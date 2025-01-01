Меню
Publicista Campaña Sí [Обращаясь к Совету кампании ЗА] Если хочешь напугать людей, пугай их их прошлым, той самой бедностью, длинными очередями за хлебом. Оппозиция кричит про социализм, да. Но людям интересна только борьба за выживание, и они ведь знают, что социализм — это нищета. А у нас система, где любой может стать богатым. Внимание!, не «каждый», а «любой». Проиграть нельзя, когда все стремятся стать этим «любым».
René Saavedra [своему боссу Лучо Гусману] Ты знаешь, как люди запомнят эту кампанию? Мы, сотрудники, сделали кампанию «НЕТ». А вы, начальники, сделали «ДА».
René Saavedra Прежде всего хочу отметить, что то, что вы сейчас увидите, соответствует современному социальному контексту. Мы считаем, что страна готова к такого рода коммуникации.
José Tomás Urrutia Мне не нравится говорить о демократии как о товаре, извините.
José Tomás Urrutia [обращаясь к представителям партии, выступающим против] Мы все понимаем, что ваша боль очевидна, боль всех причастных должна быть ощутима...
José Tomás Urrutia Меня уже некоторое время преследуют.
René Saavedra [представителям кампании «Нет»] Я хотел бы узнать, есть ли кто-нибудь, кто думает, что эта кампания поможет нам выиграть плебисцит.
Fernando Но то, что происходило в этой стране последние 15 лет и что не показывали по телевизору... То, что сейчас показывают, — вот это моё счастье, чувак.
José Tomás Urrutia Если ты думаешь, что я стану стоять перед всеми людьми коалиционных партий и говорить им, что наша кампания будет строиться на шутках, что наша кампания будет строиться на счастье, то ты не в себе. Для меня это кажется абсолютно детским и говорит о неуважении. Мы должны учитывать боль многих людей, боль всей истории, пренебрежение... Где это? Как я им скажу, что «счастье» — наша идея?
René Saavedra Почему бы и нет?
Ricardo Мы сами на себе испытали жестокость этой диктатуры. У меня есть брат, который пропал без вести. Моих лучших друзей обезглавили. Это — кампания молчания.
René Saavedra [для клиентов безалкогольных напитков] Почему бы тебе не посмотреть 30-секундную версию? Там мима нет.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Луис Ньекко
Luis Gnecco
Нестор Кантильяна
Néstor Cantillana
Алехандро Гойк
Alejandro Goic
