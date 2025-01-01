Меню
Arlene Ты знала, что микробы могут проникать через провода? Я никогда не звоню и *никогда* не отвечаю. Это хороший способ заболеть. Очень-очень серьёзно. Вот почему я так заболела! Кто-то позвонил мне по телефону!
Grace Collier Я видела убийство, и я докажу это!
Detective Kelly Слушай, скажешь ещё слово — я тебя заарестую. За что-нибудь да заарестую. В законе найдётся причина.
Grace Collier Я хочу написать о — о безразличии в полиции, о том, куда девается героин после облавы, о жирных политических котах!
Mrs. Peyson Collier Не надо кричать прямо здесь, на улице. Что с тобой? Я тебя никогда такой не видела.
Grace Collier Я нащупала что-то крупное!
Mrs. Peyson Collier Ты опять на этих таблетках для худеющих?
Ted Craft Всем привет и добро пожаловать в «Подглядывающих», новую и самую крутую игру Нью-Йорка.
Danielle Breton Знаешь, я постоянно вижу по телевизору сцену с злодеем и полицейским, и полицейский стучит в дверь, а злодей спрашивает: "А у тебя есть ордер на обыск?" Но ты мне не сказал: «Открывай, это по закону». Ты этого не сказал.
Ted Craft Что должен делать парень, когда красивая девушка начинает снимать всю одежду прямо перед ним? Слепая девушка, кстати.
Grace Collier Почему у тебя вещи парами, как у близнецов? У тебя же есть близнец!
Danielle Breton У меня есть рекламный ролик, который нужно будет снять, и если вдруг макияж попадёт на платье, то есть запасное. Понимаешь, я — модель. А иногда и актриса тоже.
Grace Collier Определённо.
Mrs. Peyson Collier Дорогая, я же думала, мы поднимемся наверх поговорить, и если тебя смущает беспорядок, ты знаешь, я всегда готова помочь привести всё в порядок. Хотя что ты будешь делать, когда выйдешь замуж, я не знаю. О, кстати, я тебе говорила, что девочка Каннингем помолвлена? Она примерно твоего возраста и наконец-то нашла кого-то, кто ей подходит. Он врач. Ну, ветеринар, но животные у него все из богатых семей.
Mrs. Peyson Collier Видишь, дорогая? Прямо здесь, на Стейтен-Айленде, происходят очень интересные вещи.
Elaine D'Anna Да, цветной.
Joseph Larch Это искусство! Я бы не стал пытаться учить тебя писать статьи для журналов. Слушай, я ходил в школу, чтобы этому научиться: Бруклинский институт современных расследований. Понял? Понял.
Grace Collier Белая женщина убивает своего черного любовника, а этим расистским копам наплевать. Я видела это своими глазами, а они даже расследовать не собираются.
Detective Spinetti Ладно, полегче, а? Эти ребята друг друга всё время колют.
Grace Collier «Эти ребята»?
Detective Kelly Ладно, ладно. Давайте просто успокоимся.
Danielle Breton Знаешь, людей, к которым я испытываю хоть какие-то чувства, так мало. Не только мужчин, понимаешь. С тех пор как моя сестра ушла, у нас была такая близкая связь.
Phillip Woode Где ты живёшь?
Danielle Breton Статен-Айленд.
Phillip Woode Статен-Айленд? Я думал, ты сказала, что живёшь в Нью-Йорке.
Danielle Breton Разве Статен-Айленд не в Нью-Йорке?
Phillip Woode Наверное, да.
Danielle Breton Я не знаю, что делать, поэтому просто стою там и, эээ, чувствую себя очень глупо, и потом, эээ, я сказала фотографу — я сказала такую ужасную вещь, что её даже во французском фильме не покажут. Но он этого заслужил, понимаешь. Он — как это сказать? Он — он сын сук###.
Phillip Woode Сука.
Danielle Breton Да, он тоже был таким. Сука. Но я не такая, понимаешь — я не как ваши американские феминистки. Я не трачу жизнь на ненависть к мужчинам. Мне это не нравится. Но этот человек заслужил то, что я ему сказала.
Danielle Breton Филип! Я тут вспомнила, что вообще не ела сегодня, и подумала, может, тебе нужна помощь с ужином на двоих. Я не кусаюсь, знаешь ли! То есть, если я сытая — не кусаюсь.
Detective Kelly Держись с нами и рот на замок.
Grace Collier Я буду делать то, что считаю *нужным*. Это ещё не полицейское государство.
Danielle Breton Мисс Коллиер, много ночей я смотрела телевизионное шоу и, эм, смотрела фильм ужасов, и от этого у меня страх в груди, и — и я подпрыгивала от каждого звука. Я понимаю, что когда живёшь одна, это очень тяжело. Я понимаю это.
Grace Collier То, что я видела, было *настоящим*.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дженнифер Солт
Jennifer Salt
Мэри Девенпорт
Марго Киддер
Margot Kidder
Джастин Джонстон
Justin Johnston
Чарльз Дернинг
Лайл Уилсон
Lisle Wilson
