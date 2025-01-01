ArleneТы знала, что микробы могут проникать через провода? Я никогда не звоню и *никогда* не отвечаю. Это хороший способ заболеть. Очень-очень серьёзно. Вот почему я так заболела! Кто-то позвонил мне по телефону!
Grace CollierЯ видела убийство, и я докажу это!
Detective KellyСлушай, скажешь ещё слово — я тебя заарестую. За что-нибудь да заарестую. В законе найдётся причина.
Grace CollierЯ хочу написать о — о безразличии в полиции, о том, куда девается героин после облавы, о жирных политических котах!
Mrs. Peyson CollierНе надо кричать прямо здесь, на улице. Что с тобой? Я тебя никогда такой не видела.
Grace CollierЯ нащупала что-то крупное!
Mrs. Peyson CollierТы опять на этих таблетках для худеющих?
Ted CraftВсем привет и добро пожаловать в «Подглядывающих», новую и самую крутую игру Нью-Йорка.
Danielle BretonЗнаешь, я постоянно вижу по телевизору сцену с злодеем и полицейским, и полицейский стучит в дверь, а злодей спрашивает: "А у тебя есть ордер на обыск?" Но ты мне не сказал: «Открывай, это по закону». Ты этого не сказал.
Ted CraftЧто должен делать парень, когда красивая девушка начинает снимать всю одежду прямо перед ним? Слепая девушка, кстати.
Grace CollierПочему у тебя вещи парами, как у близнецов? У тебя же есть близнец!
Danielle BretonУ меня есть рекламный ролик, который нужно будет снять, и если вдруг макияж попадёт на платье, то есть запасное. Понимаешь, я — модель. А иногда и актриса тоже.
Grace CollierОпределённо.
Mrs. Peyson CollierДорогая, я же думала, мы поднимемся наверх поговорить, и если тебя смущает беспорядок, ты знаешь, я всегда готова помочь привести всё в порядок. Хотя что ты будешь делать, когда выйдешь замуж, я не знаю. О, кстати, я тебе говорила, что девочка Каннингем помолвлена? Она примерно твоего возраста и наконец-то нашла кого-то, кто ей подходит. Он врач. Ну, ветеринар, но животные у него все из богатых семей.
Mrs. Peyson CollierВидишь, дорогая? Прямо здесь, на Стейтен-Айленде, происходят очень интересные вещи.
Elaine D'AnnaДа, цветной.
Joseph LarchЭто искусство! Я бы не стал пытаться учить тебя писать статьи для журналов. Слушай, я ходил в школу, чтобы этому научиться: Бруклинский институт современных расследований. Понял? Понял.
Grace CollierБелая женщина убивает своего черного любовника, а этим расистским копам наплевать. Я видела это своими глазами, а они даже расследовать не собираются.
Detective SpinettiЛадно, полегче, а? Эти ребята друг друга всё время колют.
Grace Collier«Эти ребята»?
Detective KellyЛадно, ладно. Давайте просто успокоимся.
Danielle BretonЗнаешь, людей, к которым я испытываю хоть какие-то чувства, так мало. Не только мужчин, понимаешь. С тех пор как моя сестра ушла, у нас была такая близкая связь.
Phillip WoodeГде ты живёшь?
Danielle BretonСтатен-Айленд.
Phillip WoodeСтатен-Айленд? Я думал, ты сказала, что живёшь в Нью-Йорке.
Danielle BretonРазве Статен-Айленд не в Нью-Йорке?
Phillip WoodeНаверное, да.
Danielle BretonЯ не знаю, что делать, поэтому просто стою там и, эээ, чувствую себя очень глупо, и потом, эээ, я сказала фотографу — я сказала такую ужасную вещь, что её даже во французском фильме не покажут. Но он этого заслужил, понимаешь. Он — как это сказать? Он — он сын сук###.
Phillip WoodeСука.
Danielle BretonДа, он тоже был таким. Сука. Но я не такая, понимаешь — я не как ваши американские феминистки. Я не трачу жизнь на ненависть к мужчинам. Мне это не нравится. Но этот человек заслужил то, что я ему сказала.
Danielle BretonФилип! Я тут вспомнила, что вообще не ела сегодня, и подумала, может, тебе нужна помощь с ужином на двоих. Я не кусаюсь, знаешь ли! То есть, если я сытая — не кусаюсь.
Detective KellyДержись с нами и рот на замок.
Grace CollierЯ буду делать то, что считаю *нужным*. Это ещё не полицейское государство.
Danielle BretonМисс Коллиер, много ночей я смотрела телевизионное шоу и, эм, смотрела фильм ужасов, и от этого у меня страх в груди, и — и я подпрыгивала от каждого звука. Я понимаю, что когда живёшь одна, это очень тяжело. Я понимаю это.