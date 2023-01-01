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Королевский роман
Королевский роман, 2012: актеры и роли
En Kongelig Affere
Королевский роман
2012 / Дания / Швеция / Чехия
Трейлер
7.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Королевский роман, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Арсель
Nikolaj Arcel
В ролях
Алисия Викандер
Alicia Vikander
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Миккель Фольсгаард
Трине Дюрхольм
Trine Dyrholm
Давид Денсик
David Dencik
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