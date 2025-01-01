Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Воскрешение Каина Цитаты из фильма Воскрешение Каина

Цитаты из фильма Воскрешение Каина

[Кейн говорит доктору Никсу не мешать ему]
Cain Но я не злопамятный. В конце концов, где бы я был без тебя, Баумзе?
Dr. Nix Тебя бы не существовало.
Cain Верно. Но я существую, не так ли? Я тот твой прокл####й эксперимент, который никак не исчезнет. Тик-так, доктор. Кейн взломал замок. Я ухожу. Кот в мешке, а мешок — в реку. Так что не лезь ко мне, папаша! В этот раз можешь потерять больше, чем лицензию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[маленький ребёнок выходит из ванной и видит, как Каин готовится убить Нэн]
Josh [говорит взрослым голосом] Я знаю, что ты собираешься сделать! Это плохо, и я всё расскажу!
Cain [Каин кричит] Убирайся отсюда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Вальдхайм говорит о своей дешёвой парике]
Dr. Waldheim Ненавижу этот парик! Я же сказала, чтобы мне взяли седой. У меня волосы седые. Им не удалось найти. Выгляжу как трансвестит.
Sgt. Cally Выглядит нормально.
Dr. Waldheim Вы очень любезны, но врать у вас плохо получается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Вальдхайм рассказывает детективам о множественных личностях]
Dr. Waldheim Все пациенты с множественной личностью, несмотря на различия в прошлом, как правило, имеют общие детские травмы. Когда они происходят, изначальная личность раскалывается на другие. Например, если мальчика домогается мать или жестоко обращается отец, изначальная...
Dr. Waldheim [детективы останавливают Вальдхайма, чтобы он не пошёл не туда] Ага. Изначальная личность забывает, что это когда-либо случилось. Как же его любящий родитель мог сделать такое ужасное? И он создаёт альтернативную личность. Это становится тем человеком, с которым всё это произошло. Он тот, кто страдает за всех остальных.
Lt. Terri [Терри поворачивается к Кэлли] Хм. Встроенный козёл отпущения. Ты сделал что-то плохое — другая личность берёт на себя вину. Очень удобно. Прямо вперёд.
Dr. Waldheim Это не психологическое состояние, к которому хочешь прийти. Каждый раз, когда случается новая травма, может появиться ещё одна личность. Вскоре их десятки бегают у тебя в голове, спорят между собой, кто будет контролировать сознание. В каждый момент времени сознанием может управлять только одна личность.
Lt. Terri Так теперь они между собой разговаривают.
Sgt. Cally Похоже на одного серьёзно испорченного парня.
Dr. Waldheim Да. Но, внимательно наблюдая и фиксируя формирование и развитие множественных личностей Кейна, доктор Никс создавал совершенно новую теорию развития личности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейн возвращается к Нэн, которая ждала Картера]
Nan Знаешь, доктор Никс, мне стоит встречаться с парнями постарше. Скажу тебе кое-что. Для мужчины твоих лет ты всё ещё, эээ, довольно милый.
Cain [Кейн опускает голову ближе к лицу Нэн] Дело не в пробеге, дорогая. Главное — марка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[отставной офицер рассказывает детективам о докторе Никсе и его коллеге докторе Вальдхайм]
Mack На его суде свидетельствовала его коллега — доктор Лин Вальдхайм. Она всё ещё здесь работает. Я только что звонил в её кабинет. Мне сказали, что доктор сейчас в больнице.
Sgt. Cally Что с ней?
Mack Это женщина. Рак. Я рассказал ей про пропажу детей и что один из их отцов — доктор Никс. Она говорит, что сейчас приедет.
Sgt. Cally [Калли смотрит на Терри] Вот это и есть пенсия. Думаю, прямо здесь у меня инфаркт случится.
Mack [Мэк улыбается] Я никогда не мог уйти на пенсию, так что не ухожу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер рассказывает Карен о важности развития личности]
Carter Карен, ты понимаешь, что на самом деле никто толком не знает, что такое развитие личности. Всё, что было до этого — лишь догадки. Мы, психиатры, просто гоняемся за скотиной после того, как ворота уже открылись.
[Картер делает фальшивое чихание в руку]
Carter Здесь, впервые, у нас появится возможность наблюдать, что происходит... когда это происходит, и точно отслеживать психологические последствия.
Karen Ну уж не с моим ребёнком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер выводит Карен из строя в машине, пока два бегуна медленно пробегают мимо]
Каин [Картер слышит зловещий смех, Каин появляется у окна пассажирского сиденья припаркованной машины] Поцелуй её.
Картер Что?
