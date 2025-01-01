Меню
Norma Miller Vale Любовь — это очень безрассудная штука. Может, она даже не так уж хороша. Когда ты молод и влюблён, ничего не важно, кроме собственного удовольствия. Самое печальное в взрослении — это то, что уже нельзя быть таким безрассудным.
Marion Groves В моём возрасте день рождения — это всего лишь повод повернуть все зеркала к стене.
Ann [Винни] Забавно. Я уверен, что твой отец не сделал ничего постыдного, но знаешь, я бы не стал его винить, если бы так было.
Norma Miller Vale Думаю, это самая сложная профессия на свете... учиться любить и не ждать ничего взамен.
Norma Miller Vale Я никогда не умела отдавать любовь — только принимать её.
Opening title [Начальные титры] Давным-давно в солнечной Калифорнии...
[Переход к ливню]
Барбара Стэнвик
Barbara Stanwyck
Джоан Беннетт
Joan Bennett
Пэт Краули
Pat Crowley
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
