотах.
Frank McCloud "Но мы не приносим в жертву столько сил и жизней, чтобы вернуться к тому миру, что был после последней мировой войны. Мы боремся, чтобы очистить мир от древних зол и старых бед." - Цитата из послания Ф. Д. Рузвельта Конгрессу 1942 года
Sheriff Ben Wade Ты говорил, что не видел Оссиол. Ты соврал. Сойер был здесь. Он позвонил, потому что нашёл Оссиол. Они пытались скрыть это, утопив его тело... но шторм сорвал тело и выбросил его! Прямо к твоей двери! И именно там и лежит преступление — у твоей двери.
James Temple [Молится] Создай огромную волну. Пусть она обрушится на нас. Уничтожь всех нас, если надо. Но накажи его.
Johnny Rocco Заткнись, старик! Я тебя предупреждаю!
James Temple Слушай меня. Слушай меня!
Johnny Rocco Я тебя убью!
James Temple Создай большую волну. Пусть обрушится на нас. Унесёт всех. Но уничтожь его.
Gaye Dawn Нет, мистер Темпл, это были не вы. Ни закон, ни кто-либо другой. Только Джонни Рокко. Никто в этом мире не будет в безопасности, пока он жив.
Johnny Rocco Я ещё вернусь, чтобы дергать за ниточки и протаскивать своих ребят на пост мэра задолго до того, как ты получишь хоть десять баксов прибавки! Сколько из этих чинуш во власти должны мне всё? Я их сделал. Да, сделал, как... как портной шьёт костюм. Беру никого, учу, что говорить, выгоняю имя в газеты. Потом плачу за его кампанию. Раздаю кучу продуктов и угля. Заставляю своих парней приводить избирателей. А потом считываю голоса раз за разом, пока они не сходятся, и он избирается.
[первые реплики]
Шериф Бен Уэйд [водителю после остановки автобуса] Привет, Эдди.
Водитель автобуса Привет, Бен. Чё случилось?
Шериф Бен Уэйд Ищем двоих индейцев, которые сбежали из тюрьмы. Молодые парни в модных рубашках. Если что увидишь — звони в мой офис в Палм-Гроув.
Водитель автобуса Понял.
[после ухода шерифа и помощника, он поворачивается к Фрэнку МакКлауду в первом ряду]
Водитель автобуса Те индейцы, которые их ищут, должны быть местными. Они всегда домой рвутся.
Фрэнк МакКлауд Дом — это Ки Ларго.
Gaye Dawn [заканчивает петь и подходит к бару] Дай мне сейчас этот напиток, Джонни.
Johnny Rocco Нет.
Gaye Dawn Джонни!
Johnny Rocco [громче] Нет.
Gaye Dawn Но ты же обещал!
Johnny Rocco И что с того?
Gaye Dawn Ты сказал, что...
Johnny Rocco А ты была гн#н#й.
Johnny Rocco Она пьёт пиво из бутылки!
Johnny Rocco То, что ты говоришь — правда, только ты в неё не веришь. Я вижу тебя насквозь. Ты на самом деле думаешь: «Я лучше Рокко. Он — отстой, как сказал старик». Верно?
James Temple Верно!
Johnny Rocco Ты думаешь, у него есть пистолет, а у меня нет. Думаешь, дело в пистолете? Слушай, солдат, у тысяч есть пистолеты, но есть только один Джонни Рокко!
Gaye Dawn Лучше быть живым трусом, чем мёртвым героем.
James Temple [с гневом и презрением обращаясь к Рокко] Тебя не следовало выдворять. Тебя следовало ИСТРЕБИТЬ!
Ralphie Я слышал, что ураган срывает крыши, вырывает деревья с корнем и таскает людей за одно место. И все вместе они летают в небе. Это так?
Curly Абсолютно верно.
Angel Garcia Босс сказал — больше никаких выпивок.
Gaye Dawn О, сказал, да? Что ж, это свободная страна. Если я хочу выпить, я выпью. Сам себе куплю.
[Бросает деньги в него]
Gaye Dawn Вот, держи!
Angel Garcia Извини. Босс сказал...
Gaye Dawn Босс! Босс! Босс может пойти н...
[Рокко открывает дверь и входит в комнату]
Gaye Dawn [улыбаясь] Привет, дорогая.
Frank McCloud Рокко, должен извиниться за мистера Темпла. Он не понимает, о чём говорит, и с кем.
Frank McCloud [обращаясь к Темплу] Сэр, Джонни Рокко был не просто королём. Он был императором. Его власть распространялась на пиво, игровые автоматы, лотерейные махинации и дюжину других запретных дел. Он мастер договорённостей. Кого не мог купить — пугал. Кого не мог запугать — убивал.
James Temple [презрительно смотрит на Рокко] Ты — грязь. Городская грязь.
Frank McCloud О, мистер Темпл, вы безнадёжно старомодны. Ваши взгляды — из прошлого века. Вы всё ещё живёте во времена, когда Америка думала, что может обойтись без Джонни Рокко.
Frank McCloud [обращаясь к Рокко] Добро пожаловать обратно, Рокко. Всё было ошибкой. Америка сожалеет о том, что с тобой сделала.
Toots Эй, босс! Эй, эй, босс!
Johnny Rocco Что случилось?
Toots Лодка пропала!
Johnny Rocco [Рокко и его подручные выбегают посмотреть] Что?
Johnny Rocco [имеется в виду нанятый капитан лодки] Он так и сделал. Я же говорил, что убью, а он всё равно сделал.
Curly Может, теперь, когда шторм прошёл, вернётся.
Johnny Rocco Нет.
Toots Почему нет?
Johnny Rocco Потому что он поверил, когда я сказал, что убью.
Johnny Rocco [Гей Дону] Почему ты не звезда эстрады, а пьяница?
Johnny Rocco [Нора привлекла его внимание] Маленькая дикая кошечка. Я знал одну такую давным-давно. Царапалась, пиналась, кусалась. Настоящий бесёнок. Однажды даже нож в меня вонзила. Ирландская девчонка. Маленькая и довольно худенькая, но настоящая бомба. Звали её Мэгги Муни. Но по "профессиональным" причинам я заставил её поменять имя на Гэй Дон.
Curly В те дни она была настоящей красавицей.
Toots Честно, Босс, ты был таким большим?
Curly Честно, ты такой тупой?
