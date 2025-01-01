Capt. Lochner Я не ожидал, что вы дадите мне больше информации... но некоторые факты противоречат вашему первоначальному заявлению.

Laurel Gray [ровным тоном] Хотелось бы, чтобы ты говорила то, что действительно хочешь сказать.

Capt. Lochner Да, давайте. В ночь убийства Аткинсона вы посмотрели на Диксона Стилла и сказали, что не знаете его.

Laurel Gray Я не говорил такого.

Capt. Lochner С тех пор вы с ним неразлучны.

Laurel Gray Он пишет сценарий. Я набираю текст.

Capt. Lochner Ты получаешь за это зарплату?

Laurel Gray Нет. Я делаю это из любви.

Capt. Lochner [удивлённо] Ты влюблена в мистера Стилла?

Laurel Gray Для протокола: я влюблена в мистера Стилла.

Capt. Lochner Вы собираетесь пожениться?