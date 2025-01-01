Меню
The Phantom [to Beef] Никогда больше не пой мою музыку. Ни здесь, ни где бы то ни было. Понимаешь? Никогда больше. Моя музыка для Феникс. Только она может её петь. Кто попробует — умрёт!
Swan Суббота, 19 ноября 1953 года. Сегодня я решил покончить с собой. И будучи величайшим шоуменом своего времени, я записываю это для архивов Суона. Почему? Всё просто — я старею. Терпеть не могу это. Видеть это прекрасное лицо, изуродованное временем. Если я не могу быть молодым вечно, то лучше всё закончить — сейчас!
Призрак Феникс, никто больше не споёт в этом Райском саду. Никто больше не споёт мою "Фауст". Никто, кроме тебя. Феникс, уходи отсюда, иначе Лебедь уничтожит и тебя!
Феникс Ты с ума сошёл! Почему я должна уйти с тобой? Разве ты не слышишь их внизу? Почему я должна это бросать?
Призрак Им теперь нужно больше. Им нужно гораздо больше. Им нужно больше, чем ты когда-либо сможешь дать.
Феникс Я дам им всё, что угодно!
Swan Вот контракт. Всё, что я говорил, и даже больше, в нём есть.
The Phantom Я прочту.
Swan В любое время.
The Phantom «Сторона первая предоставляет стороне второй и её партнёрам полное право распоряжаться им по своему усмотрению. Править, посылать, забирать или перевозить его или его имущество, будь то тело, душа, плоть, кровь или товары.» Что это значит?
Swan Это пункт о транспортировке.
Beef Слушай, Филбин. Призрак действительно существует. Он только что был в моём душе. Угрожал моей жизни. Сказал, что его музыка только для Финикс. Только она может её петь. Все остальные, кто попробует — умрут.
Arnold Philbin Ты что, совсем с ума сошёл?
Beef Слушай, Филбин. Я профессионал. Я в этом бизнесе давно. Если я не хочу выходить на сцену, то не потому, что у меня страх сцены. А потому, что какое-то существо из потустороннего мира не хочет, чтобы я выступал! Сейчас — прочь с дороги!
Arnold Philbin [останавливает Бифа] Чушь! Так как это было на самом деле?
Beef Разве не чувствуешь атмосферу в собственном доме? Плохую, приятель, очень плохую. Карма тут такая густая, что без акваланга не вдохнёшь.
The Phantom «Всё искусство...»
[Сван переместился на другую сторону Призрака]
The Phantom «Все исключённые пункты считаются включёнными». Что это значит?
Swan Это пункт, чтобы защитить тебя, Уинслоу. Впрочем, какая разница? Какой у тебя выбор?
The Phantom [после прочтения контракта] Я перепишу свою кантату. Но ты лучше играй то, что я напишу.
[Сван тычет в палец Призрака ручкой, вызывая кровотечение]
Swan Чернила для меня ничего не значат, Уинслоу. Теперь подписывай.
[Призрак подписывает своё настоящее имя: Уинслоу Лич]
Swan Отлично.
[Сван вызывает кровь и ставит подпись штампом]
Swan А теперь мы в деле. Вместе... навсегда.
Winslow Leach [поёт] Все мечты мои потеряны, и я не могу уснуть. Лишь сон один может умирить мой разум. Все слёзы мои высохли, и я не могу плакать. Старым чувствам — покой и сны. Мечтай о друзьях, покой и сны, мечтай, чтоб не кончались они.
Introductory Narrator Сван... у него нет другого имени. Его прошлое — загадка, но его творчество уже стало легендой. Он написал и продюсировал свой первый золотой альбом в 14 лет; с тех пор он выиграл столько наград, что однажды пытался сдать их в Форт Нокс. Он привёз блюз в Британию. Он привёз Ливерпуль в Америку. Он объединил фолк и рок. Его группа, Juicy Fruits, в одиночку породила волну ностальгии 70-х. Теперь он ищет новый звук сфер, чтобы открыть свой собственный Ксанаду, свой собственный Диснейленд: Парадайз, высший рок-дворец. Этот фильм — история этого поиска, этого звука, человека, который его создал, девушки, которая его спела... и монстра, который его украл.
