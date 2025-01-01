Dr. Tuttle
Ах, Кристина! Сервировала столовое серебро, не так ли?
Christine
Верно, доктор, у вас отличный нюх. Как сегодня миссис Кэрролл?
Dr. Tuttle
Рад сообщить, что лучше. Значительно лучше! Кстати, Кристина, слышала последние новости о воре? Вчера ночью он...
Christine
[перебивает его]
Знаю, доктор. Всё слышала.
Dr. Tuttle
О, э-э, где ваш хозяин?
Christine
На небесах.
Dr. Tuttle
Прошу?
Christine
Если вы про моего «Хозяина», он на небесах. Если же про моего работодателя, мистера Кэрролла, он в саду.
Dr. Tuttle
В саду? Что он там делает в такой день?
Christine
Занят своими делами, как я думаю.
Dr. Tuttle
[Доктор Таттл уходит]
... «занят своими делами»... хм!
Christine
[говорит вполголоса]
Любопытная старая ск####.