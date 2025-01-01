José Tomás Urrutia Если ты думаешь, что я стану стоять перед всеми людьми коалиционных партий и говорить им, что наша кампания будет строиться на шутках, что наша кампания будет строиться на счастье, то ты не в себе. Для меня это кажется абсолютно детским и говорит о неуважении. Мы должны учитывать боль многих людей, боль всей истории, пренебрежение... Где это? Как я им скажу, что «счастье» — наша идея?

René Saavedra Почему бы и нет?