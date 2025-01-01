Ruth BarronХа! Дамы! Ты даже не знаешь таких. Бьюсь об заклад, ты таскаешься с маленькими Барби, да? «Ой, ты такой умный, такой большой! Можно я пососу?» Можешь меня оставить в покое?
Ruth BarronЛадно, тампакс, я тебе вот прямо в зад это волью. Вся эта херня про "ненависть к мужчинам" для начала. "О, она меня раскритиковала, я назову её мужененавистницей!" Я знаю, чего ты от меня хочешь — просто хочешь молодую киску, желательно такую, которую можно домой привести, чтобы мужикам показать, на какую красивую сучку можно написать. Джинсы выглажены, ковбойские сапоги... это что, форма для своих, да? Мне нужен молодой мужчина.
PJ WatersТвоя физическая сила делает тебя жестоким.
PJ WatersЯ не хочу вас лишать силы. Если вам нужна беспомощность — возвращайтесь в Индию, мать вашу. Посмотрите, как там обращаются с женщинами. Или вы не заметили, как эти маленькие аппараты для УЗИ пищат? Чтобы люди могли сказать: «О, боже, это девочка!» И избавиться от неё, словно мусора.