Swan Это изображение постареет вместо тебя. И ты должен смотреть на него каждый день, чтобы видеть, насколько тебе повезло. А ленту, с которой взято изображение, нужно охранять любой ценой. Когда она уйдёт — уйдёшь и ты.
Swan Феникс, здесь Лебедь. Хочу, чтобы ты ответил мне на один вопрос.
Phoenix Да.
Swan Что бы ты мне дал, чтобы я спела?
Phoenix Что угодно, что захочешь.
Swan Что угодно? Ты бы отдал мне... свой голос?
Phoenix Попробуй.
Swan [на убийцу, хриплый голос] Помни, её нужно устранить ровно так, как говорит Филбин — «пока смерть не разлучит вас».
Arnold Philbin Стой-стой. Возможно, это не моё дело. Но если уж ты собираешься её убить, зачем делать это здесь и сейчас?
Swan Убийство в прямом эфире по всей стране? Вот это развлечение!
Swan [призраку] Уинслоу, что за глупость ты затеял. Ты контракт внимательно не читал? Видишь, где написано «условия соглашения»? Прочти, что там сказано: «Этот контракт прекращается со Сваном». Больше никаких самоубийств, Уинслоу. Ты отказался от права на покой, когда подписал этот контракт. А если ты, скажешь, выискиваешь лазейку? Вот что ты задумал? Забудь. Это останется в силе, пока у меня есть власть связать тебя. Если я погибну, эта зияющая рана откроется. Можно сказать, мы умрем вместе.
[Толпа скандирует имя Бифа, пока его тело уносят в мешке для трупов]
Swan Филбин, ты когда-нибудь видел такую толпу?
Arnold Philbin Нет, и больше не хочу видеть.
Swan Посмотри на них, они действительно развлеклись. Им не хочется, чтобы шоу заканчивалось. Рай великолепнее, чем я мог мечтать.
Arnold Philbin Ну да, как часто на сцене жарят рок-звезду?
Swan Настоящее зрелище.
Phoenix [поёт] Наша любовь — старая любовь, детка, она старше всех наших лет. Я видел в странных молодых глазах знакомые слёзы. Мы — старые души в новой жизни, детка. Нам дали новую жизнь, чтобы жить и учиться. Время тронуть старых друзей и всё же вернуться. Наши пути пересеклись и разошлись, этот роман начался очень-очень давно. Эта любовь переживёт века, в её истории живут страницы. Заполняй их, пусть наши идут медленно. Наша любовь — сильная любовь, детка, мы отдаем всё и всё же получаем. И так, с пустыми руками, мы должны всё ещё верить. Все души живут вечно, так что нам не страшно прощаться. Поцелуй, когда мне нужно уйти... без слёз... со временем... мы целуемся при встрече.
Swan [держит контракт] Всё здесь. Внимательно прочитай, а потом подпишись внизу кровью. Мерзко, знаю. Но иначе я не могу тебя связать. Традиция. Что тебе терять?
Winslow Leach [после вынесения приговора] Но я невиновен! Свон украл мою музыку и подставил М###!
Swan Филбин, это было гениально — сделать концовку оперы свадьбой.
Arnold Philbin Ты про Фауста? Вместо того чтобы гореть в аду, он получает девушку?
Swan Да. А ты, Филбин, будешь священником.
Arnold Philbin Я никогда не был священником. Это просто великолепно.
Swan [Фениксу] Твой голос, помнишь? Ты обещал мне свой голос! Наш контракт, помнишь?
Призрак [поёт] Наполовину во сне, я слышу голос. Это лишь в моей голове? Или кто-то зовёт меня, кто-то, кого я подвёл и оставил позади? Чтобы понять это, я впускаю их внутрь. Всех хороших и плохих, кем я был. Всех дьяволов, что тревожат меня, и ангелов, что как-то их победили. Пусть все они теперь объединятся во мне.
Phoenix [поёт] Погружён в свои махинации, у тебя нет времени на простые чувства. Я думал, что знаю тебя, но на самом деле я тебя не знал. Заперт в мире тревог, ты многое упускаешь, когда всегда спешишь. Ну, замедлись, детка, больно будет, если упадёшь. Ты однажды сказала, что станешь кем-то. Что работаешь не просто чтобы выжить. Но ты работаешь так усердно, что даже не понимаешь, что живёшь. Работаешь так усердно, чтобы стать кем-то особенным, а не просто выживать. Ты для меня особенная, детка. Но я не понимаю, детка, куда ты идёшь, когда приходишь. Куда мы идём, когда приходим.
