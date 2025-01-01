Caroline Mathilde[пишу письмо]Я пытаюсь вспомнить его. Йоганн. Мне нужно рассказать тебе о нём. О нас. Почему мы поступали так, а не иначе.
Caroline MathildeМои любимые дети, вы меня не знаете, но я — ваша мать. Возможно, вы мне никогда не простите. Возможно, вы меня ненавидите. Надеюсь, нет. Теперь я знаю, что больше не увижу вас, поэтому пишу, чтобы рассказать правду, пока не стало слишком поздно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Title CardЕвропа в конце XVIII века. Дворянство правит с помощью угнетения, поддерживаемое мощными религиозными силами. Но веют ветры перемен... По всему континенту интеллектуалы и вольнодумцы требуют реформ и свободы для народа. Это эпоха Просвещения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johann Friedrich Struensee[Струэнзе]Я всё время пытаюсь разобраться во всех ваших новых законах. У вас идей столько же, сколько мы меняем одежду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Каролина Матильда[в её письмах]Как ты, наверное, уже видел своими глазами, Дания скатилась в Средневековье с тех пор, как умер Иоганн. Пока остальная Европа цветёт, ваша страна стала тёмным местом, управляемым верой и подозрениями. Мои дорогие дети, если бы я могла увидеть вас сейчас. Кем вы стали? Фредерик, унаследовал ли ты характер Кристиана? Луиза, у тебя глаза Иоганна?
Луиза фон Плессен[представляя письма]Ваши королевские высочества, я так рада, что вы пришли.
Луиза Августа - 12 лет[чтение вслух]Мои любимые дети, вы меня не знаете, но я ваша мать. Я не знаю, что вы обо мне думаете. Может быть, вы меня ненавидите.
Каролина МатильдаФредерик. Луиза Августа. Вы — лучшая надежда Дании на светлое будущее. Я знаю, вы мной гордиться будете. Я вас очень люблю. Ваша мать, Каролина Матильда.