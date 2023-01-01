Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стокгольмская восточная Стокгольмская восточная
Киноафиша Фильмы Стокгольмская восточная Стокгольмская восточная, 2011: актеры и роли
Stockholm East Стокгольмская восточная 2011 / Швеция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Стокгольмская восточная, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Симон Кайзер
В ролях
Хенрик Норлен Хенрик Норлен Henrik Norlén Лив Мяенес Лив Мяенес Liv Mjönes Ларс-ЭрикБеренетт Анки Лиден Anki Lidén Анника Халлин Annika Hallin Микаэл Персбрандт Mikael Persbrandt Ибен Хьейле Iben Hjejle
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Эти 3 знака Зодиака, постоянно жалуются на жизнь: общаться с ними невозможно
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
Тест: смогли бы вы выжить в «Игре престолов»?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше