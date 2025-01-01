Steven GrlsczКогда я был мальчишкой, я упал с дерева, но сумел схватиться за ветку. Я висел там долго, в ужасе. Тишина и боль в руках. И гул в ушах. А потом я упал. Не помню, что было, когда я коснулся земли. Всё, что я помню теперь — это агония удержания. И потрясающее чувство, потрясающее отпущения.
Steven GrlsczКакими бы ни были мои недостатки, злоба — точно не в их числе.
Anna LabelsМоя мама всегда рассказывала истории о том, что случается с девочками, которые не заправляют кровать или не приходят домой вовремя на чай. Вот почему я никогда не судю книгу по обложке, никогда не смотрю, прежде чем прыгнуть, и знаю, что тревога — любимое занятие Дьявола.
Gang LeaderЕсли мы его прикончим, он никого не будет преследовать ещё долго.
Steven GrlsczТы вообще понимаешь, в какую передрягу вляпался? Они пришлют кого-то другого. Полиция — настойчивая зараза, особенно когда их убивают. А тебе надо его убить, да? Ну и нафиг оно надо. Тем более, что меня тоже придётся убить.
Gang LeaderЧто заставляет тебя думать, что я не сделаю этого?
KarenГрлшз. Господи, я бы никогда не догадалась, как это произносится, если бы только увидела написанное. Значит, там такие перебои, что за гласными даже приходится стоять в очереди?
Steven GrlsczТочно. Если хочешь, чтобы в твоём имени была буква «а», придётся переспать с начальником полиции.
Steven GrlsczЯ — единственный в своём роде, существо, крокодил, которому нужна работа, банковский счёт, крыша над головой. Я — ошибка.
Steven GrlsczКогда я был мальчишкой, я забрался в лесу на самое высокое дерево. Почти на вершине я поскользнулся и едва схватился за ветку. Падение было бы долгим. Я висел там, пока кровь в голове не забила в уши. Многое стерлось из памяти, но страх падения я помню отчётливо.
Steven GrlsczЯ не признавался в двух убийствах, но сознался, что дважды вел себя плохо.
MartinНет, не уверен. Я вижу по 10 000 человек в неделю. Ты, похоже, их жалеешь. Может, это сделал ты.
[показывает Стивену часы]
Анна ЛейблзЯ украла эти часы, когда мне было четырнадцать. Мы с мамой зашли в магазин, и когда я их увидела, мне сразу захотелось. Это было единственное, о чём я могла думать. Я хотела их так сильно, что чувствовала это в самом нутре. Однажды, когда я пошла за кремнем для зажигалки отца, а хозяин был ко мне спиной, я взяла часы и положила в карман. При том у меня были деньги. И до сих пор не понимаю, почему не могла заплатить. Так скажи, это была лошадь или крокодил?
Steven GrlsczНа самом деле, давай не будем так. Я не могу так быстро прощать. Принимать извинения, когда я всё ещё злюсь. Нельзя говорить такое и сразу же извиняться. Понимаешь?
Steven GrlsczГрань между добром и злом проходит через сердце каждого человека. И кто готов уничтожить часть своего собственного сердца?
Steven GrlsczНе бойся. Я отойду отсюда. Открою двери. Я умираю. Две недели, может, три. Моё тело разваливается. Я кровоточю. Больше не заживаю. Мне нужна кровь. Мне нужна любовь, что в твоей крови. То, что ты сейчас чувствуешь ко мне. В горле, в груди, в крови. Как что-то осязаемое. Помнишь кристаллы? Гнев, обида, злоба, разочарование, отчаяние. Эмоции. Эмоции — это вещи. Твоя кровь несёт каждую эмоцию, которую можно почувствовать.
Steven Grlscz[передаёт инспектору Хили его украденный крестик обратно]Некоторые вещи лучше оставить несказанными. "Спасибо" — не из их числа.