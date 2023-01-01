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Скоро в прокате "Кукла. Реинкарнация зла"
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Зубастики 2: Основное блюдо
Зубастики 2: Основное блюдо, 1988: актеры и роли
Critters 2
Зубастики 2: Основное блюдо
1988 / США
5.5
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Зубастики 2: Основное блюдо, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мик Гэррис
Mick Garris
В ролях
Дон Кит Оппер
Don Keith Opper
Синтия Гэррис
Cynthia Garris
Скотт Граймз
Scott Grimes
Аль Стивенсон
Al Stevenson
Том Ходжис
Tom Hodges
Дуглас Роу
Douglas Rowe
Теренс Манн
Terence Mann
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Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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