Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ирония судьбы в Голливуде"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сестры
Отзывы о фильме «Сестры»
Sisters
Сестры
1973 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Сестры»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Я иду искать
18 комментариев
Бойся темноты
4 комментария
Барбоскины Team
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Дитя погоды
Рецензия
Отзывы
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
После. Долго и счастливо
Рецензия
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Преступления будущего
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, драма
Турбозавры, вперед!
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, детский
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Дети тьмы
Рецензия
Написать отзыв
2021, Великобритания, триллер
Related video
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Растрогали россиян: иностранцы высказались о главной песне Шатунова
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Сговорились: как советские актеры чуть не лишили Папанова работы
Кошмарный сон Достоевского: иностранцев растоптали за обложки к русской классике
Вот какой актер играл у Гайдая чаще всех: такого ответа не ожидал никто
Президент США мог сняться в советском хите: не позволил Гайдай
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Мамочкам на заметку: пройдите тест, чтобы узнать, правильно ли вы кормите ребенка
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Авторизация по e-mail