Цитаты из фильма В укромном месте

Dixon Steele Я родился, когда она поцеловала меня. Я умер, когда она ушла. Я жил несколько недель, пока она меня любила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Lochner Почему ты не вызвал такси? Разве джентльмен в такой ситуации не поступает именно так?
Dixon Steele Я же не говорил, что я джентльмен. Я сказал, что устал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Лорел Грей [со слезами] Я жила несколько недель, пока ты меня любил. Прощай, Дикс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Нет жертвы слишком великой ради шанса на бессмертие.
Официант [закатывает глаза] Да, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laurel Gray [на сцене из сценария Дикса] Мне нравится любовная сцена — она очень хорошая.
Dixon Steele Ну, это потому что они не всегда говорят друг другу, как сильно они влюблены. Хорошая любовная сцена должна быть не только о любви. Например, эта. Я режу грейпфрут. Ты сидишь там, дурачок, полусонный. Любой, кто нас увидит, поймёт, что мы влюблены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Ты, наверное, с ума сошёл — кто вообще может любить такое лицо? Посмотри на него...
[наклоняется для поцелуя]
Laurel Gray Я сказала, что оно мне нравится — я не говорила, что хочу его поцеловать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mildred Atkinson Прежде чем я начала работать у Пола, я думала, что актёры сами придумывают свои реплики.
Dixon Steele Когда становятся большими звёздами, обычно так и есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Иди выспись, а вечером поужинаем вместе.
Laurel Gray Мы поужинаем сегодня вечером. Но не вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Lochner [Диксон саркастично ответил на вопросы Локнера] Тебе говорят, что девушка, с которой ты был прошлой ночью, найдена в Бенедикт-Каньоне — убита. Выбросили из движущейся машины. Какова твоя реакция? Шок? Ужас? Сочувствие? Нет — просто раздражение из-за допроса. Пара слабых шуток. Ты меня озадачиваешь, мистер Стил.
Dixon Steele Ну, признаю, шутки могли быть и лучше, но не вижу, почему остальное должно тебя волновать — если только не собираешься арестовать меня за недостаток эмоций.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Randolph Помнишь, как я тебе раньше читала?
Dixon Steele Ага. С тех пор я научился читать сам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laurel Gray [капитану Локнеру] Вчера это значило бы для нас многое. А теперь — ничего... совсем ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
2nd Hatcheck Girl Мистер Уотерман, вы забыли переодеться.
Charlie Waterman Это не костюм, невежливая тварь, а официальный наряд джентльмена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Это была его версия против моей, но, конечно, я рассказал свою лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laurel Gray Почему он не может быть как все?
Mel Lippmann Как все — тебе бы он тогда понравился? Ты же знал, что он — динамит, он просто иногда взрывается! Года два назад я пытался уговорить его сходить к психиатру. Думал, он меня убьёт! Всегда агрессивный. Но это часть его, как цвет глаз и форма головы. Он — Дикс Стил. И если хочешь его, придётся брать целиком — и хорошее, и плохое. Я так живу двадцать лет и готов повторить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Lochner Я не ожидал, что вы дадите мне больше информации... но некоторые факты противоречат вашему первоначальному заявлению.
Laurel Gray [ровным тоном] Хотелось бы, чтобы ты говорила то, что действительно хочешь сказать.
Capt. Lochner Да, давайте. В ночь убийства Аткинсона вы посмотрели на Диксона Стилла и сказали, что не знаете его.
Laurel Gray Я не говорил такого.
Capt. Lochner С тех пор вы с ним неразлучны.
Laurel Gray Он пишет сценарий. Я набираю текст.
Capt. Lochner Ты получаешь за это зарплату?
Laurel Gray Нет. Я делаю это из любви.
Capt. Lochner [удивлённо] Ты влюблена в мистера Стилла?
Laurel Gray Для протокола: я влюблена в мистера Стилла.
Capt. Lochner Вы собираетесь пожениться?
Laurel Gray [пауза] Если да, я пришлю приглашение — ведь именно вы нас с ним познакомили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Знаешь, когда ты впервые вошла в полицейский участок, я сказал себе: «Вот она — та, кто отличается. Она не кокетлива, не мила и не наигранна. Она хороший человек — рад, что она на моей стороне. Она говорит то, что думает, и знает, чего хочет.»
Laurel Gray Спасибо, сэр. Но позвольте добавить: я также знаю, чего не хочу — и я не хочу, чтобы меня торопили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Lippmann Какое значение имеет то, что я думаю? Я тот, кто пытался отговорить Селзника от съёмок «Унесённых ветром»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mildred Atkinson [после пересказа прочитанного романа] И, знаешь, там столько мелких сюжетов и деталей, о которых я даже не рассказала!
Dixon Steele Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Randolph Ты всех женщин презираешь или только тех, кого знаешь?
Dixon Steele Я был с тобой довольно мил.
Frances Randolph Нет, не со мной. Но ты был довольно мил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Всё, что хочешь, чтобы сделать тебя счастливой?
Laurel Gray [шёпотом в ухо] Я бы хотел только тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele [отмечая расположение их квартир] Знаете, мисс Грей, у вас преимущество — вы видите мою квартиру, а я не вижу вашу.
Laurel Gray Обещаю, я этим не воспользуюсь.
Dixon Steele [с усмешкой] Я бы воспользовался, если бы было наоборот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele [Лорел] Я долго искал одного человека... Я не знал её имени и где она живёт — я никогда раньше её не видел. Девушку убили, и из-за этого я нашёл то, что искал. Теперь я знаю твоё имя, где ты живёшь и как ты выглядишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele [словесное воспроизведение удушения в машине] Ты подъезжаешь к одинокому месту на дороге и начинаешь сжимать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Lochner Учитывая, что вы никогда не встречались с мистером Стилом, вы уделяете ему довольно много внимания.
Laurel Gray Хм-хм. Так и есть.
Capt. Lochner Вы обычно так внимательно относитесь к своим соседям?
Laurel Gray Нет.
Capt. Lochner Вас интересовал мистер Стил, потому что он знаменитость?
Laurel Gray Нет, совсем нет. Я заметила его, потому что он показался мне интересным — мне нравится его лицо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brub Nicolai Знаешь, я женился.
Dixon Steele Зачем?
Brub Nicolai Да не знаю... Видать, у неё пара лишних купюр была.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele О, я обожаю пикники. Акры и акры песка, и весь он у тебя в еде.
Laurel Gray Хватит ныть. Просто лежи спокойно и вдыхай.
Dixon Steele Что, песок?
Laurel Gray Нет, воздух — и не давай ему ударить тебе в голову.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[относится к книге, которую Диксон должен адаптировать в сценарий]
Mildred Atkinson О, я думаю, получится просто восхитительный фильм, мистер Стил. То, что я называю эпопеей.
Dixon Steele А что ты называешь эпопеей?
Mildred Atkinson Ну, знаешь — фильм очень длинный и с кучей всего происходящего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Ты меня достаёшь!
Laurel Gray Если я и достаю, то не специально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martha - Masseuse Помни, Энджел, вначале была земля. Кинематограф появился позже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Lippmann [Лорел про Дикса] Ты же знала, что он — динамит. Он рано или поздно взорвётся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Randolph Что случилось, тебе больше не нравится разговаривать?
Dixon Steele Не с теми, у кого есть мой номер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лорел Грей [заходя на кухню, пока Диксон нарезает грейпфрут] Что случилось с ножом для грейпфрута?
Диксон Стил Он был кривой, я его выправил.
Лорел Грей Дурак, он должен быть изогнутым!
Диксон Стил Что? Интересно, что они придумают дальше!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laurel Gray
Capt. Lochner Не на секунду, а последние три недели. Он наш самый логичный подозреваемый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mel Lippmann Гораздо проще прославиться в газетах, чем остаться в тени.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele [когда Мел заходит в дом, он представляет его Лорел] Заходите, мистер Липпман, мой агент.
[он представляет Лорел Мелу]
Dixon Steele Мисс Грэй, моё алиби.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele [мужчине, который поливает тротуар перед цветочным магазином] Слушай, сделай мне одолжение, ладно, приятель?
Flower Shop Employee Да, сэр.
Dixon Steele Хочу отправить две дюжины белых роз одной девушке.
Flower Shop Employee Да, сэр. Хотите написать открытку?
Dixon Steele Нет, открытки не надо. Её зовут Милдред Аткинсон.
Flower Shop Employee Милдред Аткинсон. Да, сэр. Какой её адрес?
Dixon Steele Не знаю. Посмотри в газетах. Её убили прошлой ночью.
Flower Shop Employee Да, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Один мужчина хочет извиниться перед тобой...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Нет такой жертвы, которая была бы слишком велика ради шанса на бессмертие.
[несвязная реплика, сказанная сбитому с толку официанту в баре]
Waiter Да, сэр.
[вежливо, затем закатывая глаза, уходя]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele [услышав голос у входной двери] Мой друг Чарли, который говорит только стихами и берёт взаймы только деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laurel Gray Я пришла сюда, чтобы сказать это вслух. Я хотела, чтобы надо мной посмеялись... но вы не смеётесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Напомни мне купить тебе новый галстук.
[в саркастичном ответе на реплику его агента Мела, в сцене в баре]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele У меня большой опыт в таких делах. Я убил десятки людей... на экране.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sylvia Nicolai Он интересен тем, что он не совсем обычный.
Brub Nicolai Может, нам, копам, не помешала бы такая ненормальность. За пять минут с ним я узнал больше о деле, чем со всех наших фотографий, следов шин и расследований вместе взятых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Никто не мог назвать меня теми словами, что он.
Laurel Gray Слепая, тупая белка. Это *очень* плохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Actress in Convertible Дикс Стийл! Как ты? Не помнишь меня?
Dixon Steele Извини, не припомню.
Actress in Convertible Ты написал последний фильм, в котором я снималась... для Коламбии
Dixon Steele Я стараюсь никогда не смотреть фильмы, которые сам пишу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Я отвечаю на третий звонок, когда меня нет дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mildred Atkinson Должно быть, это ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО — быть писателем!
Dixon Steele [саркастично] О, прямо захватывающе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Уверяю вас, я никогда не брошу прекрасное тело из движущейся машины. Мой артистизм не позволит мне на такое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dixon Steele Это могло случиться с кем угодно.
Mel Lippmann Я знаю, но почему-то это всегда случается с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
