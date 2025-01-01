FinnДа, кажется, он начал какую-то фитнес-программу для зэка, или чёрт знает что.
Joe PeckУ нас 5 часов, чтобы добраться до Юты. Поехали...
[первые реплики]
MonarchСлушай, я немного порылся и узнал про этого парня Тоби Маршалла из Маунт-Киско. Этот парень — феномен. Рвал местные трассы. Он и его отец — настоящие чемпионы. Конечно, в Маунт-Киско был ещё один крутой — Дино Брюстер. Все его знают. Он пробился в большой спорт, в Инди, а Тоби как-то выпал из поля зрения. Но вот новости, придурки: Тоби снова за рулём, и едет быстро. Очень быстро, так быстро, как только "Грим Такито" может его вести. Тоби, если хочешь летать с орлами — нужны крылья побольше, сынок.
MonarchДамы и господа, яички Маршалла только что найдены, и они очень, очень большие!