Каин У тебя есть примерно пять секунд, пока эти ребята не окажутся у тебя перед носом. И как ты думаешь, как ты выглядишь, убийца? Давай, поцелуй её!
Каин [Картер целует без сознания Карен, бегуны улыбаются и продолжают бег] О, молодец.
Картер Когда ты вышел?
Каин Подвинься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дженни говорит с Сарой в парке, которая советует быть готовой к возвращению Картера]
Sarah Ну, на всякий случай, если он появится, я бы взяла с собой .45.
Jenny Джек теперь живёт у меня. Так что...
Sarah Лучше, чем .45.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейн сидит в машине с Картером и рассказывает ему о своих наблюдениях]
Carter Что ты здесь делаешь?
Cain Я тебя выручаю, вот что. Я должен был просто наблюдать. А сейчас наблюдаю кое-что странное. Два близнеца болтают на переднем сиденье, а водитель — без сознания за рулём. Что тут не так?
Carter Ты мне не нужен!
Cain [Кейн пародирует Картера] «Ты мне не нужен!»
Cain [Кейн смеётся] Пошли отсюда, Картер, пока нас не заметили. Поверь, нас запомнят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер разговаривает с Кейном, расстроенный, что Кейн появился]
Cain Высади меня на следующем углу. Мне бы выпить.
Carter И больше за мной не ходи.
Cain «Больше за мной не ходи».
Carter Хватит!
Cain «Хватит!»
Carter Перестань!
Cain [Кейн усмехается, куря в машине] Ладно. Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейн спрашивает Картера, что тот собирается делать с телом Карен]
Cain Ах, Картер, ты неблагодарный болван. Я просто хотел помочь. И, конечно, помог. То, что ты затеял, значит для старика всё. И ты не можешь это про#ать.
Carter Я ниче#го не про#ываю.
Cain О, да? Что ты собирался делать с этой молодой дамой?
Carter Я... отнесу её обратно в парк и оставлю там.
Cain Отлично! Вижу, ты всё продумал. «Отнесу её в парк и оставлю там». А потом что?
Carter А потом, когда хлороформ перестанет действовать, с ней всё будет в порядке.
Cain А когда вернёшься домой, копы будут сидеть у твоей двери.
Carter Я ей не причиню вреда!
Cain Ты ей не причиняешь вреда! Она причинит вред тебе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейн рассказывает Картеру, что они собираются сделать с телом Карен]
Cain [Кейн поднимает Карен за волосы] Кот в мешке. А мешок — в реку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Никс узнаёт, что Каин сбежал]
Dr. Nix Я этого и боялся. Я хотел, чтобы он сделал это сам. Не хотел, чтобы ты ему помогал.
Cain Ох, папа, я просто пытался помочь. Если бы меня не было, нам всем капец. Картер — дилетант. Он запаниковал.
Dr. Nix Да хватит! Я тебя знаю, Каин. Картер ослабел, и ты вмешался. Все мы видели твою «крутую» игру. Но здесь нам не нужна боевая единица. Картер справится сам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейн напоминает доктору Никсу об их непростом прошлом]
Dr. Nix Знаешь... ты могла нас всех отправить за решётку навсегда.
Cain Нет такой тюрьмы, что могла бы меня держать. Я — мастер побегов, помнишь? Я этому учился, выбираясь из всех тех клеток, в которые ты меня запирала.
Dr. Nix [Доктор Никс кричит] Это не были клетки! Это были специально оборудованные детские комнаты.
Cain [Кейн кричит в ответ] Это были клетки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дженни осматривает магазин часов, слыша, как рядом играет музыка часов]
Джек [Дженни смотрит на мужчину, Джека, стоящего рядом, часы продолжают играть] Это то, что я бы купила для мужчины в своей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дженни разговаривает со своей подругой Сарой в парке о Картере]
Sarah Мне не хочется это поднимать, но ты же замужем за идеальным мужчиной.
Jenny Идеальным? Вчера вдруг, ни с того ни с сего, он начал заниматься со мной любовью... а потом остановился, когда Эми заплакала.
Sarah Ну, он же волновался за Эми...
Jenny Он не волновался за Эми, потому что даже не пошёл к ней в комнату. Он спустился вниз, сел в машину и уехал.
Sarah Ну, это вообще не имеет смысла.
Jenny Картер никак не объясняется. И он всё больше зацикливается на Эми. Он не просто заботится о ней, он её изучает. У меня жуткое предчувствие, что это связано с его отцом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер следует за женой Дженни в лесной парк, где видит, как она занимается сексом с Джеком]
Cain [Картер слышит злой смех, когда Каин появляется рядом с ним за деревом] Чёрт возьми! Да займись ты своими делами. Мы можем потерять этого ребёнка.
