Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призрак рая Призрак рая
Киноафиша Фильмы Призрак рая Призрак рая, 1974: актеры и роли
Phantom of the Paradise Призрак рая 1974 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Призрак рая, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма Брайан Де Пальма Brian De Palma
В ролях
Пол Уильямс Paul Williams Уильям Финли William Finley Джессика Харпер Джессика Харпер Jessica Harper Джордж Меммоли George Memmoli Геррит Грэм Gerrit Graham
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Приложение киноафиши