Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Две миссис Кэрролл Цитаты из фильма Две миссис Кэрролл

Цитаты из фильма Две миссис Кэрролл

Geoffrey Carroll Знаешь, у меня странное чувство, что это начало прекрасной ненависти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Tuttle Ах, Кристина! Сервировала столовое серебро, не так ли?
Christine Верно, доктор, у вас отличный нюх. Как сегодня миссис Кэрролл?
Dr. Tuttle Рад сообщить, что лучше. Значительно лучше! Кстати, Кристина, слышала последние новости о воре? Вчера ночью он...
Christine [перебивает его] Знаю, доктор. Всё слышала.
Dr. Tuttle О, э-э, где ваш хозяин?
Christine На небесах.
Dr. Tuttle Прошу?
Christine Если вы про моего «Хозяина», он на небесах. Если же про моего работодателя, мистера Кэрролла, он в саду.
Dr. Tuttle В саду? Что он там делает в такой день?
Christine Занят своими делами, как я думаю.
Dr. Tuttle [Доктор Таттл уходит] ... «занят своими делами»... хм!
Christine [говорит вполголоса] Любопытная старая ск####.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cecily Latham У тебя есть здесь дома какие-нибудь работы?
Geoffrey Carroll Несколько...
Cecily Latham Покажешь мне их?
Geoffrey Carroll С величайшей неохотой
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sally Morton Carroll ...А это, Джеффри, — Пенни.
Geoffrey Carroll У меня для тебя новости — думаю, ты мне не понравишься.
Charles Pennington Жаль, я как раз собирался тебя поцеловать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Tuttle Ах, Кристин, эта ужасная погода и всё такое... ты, ты спрятала виски?
Christine Я же знала, что ты придёшь, разве нет?
Dr. Tuttle О, хорошо, хорошо!
[он идёт к бару]
Charles Pennington Кристин, должен тебя похвалить.
Christine Меня?
Charles Pennington Да. Мне кажется, если тебя отполировать, тщательно отполировать, понимаешь, ты станешь настоящим алмазом.
[он затем поворачивается и следует за доктором к бару]
Christine [сначала на лице Кристин счастливая улыбка, которая постепенно сменяется хмурым выражением]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Geoffrey Carroll [последние реплики — двое арестантов ведут Джеффри вниз по лестнице] Минутку, прежде чем уйти, не хотите ли, господа, выпить? Стакан молока, может быть?
Geoffrey Carroll [офицеры качают головой, Джеффри пожимает плечами]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MacGregor [Джеффри, Салли и МакГрегор попали под ливень, и Джеффри с Салли нашли укрытие] Вы занимайте под карнизом место, мистер Кэрролл, а я найду себе укрытие.
Geoffrey Carroll МакГрегор, вы человек такта.
MacGregor Ага!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
«Дом дракона» потому и не дотягивает до «Игры престолов», ведь в нем исключили важного персонажа: он бы спас сюжет
Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг
3 серии «Ментовских войн», которые доказывают, что лучше Шилова на экране до сих пор никого нет: фанаты рекомендуют
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше