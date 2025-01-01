Меню
Steven Grlscz Когда я был мальчишкой, я упал с дерева, но сумел схватиться за ветку. Я висел там долго, в ужасе. Тишина и боль в руках. И гул в ушах. А потом я упал. Не помню, что было, когда я коснулся земли. Всё, что я помню теперь — это агония удержания. И потрясающее чувство, потрясающее отпущения.
Sergeant Roche Понимаю, у вас были отношения с мисс Вон?
Steven Grlscz Да.
Sergeant Roche Почему вы не сообщили о её пропаже?
Steven Grlscz В последний раз, когда я её видел, у нас была ссора.
Sergeant Roche Должно быть, ссора была серьёзной, раз вы после этого даже не пытались её найти. О чём она была?
Steven Grlscz Она хотела выйти замуж.
Sergeant Roche За кого-то другого?
Steven Grlscz За меня.
Sergeant Roche Это была ожесточённая ссора?
Steven Grlscz Нет.
Sergeant Roche Это была горячая ссора?
Steven Grlscz Дело было не только в том, что я не хотел на ней жениться, понимаете, я вообще не хотел продолжать эти отношения.
Sergeant Roche Почему?
Steven Grlscz Мария была очень проблемной и страстной женщиной. Она была очень злой. Несчастной. Ревнивой.
Sergeant Roche Была ли у неё причина для ревности?
Steven Grlscz Нет.
Anna Labels И ты сожалеешь?
Steven Grlscz Какими бы ни были мои недостатки, злоба — точно не в их числе.
Anna Labels Моя мама всегда рассказывала истории о том, что случается с девочками, которые не заправляют кровать или не приходят домой вовремя на чай. Вот почему я никогда не судю книгу по обложке, никогда не смотрю, прежде чем прыгнуть, и знаю, что тревога — любимое занятие Дьявола.
Steven Grlscz Такого я ещё не слышал.
Anna Labels Про Дьявола? Да ну, пошли.
Steven Grlscz Разве не надо всегда смотреть, прежде чем прыгать?
Anna Labels Что я сказал?
Steven Grlscz Никогда.
Anna Labels Ах.
Steven Grlscz Мой дыхание пахнет грушевыми леденцами. Ацетон. Ацетон — это то, что тело выделяет, когда начинает пожирать само себя.
Gang Leader Извините, чем могу помочь?
Steven Grlscz Не думаю.
Gang Member Что? Это твой парень или что?
Steven Grlscz Он преследует меня уже два дня.
Gang Leader Правда? Зачем тебе такой тормоз?
Steven Grlscz Потому что он думает, что я кого-то убил.
Gang Leader Убил?
Steven Grlscz Он так думает.
Gang Leader Если мы его прикончим, он никого не будет преследовать ещё долго.
Steven Grlscz Ты вообще понимаешь, в какую передрягу вляпался? Они пришлют кого-то другого. Полиция — настойчивая зараза, особенно когда их убивают. А тебе надо его убить, да? Ну и нафиг оно надо. Тем более, что меня тоже придётся убить.
Gang Leader Что заставляет тебя думать, что я не сделаю этого?
Steven Grlscz Ты не дурак.
Steven Grlscz Если подумать, я мог бы позволить им добить тебя. Тяжело, да? Делать правильные вещи.
Steven Grlscz Это способ зацепить девчонок.
Inspector Healey Ты часто так делаешь?
Steven Grlscz Нет, не часто. Может, раз в месяц.
Inspector Healey Я бы назвал это часто. Значит, даёшь им визитку и ждёшь звонка?
Steven Grlscz Что-то вроде того.
Inspector Healey Что-то вроде того?
Steven Grlscz Зависит от ситуации. Даю визитку и говорю, что обычно так не делаю.
Inspector Healey А номер?
Steven Grlscz Для ничего другого его не использую.
Inspector Healey Почему?
Steven Grlscz Чтобы знать, кто звонит, когда звонят мне.
Inspector Healey Объясни.
Steven Grlscz Иногда телефон звонит, а в трубке тишина. Мне хватает сказать: «Это ты, да?». И всегда так. Странно это вслух произносить. Странно.
Inspector Healey Зловеще?
Steven Grlscz Дёшево, вот что я хотел сказать.
Karen Расскажи мне о своём имени, Стивен. Никогда не слышала ничего подобного.
Steven Grlscz Это болгарское.
[достаёт ручку и пишет свою фамилию на салфетке]
Steven Grlscz . Грлшз.
Karen Грлшз. Господи, я бы никогда не догадалась, как это произносится, если бы только увидела написанное. Значит, там такие перебои, что за гласными даже приходится стоять в очереди?
Steven Grlscz Точно. Если хочешь, чтобы в твоём имени была буква «а», придётся переспать с начальником полиции.
Steven Grlscz Я — единственный в своём роде, существо, крокодил, которому нужна работа, банковский счёт, крыша над головой. Я — ошибка.
Steven Grlscz Когда я был мальчишкой, я забрался в лесу на самое высокое дерево. Почти на вершине я поскользнулся и едва схватился за ветку. Падение было бы долгим. Я висел там, пока кровь в голове не забила в уши. Многое стерлось из памяти, но страх падения я помню отчётливо.
Steven Grlscz Я не признавался в двух убийствах, но сознался, что дважды вел себя плохо.
Martin Это номер девять.
Sergeant Roche Ты уверен?
Martin Нет, не уверен. Я вижу по 10 000 человек в неделю. Ты, похоже, их жалеешь. Может, это сделал ты.
[показывает Стивену часы]
Анна Лейблз Я украла эти часы, когда мне было четырнадцать. Мы с мамой зашли в магазин, и когда я их увидела, мне сразу захотелось. Это было единственное, о чём я могла думать. Я хотела их так сильно, что чувствовала это в самом нутре. Однажды, когда я пошла за кремнем для зажигалки отца, а хозяин был ко мне спиной, я взяла часы и положила в карман. При том у меня были деньги. И до сих пор не понимаю, почему не могла заплатить. Так скажи, это была лошадь или крокодил?
[группе, которая его достаёт]
Inspector Healey Отъебитесь. Я — полицейский.
[инспектору Хили]
Steven Grlscz В следующий раз, когда будешь за мной шпионить, можешь угостить меня выпивкой.
Steven Grlscz [Анне] Кто это, словно столп дыма, выходит из пустыни? Аромат пряностей и ладана. Суставы бедер твоих — как украшения, творение искусного мастера. Ты читаешь.
Anna Labels Губы твои — как алые нити, и уста твои прекрасны. Запах дыхания твоего — как яблоки.
Steven Grlscz А груди твои — два гроздья винограда. Ты, вся прекрасна, возлюбленная моя, нет в тебе порока.
Steven Grlscz У меня проблемы?
Inspector Healey У вас с собой был паспорт. Вы куда-то собрались?
Steven Grlscz Я открывал счёт в банке.
Inspector Healey Ну, я бы хотел его при себе оставить, если не возражаете.
Steven Grlscz Я возражаю.
Inspector Healey Тем не менее, я бы хотел его при себе оставить.
Anna Labels Прекрати!
Steven Grlscz В чём дело?
Anna Labels Ничего не случилось.
Steven Grlscz Ничего не случилось?
Anna Labels Мне не нравится, когда ты всё время ко мне лезешь. Ты всё трогаешь меня, будто я какая-то вещь. Мне не нравится, когда ты хватаешь меня, понял?
Steven Grlscz Я не думал, что так делаю. Извини. Больше не буду.
Anna Labels Сегодня был тяжёлый день. Извини. Проблемы на работе. Нет оправданий, чтобы срываться на тебе. Суббота с Мартином и Карен подходит?
Steven Grlscz Извини? Да, конечно.
Anna Labels Хорошо.
Steven Grlscz На самом деле, давай не будем так. Я не могу так быстро прощать. Принимать извинения, когда я всё ещё злюсь. Нельзя говорить такое и сразу же извиняться. Понимаешь?
Steven Grlscz Грань между добром и злом проходит через сердце каждого человека. И кто готов уничтожить часть своего собственного сердца?
Steven Grlscz Не бойся. Я отойду отсюда. Открою двери. Я умираю. Две недели, может, три. Моё тело разваливается. Я кровоточю. Больше не заживаю. Мне нужна кровь. Мне нужна любовь, что в твоей крови. То, что ты сейчас чувствуешь ко мне. В горле, в груди, в крови. Как что-то осязаемое. Помнишь кристаллы? Гнев, обида, злоба, разочарование, отчаяние. Эмоции. Эмоции — это вещи. Твоя кровь несёт каждую эмоцию, которую можно почувствовать.
Steven Grlscz [передаёт инспектору Хили его украденный крестик обратно] Некоторые вещи лучше оставить несказанными. "Спасибо" — не из их числа.
Inspector Healey Спасибо.
