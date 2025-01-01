Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Музыка из другой комнаты Цитаты из фильма Музыка из другой комнаты

Цитаты из фильма Музыка из другой комнаты

[О том, какой бывает любовь]
Danny Знаешь, как бывает, когда ты слушаешь музыку, которая доносится из другой комнаты? И ты поёшь вместе, потому что это мелодия, которую ты по-настоящему любишь? Когда дверь закрывается или проезжает поезд, и музыку уже не слышно, но ты всё равно поёшь... и тогда, сколько бы ни прошло времени, когда ты снова услышишь эту музыку, ты всё равно будешь в точной синхронизации с ней. Вот что это значит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anna Swan Привет, приятно познакомиться.
Danny В последний раз, когда мы виделись, ты была вся в послеродовых выделениях.
Eric Ну, вот это фраза, которую, уверен, ты ещё не слышала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina Swan Я боялась всю жизнь, только сейчас, когда я влюблена, мне не страшно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen Дэнни, смотри! Этот грязный, полуграмотный деревенщина хочет меня. Мечты сбываются! Конечно, хочу, прямо сейчас, прямо здесь, на столе. Почему бы и нет? Как этот желеобразный кусок прилипает к твоему подбородку, это так сексуально, посмотри на себя. Я имею в виду, твой бледный, белый живот свисает через ремень, словно вода в сне, что ещё женщине нужно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэнни [гонится за Анной на такси, в костюме свиньи] Я бы женился на тебе завтра! У нас были бы дети, десятки и десятки детей!
Таксист Будем надеяться, что они будут похожи на мать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Ты знаком с Иисусом?
Nina Он спас мне жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Я думал, ты меня любишь.
Sarah Правда? А что заставило тебя так думать?
Danny Наверное, когда ты сказала, что любишь меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jesus Я видел, как ты смотрела на меня через всю комнату.
Nina Я слепая.
Jesus А, вот почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nina Swan Иисус спас меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anna Swan Судьба? О, судьба... пожалуйста, последнее прибежище по-настоящему отчаявшихся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy Он — отстающий! Эй, ты — отстающий!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Danny Знай, я бы женился на тебе уже вчера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karen Swan Мне 29. Знаешь, сколько мне будет в следующем году?
Danny 30?
Karen Swan Не издевайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jesus Меня зовут Хесус. Меня назвали в честь лидера группы из Панама-Сити.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jesus Меня зовут Джизус. Мой дядя занимается химчисткой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ring DIng Guy Она взяла мое кольцо, динг-динг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
«Стальной алхимик: Братство» тоже в списке: 3 лучших мини-аниме сериалов по версии Letterboxd
Думали, это для красоты? А вот и нет! Зачем Т-800 всегда надевает солнцезащитные очки в «Терминаторе»
3 серии «Ментовских войн», которые доказывают, что лучше Шилова на экране до сих пор никого нет: фанаты рекомендуют
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше