Capt. Lochner
Я не ожидал, что вы дадите мне больше информации... но некоторые факты противоречат вашему первоначальному заявлению.
Laurel Gray
[ровным тоном]
Хотелось бы, чтобы ты говорила то, что действительно хочешь сказать.
Capt. Lochner
Да, давайте. В ночь убийства Аткинсона вы посмотрели на Диксона Стилла и сказали, что не знаете его.
Laurel Gray
Я не говорил такого.
Capt. Lochner
С тех пор вы с ним неразлучны.
Laurel Gray
Он пишет сценарий. Я набираю текст.
Capt. Lochner
Ты получаешь за это зарплату?
Laurel Gray
Нет. Я делаю это из любви.
Capt. Lochner
[удивлённо]
Ты влюблена в мистера Стилла?
Laurel Gray
Для протокола: я влюблена в мистера Стилла.
Capt. Lochner
Вы собираетесь пожениться?
Laurel Gray
[пауза]
Если да, я пришлю приглашение — ведь именно вы нас с ним познакомили.