Carter Это моя жена!
Cain [Каин хмурится, глядя на Дженни, которая занимается сексом] Да ну?
Carter Я женился на ней слишком рано. Она так и не забыла его.
Cain [Каин смеётся над Картером] В этом нет сомнений!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Лейтенант Терри и сержант Кэлли просматривают материалы по делу о пропавших малышах]
Lt. Terri [Терри вздыхает] Бедняга. Это уже выходит из-под контроля, Шон.
Sgt. Cally Да. Похоже на дело серийного убийцы. Мечта детектива. Убийство без мотива.
Lt. Terri Что у нас сейчас? Две мамы, няня и все их дети пропали.
Sgt. Cally С одной и той же площадки.
Mack [отставной офицер Мак бормочет в комнате, наблюдая за Картером] И этот доктор Никс.
Sgt. Cally [двое детективов опускают головы] Что ты имеешь в виду?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[отставной офицер Мак рассказывает детективам про отца Картера, доктора Никса]
Mack Ну, может, вы скажете мне, кто такой этот доктор Никс.
Sgt. Cally [Калли указывает в соседнюю комнату] Это тот парень там, работает с Питерсом.
Mack Да, это и дураку понятно. Но я расследовал другое дело Никса двадцать лет назад.
Lt. Terri Двадцать лет назад? О чём ты?
Mack Я говорю про отца этого парня.
Sgt. Cally Ты уверен?
Mack То же имя, то же лицо.
Sgt. Cally Так что же делал твой доктор Никс?
Mack Нам пришёл анонимный звонок, что он покупает младенцев. Помню, мы поймали его с пятью.
Sgt. Cally Пять? Он что, баскетбольную команду собирал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[детективы задаются вопросом, не сошел ли Картер с ума]
Lt. Terri [детективы смотрят на Картера в другой комнате] Я знаю, о чём вы думаете.
Sgt. Cally Яблоко от яблони недалеко падает.
Lt. Terri Проще простого, да? Просто потому что его отец с ума сошёл, не значит, что Картер такой же.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[детективы встречают доктора Вальдхайма]
Dr. Waldheim [Вальдхайм впервые смотрит на Картера] Это поразительно. Он точь-в-точь похож на отца.
Lt. Terri Это Картер Никс.
Dr. Waldheim Не может быть никого другого. А его жена и ребёнок пропали?
Sgt. Cally Ситуация только ухудшается.
Lt. Terri У нас внизу труп женщины, возможно, его жены.
Dr. Waldheim Ох, сколько горя в одной семье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Вальдхайм рассказывает детективам о книге, которую она написала вместе с доктором Никсом]
Dr. Waldheim [о докторе Никсе] Меня особенно заинтересовала его работа по множественным личностям. Мы написали книгу вместе, основанную на одном из его пациентов. В книге мы назвали его Каином.
Lt. Terri Хм. «Три лица Каина». Или что-то в этом роде?
Dr. Waldheim У него было гораздо больше лиц, чем у этого детектива.
Lt. Terri [группа спускается по лестнице, пока лейтенант Терри ведёт Вальдхайм] Сюда. Как называлась эта книга?
Dr. Waldheim «Воскрешение Каина: создание и эволюция множественной личности». Это бестселлер. По ней даже сняли телевизионный фильм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Вальдхайм рассказывает детективам о необработанных данных доктора Никса]
Dr. Waldheim Исходные данные были невероятно подробными. Казалось, будто он сел в машину времени и вернулся, чтобы стать свидетелем каждой из травм, раскалывающих личность Кейна, в момент их возникновения. Мне никогда не позволяли встречаться с Кейном. Его истинная личность была известна только доктору Никсу. Вся информация, что у меня была, я переписал с записей, сделанных во время их сессий.
Lt. Terri Так, эээ... как вы думаете, откуда у него эти данные?
Dr. Waldheim Я никогда не знал наверняка. Но годы спустя, когда его арестовали за попытку купить младенцев, я понял, что может быть только один ответ.
Sgt. Cally Да?
Dr. Waldheim Он создал множественные личности Кейна, чтобы изучать их. Взял какого-то невинного ребёнка и расколол его личность. Теперь ему нужна была контрольная группа для проверки своих теорий. Вот зачем ему были нужны эти младенцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дженни возвращается домой и сражается с Картером, пытаясь убить его, хотя он ничего не помнит]
Jenny [Дженни прижимает нож к горлу Картера] Просыпайся! Не двигайся, или порежу.
