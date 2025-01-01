Grace Collier Я хочу написать о — о безразличии в полиции, о том, куда девается героин после облавы, о жирных политических котах!

Mrs. Peyson Collier Не надо кричать прямо здесь, на улице. Что с тобой? Я тебя никогда такой не видела.

Grace Collier Я нащупала что-то крупное!