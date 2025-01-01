Beef Слушай, Филбин. Призрак действительно существует. Он только что был в моём душе. Угрожал моей жизни. Сказал, что его музыка только для Финикс. Только она может её петь. Все остальные, кто попробует — умрут.

Arnold Philbin Ты что, совсем с ума сошёл?

Beef Слушай, Филбин. Я профессионал. Я в этом бизнесе давно. Если я не хочу выходить на сцену, то не потому, что у меня страх сцены. А потому, что какое-то существо из потустороннего мира не хочет, чтобы я выступал! Сейчас — прочь с дороги!

Arnold Philbin [останавливает Бифа] Чушь! Так как это было на самом деле?