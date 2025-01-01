The Phantom
«Всё искусство...»
[Сван переместился на другую сторону Призрака]
The Phantom
«Все исключённые пункты считаются включёнными». Что это значит?
Swan
Это пункт, чтобы защитить тебя, Уинслоу. Впрочем, какая разница? Какой у тебя выбор?
The Phantom
[после прочтения контракта]
Я перепишу свою кантату. Но ты лучше играй то, что я напишу.
[Сван тычет в палец Призрака ручкой, вызывая кровотечение]
Swan
Чернила для меня ничего не значат, Уинслоу. Теперь подписывай.
[Призрак подписывает своё настоящее имя: Уинслоу Лич]
Swan
Отлично.
[Сван вызывает кровь и ставит подпись штампом]
Swan
А теперь мы в деле. Вместе... навсегда.