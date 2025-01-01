Меню
Киноафиша Фильмы М убийца Цитаты из фильма М убийца

Цитаты из фильма М убийца

Hans Beckert Я не могу контролировать то, что я делаю! Я не могу, я не могу...
Criminal Старая песня! В суде мы всегда так говорим!
Hans Beckert Что вы в этом понимаете? Кто вы вообще такие? Кто вы? Преступники? Гордые собой? Гордые тем, что вскрываете сейфы или жульничаете в карты? Это всё, чего лучше бы вам не трогать. Вам бы не пришлось этого делать, если бы вы освоили нормальную профессию или работали. Если бы вы не были кучкой ленивых убл##ков. Но я... я не могу себя контролировать! Во мне нет власти над этим, над этой злой сущностью, огнём, голосами, муками!
Schraenker Вы хотите сказать, что вынуждены убивать?
Hans Beckert Это всегда во мне, гонит меня бродить по улицам, следует за мной молча, но я чувствую, что оно здесь. Это я преследую самого себя! Я хочу убежать, убежать от себя! Но это невозможно. Я не могу убежать, я должен подчиняться этому. Я должен бежать, бежать... по бесконечным улицам. Я хочу убежать, сбежать! И меня преследуют призраки. Призраки матерей и тех детей... они никогда меня не оставляют. Они всегда здесь... всегда, всегда, всегда!, кроме тех моментов, когда я это делаю, когда я... Тогда я ничего не помню. А потом я вижу эти плакаты и читаю, что я натворил, читаю и читаю... Я это сделал? Но я ничего об этом не помню! Но кто поверит мне? Кто знает, каково это — быть мной? Как меня заставляют действовать... как я должен, должен... не хочу, но должен! Не хочу, но должен! И тогда голос вопит! Я не могу это выносить! Я не могу продолжать! Я не могу... я не могу...
Pickpocket with 6 Watches Сегодня на улицах больше копов, чем шалав.
Judge [последние слова, собирается произнести приговор] Во имя народа...
Grieving Mother Это не вернёт нам детей. Нужно... тщательнее следить... за нашими детьми... за всеми вами!
Hans Beckert Какая у тебя красивая игрушка.
Elisabeth Winkler, Beckert's landlady Не могли бы вы говорить погромче, я немного плохо слышу.
Policeman Как будто я не вижу.
Девочка в кругу в начале [Первые слова] Подожди немного, скоро он придёт, Человек в чёрном не заставит ждать, Своим острым ножом без пощады, Он тебя на фарш перемелет!
[член профсоюза, спящий рядом с ним]
Член профсоюза нищих Перестань храпеть! Ты разбудишь вшей.
Бармен Вы портили мне бизнес, сержант. Эти рейды каждую ночь. Никто не может спокойно ни на минуту! Они тоже люди.
Полицейский сержант Думаете, мы сидим всю ночь без дела?
Бармен Нет. Но вы отпугиваете моих клиентов, и того, кого вы ищете, здесь всё равно нет! Если бы вы знали, как злятся на того, кто устраивает эти рейды каждую ночь. Особенно проститутки. Да, они предлагают услуги. Бизнес — есть бизнес. Но поверьте, в каждом из них бьётся материнское сердце! Я знаю много суровых парней, которые прослезятся, увидев играющих детей. Если они когда-нибудь доберутся до этого монстра, сделают из него зубочистки!
Frau Beckmann Элзи?... Элзи?... ЭЛЗИ!
Man in Pub Эй, толстяк Ломанн!
Everyone in Pub [Подхватывают] Ломанн, Ломанн, Ломанн!
Prostitute Отпусти меня, грязный ублюдок! Отпусти, ты с##а! Чёртов ублюдок! Опусти меня! Отпусти!
Schraenker Посторонний разрушает наш бизнес и нашу репутацию. Меры, принимаемые полицией, и ежедневные рейды с целью поймать этого детоубийцу серьезно осложняют нашу деятельность. Мы больше не можем терпеть, что теперь ни в одном отеле, баре, кафе или даже частном доме мы не в безопасности от полиции.
Criminal Syndicate Member Совершенно верно.
Schraenker Это положение вещей должно закончиться. Всё должно вернуться в норму, иначе мы пропадём. Наши казны скоро опустеют. Если мы не сможем обеспечить жён наших членов, которые сейчас живут за счёт государства, я не знаю, где мы найдём деньги для наших планов. Репутация тоже страдает. Полиция ищет убийцу среди нас. Господа, когда я сталкиваюсь с офицером из отряда, он знает о возможных рисках, и я тоже. Если кто-то погибнет при исполнении — так тому и быть. Профессиональный риск. Но мы должны провести чёткую черту между нами и этим человеком, которого ищут! Мы ведём дела, чтобы выжить, а этот монстр не имеет права выживать! Нет, в моём состоянии я не могу есть такую ерунду. Без денег и без жалости! Господа, наши люди должны снова иметь возможность работать без того, чтобы вездесущие копы мешали им на каждом шагу.
Franz, the burglar [Франц обманывается, думая, что он убил ночного сторожа и идет за это в тюрьму] Пожалуйста, господин комиссар! Я расскажу вам всё; даже кто нам нужен был в том проклятом здании.
Inspector Groeber Правда? Кто?
Franz, the burglar Убийца детей, господин комиссар!
Графолог Упомянутые алмазообразные и вздутые завитки, отчётливо видные в слове «скоро», третья строка снизу... свидетельствуют о сильной патологической сексуальности преступника. Точка.
Woman in Crowd Стреляйте в него, как в бешеную собаку!
Инспектор Карл Ломан Во имя закона.
Pickpocket with 6 Watches Полицейские опять ползают по улицам, как муравьи.
Pickpocket with Suitcase Зелёные везде, куда ни плюнь.
Pickpocket with 6 Watches Они за тобой повсюду, даже если ты с бабой. Они с ума посходили — этот убийца у них в голове. Моя старая с шестилетней девчонкой, и каждую ночь мне приходится под кровать заглядывать, не прячется ли там убийца. Бизнес вести невозможно — везде полицейские, спотыкаешься о них. Нет больше никакой свободы. Меня это достало.
Pickpocket with Cards А что нового?
Инспектор Карл Лёмман Боже мой! Подоконник!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Петер Лорре
Петер Лорре
Peter Lorre
Густаф Грюндгенс
Gustaf Gründgens
Пауль Кемп
Paul Kemp
Роза Валетти
Rosa Valetti
Ханна Мерон
Hanna Maron
Эллен Видманн
Ellen Widmann
Херта фон Вальтер
Hertha von Walther
Теодор Лоос
Theodor Loos
Отто Вернике
Otto Wernicke
