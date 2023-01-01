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Королевский роман Королевский роман
Киноафиша Фильмы Королевский роман Награды и номинации фильма Королевский роман
En Kongelig Affere Королевский роман 2012 / Дания / Швеция / Чехия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Королевский роман

Вся информация о фильме
Берлинале 2012 Берлинале 2012
«Серебряный медведь» лучшему актёру
Победитель
«Серебряный медведь» за лучший сценарий
Победитель
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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