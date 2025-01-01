Gang Leader Извините, чем могу помочь?

Steven Grlscz Не думаю.

Gang Member Что? Это твой парень или что?

Steven Grlscz Он преследует меня уже два дня.

Gang Leader Правда? Зачем тебе такой тормоз?

Steven Grlscz Потому что он думает, что я кого-то убил.

Gang Leader Убил?

Steven Grlscz Он так думает.

Gang Leader Если мы его прикончим, он никого не будет преследовать ещё долго.

Steven Grlscz Ты вообще понимаешь, в какую передрягу вляпался? Они пришлют кого-то другого. Полиция — настойчивая зараза, особенно когда их убивают. А тебе надо его убить, да? Ну и нафиг оно надо. Тем более, что меня тоже придётся убить.

Gang Leader Что заставляет тебя думать, что я не сделаю этого?