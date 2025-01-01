Меню
Киноафиша Фильмы Need for speed: Жажда скорости Цитаты из фильма Need for speed: Жажда скорости

Цитаты из фильма Need for speed: Жажда скорости

Tobey Marshall Я не боюсь, ведь ты со мной. Все, кто осмелится встать против меня, будут пристыжены и опозорены. Те, кто ведёт со мной войну, погибнут. Я обрету силу, найду путь и одержу победу.
Monarch Гонщики должны гонять, копы — жрать пончики.
Tobey Marshall Они забрали у меня всё.
Julia Maddon Жизнь полна неожиданностей.
Little Pete Я считаю, что жизнь полна людей, которые думают, что они умные, потому что у них крутой акцент. Без обид.
Julia Maddon Некоторые заняты.
Julia Maddon О боже! О боже!
Tobey Marshall Эй, эй. Смотри на меня. Просто дыши, дыши. Хорошо. Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза. Хорошо. Какой у них цвет?
Julia Maddon Они очень голубые.
Tobey Marshall Очень голубые, хорошо, хорошо. Они гораздо голубее твоих.
Julia Maddon Нет.
Tobey Marshall Да, правда!
Julia Maddon Нет, не голубее!
Tobey Marshall Да!
Julia Maddon Не голубее!
Tobey Marshall Признай!
Julia Maddon Мои голубее!
Benny Ладно, красавица, это прозвучит сумасшедше, но мне нужна двухполосная трава, чтобы этих ребят от тебя отстранить.
Tobey Marshall Понял.
Julia Maddon Что такое «трава»?
Tobey Marshall Тебе, наверное, лучше закрыть глаза на это.
Julia Maddon Это хуже, чем автобус, автобус, автобус?
Tobey Marshall Красотка заглохнет на этом маршруте, так что придётся дозаправляться на ходу и заправиться под завязку.
Joe Peck Дозаправка на ходу, подаём. Ух! Вперед, худой.
Finn О, ты меня разглядывала!
Tobey Marshall [Смотрит в сторону, видит, что Джулия на него смотрит] Что?
Julia Maddon Дозаправка на ходу, и под завязку.
Tobey Marshall Мы э-э, дозаправляемся не останавливаясь.
Julia Maddon Так почему бы тебе просто не сказать это?
Tobey Marshall Ну, я имею в виду... мог бы, но...
Tobey Marshall У тебя, кажется, всё время подстава, да?
Julia Maddon Не суди девушку по её ботинкам Гуччи.
Tobey Marshall Что?
Julia Maddon Туфли на каблуках.
Tobey Marshall Почему просто так не скажешь?
[последние реплики]
Julia Maddon Садись. Я за рулём.
Tobey Marshall Я видел, как ты водишь, и это пугает.
Finn [на экране видео] Ну же, голубки. Надо вытащить Бенни из тюрьмы.
Joe Peck Маверик выходит за примерное поведение.
Finn Да, кажется, он начал какую-то фитнес-программу для зэка, или чёрт знает что.
Joe Peck У нас 5 часов, чтобы добраться до Юты. Поехали...
[первые реплики]
Monarch Слушай, я немного порылся и узнал про этого парня Тоби Маршалла из Маунт-Киско. Этот парень — феномен. Рвал местные трассы. Он и его отец — настоящие чемпионы. Конечно, в Маунт-Киско был ещё один крутой — Дино Брюстер. Все его знают. Он пробился в большой спорт, в Инди, а Тоби как-то выпал из поля зрения. Но вот новости, придурки: Тоби снова за рулём, и едет быстро. Очень быстро, так быстро, как только "Грим Такито" может его вести. Тоби, если хочешь летать с орлами — нужны крылья побольше, сынок.
Monarch Дамы и господа, яички Маршалла только что найдены, и они очень, очень большие!
Julia Maddon Кстати, твой друг Бенни — полное д###мо.
