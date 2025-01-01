[последние слова]

Каролина Матильда [в её письмах] Как ты, наверное, уже видел своими глазами, Дания скатилась в Средневековье с тех пор, как умер Иоганн. Пока остальная Европа цветёт, ваша страна стала тёмным местом, управляемым верой и подозрениями. Мои дорогие дети, если бы я могла увидеть вас сейчас. Кем вы стали? Фредерик, унаследовал ли ты характер Кристиана? Луиза, у тебя глаза Иоганна?

Луиза фон Плессен [представляя письма] Ваши королевские высочества, я так рада, что вы пришли.

Луиза Августа - 12 лет [чтение вслух] Мои любимые дети, вы меня не знаете, но я ваша мать. Я не знаю, что вы обо мне думаете. Может быть, вы меня ненавидите.