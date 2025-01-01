Меню
PJ Я не ненавижу женщин. Я люблю дам.
Ruth Barron Ха! Дамы! Ты даже не знаешь таких. Бьюсь об заклад, ты таскаешься с маленькими Барби, да? «Ой, ты такой умный, такой большой! Можно я пососу?» Можешь меня оставить в покое?
Ruth Barron Ладно, тампакс, я тебе вот прямо в зад это волью. Вся эта херня про "ненависть к мужчинам" для начала. "О, она меня раскритиковала, я назову её мужененавистницей!" Я знаю, чего ты от меня хочешь — просто хочешь молодую киску, желательно такую, которую можно домой привести, чтобы мужикам показать, на какую красивую сучку можно написать. Джинсы выглажены, ковбойские сапоги... это что, форма для своих, да? Мне нужен молодой мужчина.
PJ Waters Твоя физическая сила делает тебя жестоким.
PJ Waters Я не хочу вас лишать силы. Если вам нужна беспомощность — возвращайтесь в Индию, мать вашу. Посмотрите, как там обращаются с женщинами. Или вы не заметили, как эти маленькие аппараты для УЗИ пищат? Чтобы люди могли сказать: «О, боже, это девочка!» И избавиться от неё, словно мусора.
Ruth Barron Они честнее.
PJ Waters Извините?
Ruth Barron Они честнее в своей ненависти к женщинам!
PJ Waters Я не ненавижу женщин. Я люблю дам.
Ruth Barron Ха! Дам. Ты таких и не знаешь. Бьюсь об заклад, ты встречаешься с маленькими куклами, да? «О, ты такой умный! Ты такой большой! Можно я пососу?». Можно мне теперь побыть одному?
PJ Waters Я тоже когда-то был молод и красив. Ты бы впечатлилась.
PJ Waters Я тоже когда-то был молод и красив. Ты бы впечатлилась.
Ruth Barron Я ещё не родилась!
PJ Waters Знаешь, тебе бы лучше заплакать.
PJ Waters Видишь ли, разум — это бунтарь, а не слуга.
PJ Waters Душа уходит в иной мир лишь с образованием и воспитанием.
PJ Waters Я чувствую внутри себя ту искру, ту атомную эманацию божественного духа. Джузеппе Верди.
PJ Waters Родители, настоящие родители, не владеют своими детьми. Очень плохо думать, что они принадлежат им.
PJ Waters Ты показываешь только внешнюю любовь. Внутренняя любовь не полна. Только заблуждение.
Ruth Barron Что это значит?
PJ Waters Это значит, ой-ой, я не кончила. Он не смог меня трах#ть.
PJ Waters Ищите истину, и истина сделает вас свободными. Иоанн VIII, 32.
