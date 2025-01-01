Меню
Цитаты из фильма Королевская история

Цитаты из фильма Королевская история

Johann Friedrich Struensee Ваше Величество.
Caroline Mathilde Вы меня узнали.
Johann Friedrich Struensee Я бы узнал вас с завязанными глазами.
Caroline Mathilde Но ваш костюм не слишком оригинален.
Johann Friedrich Struensee Боюсь, я не очень хорош в маскарадах.
Caroline Mathilde Верю, что это та самая ночь, когда каждый может быть собой.
[пауза]
Caroline Mathilde Но вы ведь никогда не снимаете маску, правда?
Johann Friedrich Struensee Помнишь нашу первую ночь вместе?
Caroline Mathilde С тех пор, кажется, мы только несчастны.
Johann Friedrich Struensee А я был счастлив.
Caroline Mathilde Приходи ко мне сегодня вечером.
[первые строки]
Caroline Mathilde [пишу письмо] Я пытаюсь вспомнить его. Йоганн. Мне нужно рассказать тебе о нём. О нас. Почему мы поступали так, а не иначе.
Caroline Mathilde Мои любимые дети, вы меня не знаете, но я — ваша мать. Возможно, вы мне никогда не простите. Возможно, вы меня ненавидите. Надеюсь, нет. Теперь я знаю, что больше не увижу вас, поэтому пишу, чтобы рассказать правду, пока не стало слишком поздно.
Title Card Европа в конце XVIII века. Дворянство правит с помощью угнетения, поддерживаемое мощными религиозными силами. Но веют ветры перемен... По всему континенту интеллектуалы и вольнодумцы требуют реформ и свободы для народа. Это эпоха Просвещения.
Johann Friedrich Struensee [Струэнзе] Я всё время пытаюсь разобраться во всех ваших новых законах. У вас идей столько же, сколько мы меняем одежду.
[последние слова]
Каролина Матильда [в её письмах] Как ты, наверное, уже видел своими глазами, Дания скатилась в Средневековье с тех пор, как умер Иоганн. Пока остальная Европа цветёт, ваша страна стала тёмным местом, управляемым верой и подозрениями. Мои дорогие дети, если бы я могла увидеть вас сейчас. Кем вы стали? Фредерик, унаследовал ли ты характер Кристиана? Луиза, у тебя глаза Иоганна?
Луиза фон Плессен [представляя письма] Ваши королевские высочества, я так рада, что вы пришли.
Луиза Августа - 12 лет [чтение вслух] Мои любимые дети, вы меня не знаете, но я ваша мать. Я не знаю, что вы обо мне думаете. Может быть, вы меня ненавидите.
Каролина Матильда Фредерик. Луиза Августа. Вы — лучшая надежда Дании на светлое будущее. Я знаю, вы мной гордиться будете. Я вас очень люблю. Ваша мать, Каролина Матильда.
Johann Friedrich Struensee [о вакцине] Если всё пройдет хорошо, а я уверен, что так и будет, он будет невосприимчив.
Ove Høegh-Guldberg Кронпринц — наследник датского престола! Его защищает Бог!
Johann Friedrich Struensee Оспа не выбирает — она убивает и королей, и королев. Как вы прекрасно знаете.
Johann Friedrich Struensee Кто более неуравновешен? Король или тот, кто верит, что Земля была создана за шесть дней?
