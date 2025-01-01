Publicista Campaña Sí[Обращаясь к Совету кампании ЗА]Если хочешь напугать людей, пугай их их прошлым, той самой бедностью, длинными очередями за хлебом. Оппозиция кричит про социализм, да. Но людям интересна только борьба за выживание, и они ведь знают, что социализм — это нищета. А у нас система, где любой может стать богатым. Внимание!, не «каждый», а «любой». Проиграть нельзя, когда все стремятся стать этим «любым».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
René Saavedra[своему боссу Лучо Гусману]Ты знаешь, как люди запомнят эту кампанию? Мы, сотрудники, сделали кампанию «НЕТ». А вы, начальники, сделали «ДА».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
René SaavedraПрежде всего хочу отметить, что то, что вы сейчас увидите, соответствует современному социальному контексту. Мы считаем, что страна готова к такого рода коммуникации.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
José Tomás UrrutiaМне не нравится говорить о демократии как о товаре, извините.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
José Tomás Urrutia[обращаясь к представителям партии, выступающим против]Мы все понимаем, что ваша боль очевидна, боль всех причастных должна быть ощутима...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
José Tomás UrrutiaМеня уже некоторое время преследуют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
René Saavedra[представителям кампании «Нет»]Я хотел бы узнать, есть ли кто-нибудь, кто думает, что эта кампания поможет нам выиграть плебисцит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FernandoНо то, что происходило в этой стране последние 15 лет и что не показывали по телевизору... То, что сейчас показывают, — вот это моё счастье, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
José Tomás UrrutiaЕсли ты думаешь, что я стану стоять перед всеми людьми коалиционных партий и говорить им, что наша кампания будет строиться на шутках, что наша кампания будет строиться на счастье, то ты не в себе. Для меня это кажется абсолютно детским и говорит о неуважении. Мы должны учитывать боль многих людей, боль всей истории, пренебрежение... Где это? Как я им скажу, что «счастье» — наша идея?