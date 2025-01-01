DannyЗнаешь, как бывает, когда ты слушаешь музыку, которая доносится из другой комнаты? И ты поёшь вместе, потому что это мелодия, которую ты по-настоящему любишь? Когда дверь закрывается или проезжает поезд, и музыку уже не слышно, но ты всё равно поёшь... и тогда, сколько бы ни прошло времени, когда ты снова услышишь эту музыку, ты всё равно будешь в точной синхронизации с ней. Вот что это значит.
DannyВ последний раз, когда мы виделись, ты была вся в послеродовых выделениях.
EricНу, вот это фраза, которую, уверен, ты ещё не слышала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina SwanЯ боялась всю жизнь, только сейчас, когда я влюблена, мне не страшно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
KarenДэнни, смотри! Этот грязный, полуграмотный деревенщина хочет меня. Мечты сбываются! Конечно, хочу, прямо сейчас, прямо здесь, на столе. Почему бы и нет? Как этот желеобразный кусок прилипает к твоему подбородку, это так сексуально, посмотри на себя. Я имею в виду, твой бледный, белый живот свисает через ремень, словно вода в сне, что ещё женщине нужно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнни[гонится за Анной на такси, в костюме свиньи]Я бы женился на тебе завтра! У нас были бы дети, десятки и десятки детей!
ТаксистБудем надеяться, что они будут похожи на мать.