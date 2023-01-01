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Самозванец Самозванец
Киноафиша Фильмы Самозванец Награды и номинации фильма Самозванец
The Imposter Самозванец 2012 / США / Великобритания
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Самозванец

Вся информация о фильме
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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