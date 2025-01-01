Меню
Фильмы
Я люблю тебя, я тебя не люблю
Цитаты из фильма Я люблю тебя, я тебя не люблю
Цитаты из фильма Я люблю тебя, я тебя не люблю
Цитаты
Nana
Зачем тебе быть нормальной? Это не самое главное.
Daisy
Нет, главное, я знаю это, ты знаешь это!
[Первые слова]
Daisy
[Закадровый голос, пока она срывает лепестки ромашки]
Он меня любит. Он меня не любит.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Жанна Моро
Jeanne Moreau
Клэр Дэйнс
Claire Danes