Phoenix [поёт] А потом всё зло овладевает тобой, пока твои несбыточные мечты не станут одержимостью. Они пугают меня, детка, а нам нечего бояться. Я не ребёнок, но не могу не думать, что будто какое-то заклятие на тебя навели. Ты слушаешь, детка, но как будто не слышишь. Ты как-то говорила мне однажды, что станешь кем-то. Что работаешь не просто чтобы выжить. Но ты работаешь так усердно, что даже не осознаёшь, что живёшь. Работаешь так усердно, чтобы стать кем-то особенным, а не просто чтобы выжить. Ты для меня особенная, детка. Но что я не вижу, так это куда мы идём, когда придём. Куда ты идёшь, когда приходишь.
Arnold Philbin Чепуха, я знаю, что это на самом деле.
Beef Правда? И что же?
Arnold Philbin Да.
Beef А ну расскажи, что это такое.
Arnold Philbin Скорость.
Beef Скорость?
Arnold Philbin Ага!
Beef Что ты о ней знаешь? Ты просто раздаёшь эту х###ню, я так понимаю! Я различаю настоящие наркотики и настоящие-настоящие!
Beef О, я же знал, что не стоит связываться с музыкой мёртвого человека. Это место... одержимо.
Arnold Philbin О чём ты говоришь?
Beef Ты пытаешься сказать, что не слышал этот вопль? Это что-то пыталось вырваться из своей преждевременной могилы, и я не хочу быть здесь, когда это случится.
Arnold Philbin Премьеры и примадонны. Слушай, железный человек, если ты так нервничаешь, прими душ и остынь.
Beef Ваша честь... костяшки.
Призрак [поёт] Как цирк на параде. Редко бывает так близко, чтобы увидеть. Я брожу среди злой толпы и думаю, что же со мной стало. Чтобы разобраться, я впускаю их всех. Всех хороших и плохих парней, кем я был. Всех дьяволов, что тревожат меня, и ангелов, что как-то их победили. Пусть все они сольются во мне сейчас.
Beef [поёт] Жизнь наконец, привет с той стороны. Вижу, ты — дьявольская гордость. Понимаешь ли, что каждый из вас отдал что-то ужасное, что ненавидел, и это часть тебя? Я — твои кошмары, что сбылись, я — твоё преступление! Жизнь наконец, сядь и слушай, пока начинается веселье. Сердца разбиты, и плохие парни побеждают. Сядь и слушай, всё резать — легко. И это не для слабонервных и трусливых. Лучше уж домой пойдёшь, пока время есть! Я — зло, что ты создал, возбудился и чертовски раздосадован. Всё ещё скучно, и мне нужна женщина сейчас. Я — зло, что ты создал, возбудился и чертовски раздосадован. Каждый из вас должен остановиться и попробовать меня, может, кто-то и удовлетворит!
Beef Чувак, тебе лучше найти кастрата для этого, потому что это немного не в моём диапазоне.
Swan Что-то беспокоит тебя, Биф?
Beef Сван, это было написано для девчонки! Я не буду это петь в женском.
Swan Ты споёшь это лучше любой с#к#и.
Beef Ты даже не представляешь, как ты прав, Голиаф.
Arnold Philbin Знаешь что?
Winslow Leach Что?
Arnold Philbin Думаю, Juicy Fruits это понравится.
Winslow Leach Juicy Fruits?
Arnold Philbin Ничего не обещаю, парень...
[Уинслоу врезается Филбину в стену]
Winslow Leach Я не позволю этим жиртрестам изуродовать мою музыку!
Arnold Philbin Эй, полегче...
Winslow Leach Я — единственный, кто может петь «Фауста»!
Arnold Philbin Успокойся, парень, это была всего лишь идея. Все решения принимает Свон, понял?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уильям Финли
William Finley
Пол Уильямс
Paul Williams
Джессика Харпер
Джессика Харпер
Jessica Harper
Геррит Грэм
Gerrit Graham
Джордж Меммоли
George Memmoli
Род Серлинг
Род Серлинг
Rod Serling
