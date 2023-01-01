Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зубастики 2: Основное блюдо Зубастики 2: Основное блюдо
Киноафиша Фильмы Зубастики 2: Основное блюдо Зубастики 2: Основное блюдо, 1988: актеры и роли
Critters 2 Зубастики 2: Основное блюдо 1988 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Зубастики 2: Основное блюдо, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мик Гэррис Мик Гэррис Mick Garris
В ролях
Дон Кит Оппер Don Keith Opper Синтия Гэррис Cynthia Garris Скотт Граймз Scott Grimes Аль Стивенсон Al Stevenson Том Ходжис Tom Hodges Дуглас Роу Douglas Rowe Теренс Манн Terence Mann
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Related video
Красота Александровой все-таки естественная: убедитесь в этом, взглянув на ее детское фото
Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно
Не славянин: тайна происхождения советского Иванушки раскрыта
«Какая грязь»: раскрыта правда о связи Пьехи и Магомаева, которая многих удивит
Смоктуновского никогда не существовало: фамилию вынудил сменить злой рок
Сын Заворотнюк унаследовал необычные черты матери: такого сходства никто не ожидал
Малышка из «Улицы Сезам» сразит наповал любого: не скажешь, что ей 40
«Пузо торчит» и «колхозница»: изменившаяся Трусова подверглась жесткой критике
С Костиком ничего общего: как выглядит муж Веры из «Ворониных» (фото)
Омар Хайям очень точно высказался о мужских изменах: идут «налево» только в одном случае
Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»
Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше