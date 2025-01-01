Schraenker
Посторонний разрушает наш бизнес и нашу репутацию. Меры, принимаемые полицией, и ежедневные рейды с целью поймать этого детоубийцу серьезно осложняют нашу деятельность. Мы больше не можем терпеть, что теперь ни в одном отеле, баре, кафе или даже частном доме мы не в безопасности от полиции.
Criminal Syndicate Member
Совершенно верно.
Schraenker
Это положение вещей должно закончиться. Всё должно вернуться в норму, иначе мы пропадём. Наши казны скоро опустеют. Если мы не сможем обеспечить жён наших членов, которые сейчас живут за счёт государства, я не знаю, где мы найдём деньги для наших планов. Репутация тоже страдает. Полиция ищет убийцу среди нас. Господа, когда я сталкиваюсь с офицером из отряда, он знает о возможных рисках, и я тоже. Если кто-то погибнет при исполнении — так тому и быть. Профессиональный риск. Но мы должны провести чёткую черту между нами и этим человеком, которого ищут! Мы ведём дела, чтобы выжить, а этот монстр не имеет права выживать! Нет, в моём состоянии я не могу есть такую ерунду. Без денег и без жалости! Господа, наши люди должны снова иметь возможность работать без того, чтобы вездесущие копы мешали им на каждом шагу.