Norma Miller ValeЛюбовь — это очень безрассудная штука. Может, она даже не так уж хороша. Когда ты молод и влюблён, ничего не важно, кроме собственного удовольствия. Самое печальное в взрослении — это то, что уже нельзя быть таким безрассудным.
Marion GrovesВ моём возрасте день рождения — это всего лишь повод повернуть все зеркала к стене.
Ann[Винни]Забавно. Я уверен, что твой отец не сделал ничего постыдного, но знаешь, я бы не стал его винить, если бы так было.
Norma Miller ValeДумаю, это самая сложная профессия на свете... учиться любить и не ждать ничего взамен.