Carter Дженни, что ты делаешь? Я кровью истекаю. Боже, я кровью истекаю!
Jenny [Дженни саркастически отвечает с улыбкой, будучи врачом] И я могу тебе помочь.
Carter Не дай мне сдохнуть, Дженни!
Jenny [Дженни кричит в ответ] Я хочу знать, что ты сделал с Эми!
Carter Эми? О чём ты?
Jenny [Дженни дергает Картера за рубашку] Я хочу ответов, Картер!
Carter Дженни!
Jenny Как ты мог меня так утопить?
Carter Утопить? Что происходит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейн говорит с Картером, пока Дженни держит Картера ножом]
Cain [Кейн стоит за плечом у Дженни] Она хочет узнать, где её сорванец. Так что лучше скажи ей, пока тебе горло не перерезали.
Carter [Картер отвечает, глядя на Кейна] Но я не знаю, где она.
Cain [Кейн имитирует Картера] «Я не знаю, где она».
Carter Не знаю!
Jenny [Дженни оглядывается через плечо] С кем ты разговариваешь?
Cain Я знаю. Я отвёл её к дорогому папаше.
Carter Где она?
Jenny [Дженни снова оглядывается, видя, что никого нет] С кем ты разговариваешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[детективы надеются, что Картер не слишком псих, чтобы предстать перед судом]
Lt. Terri Ну, будем надеяться, что он не совсем псих.
Jenny Что ты имеешь в виду?
Lt. Terri Слишком псих, чтобы сесть в тюрьму.
Jack Ты хочешь сказать, что он может не сесть?
Lt. Terri Сначала надо выяснить, вменяем ли он для суда. Даже если да, любой нормальный адвокат заявит о невиновности по причине невменяемости. И в зависимости от того, что выяснит Вальдхайм, Картер может оказаться звездой психушки в какой-нибудь уютной лечебнице.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Вальдхайм возвращается в кабинет лейтенанта Терри, подтверждая, что Картер — это Каин]
Lt. Terri Картер — это Каин?
Dr. Waldheim И Джош, и Марго, и кто там ещё. Теперь мне всё ясно... как доктор Никс получил все свои точные данные. Он травмировал собственного сына. А потом годами наблюдал за последствиями.
Jenny Картер знает, что он сделал?
Dr. Waldheim Картер ничего не делал. Все убийства совершал Каин.
Jack Кто такой Каин?
Dr. Waldheim Одна из личностей Картера. Одна из тех, что доктор Никс создал, когда жестоко обращался с ним в детстве. Когда с Картером происходит что-то плохое или нужно сделать что-то нехорошее, Картер теряет сознание, а Каин берёт верх. После всех ужасов Каин уходит, а Картер просыпается. Он теряет часть времени, не помнит, как оказался там, где он есть, и что происходило, пока он спал. Он может быть растерян, но его совесть чиста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер сидит в комнате задержания, пока Каин говорит с ним из-за шкафчиков]
Cain [Картер начинает плакать] Ха! Ей всё равно с кем она спит и где. Но не переживай, приятель. Я не позволю твоей любящей женушке продать тебя. Как только мы выберемся отсюда, я запру эту двуличную сук# в такой ящик, из которого она никогда не выплывёт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кейн помогает Картеру найти то, что нужно, чтобы сбежать из полицейского участка]
Cain [Картер начинает бояться в камере] Эй! Помнишь ту тётку-полицейского... с этой паклей на голове, которая принесла Вальдхайму кофе?
Cain [Картер кивает] Посмотри вниз, на свои ноги.
Cain [Картер начинает смотреть вниз, Кейн кричит] Не будь таким очевидным! Чёрт побери!
Cain [Картер молча слушает Кейна] Держи голову выше. Теперь опусти руку... вниз... вниз... и подними это.
Cain [Картер поднимает заколку, Кейн улыбается] Молодец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Вальдхайм говорит с Джошем — одной из личностей Картера]
Dr. Waldheim Картер, слушай внимательно. Ты должен отвечать на мои вопросы... чтобы я смог понять, что происходит. Понятно?
Josh [Джош говорит голосом маленького ребёнка] Нет.
Dr. Waldheim Почему?
Josh Потому что я не Картер.
Dr. Waldheim Ты не Картер?
Josh Нет.
Dr. Waldheim Погоди-ка. Если ты не Картер, тогда кто ты?
Josh Я — Джош.
Dr. Waldheim Джош. А где Картер?
Josh Картер внутри.
Dr. Waldheim Внутри где?
[Джош указывает на свою голову]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джош рассказывает доктору Вальдхайму считалочку, которую научила его Марго]
Josh Вот почему я здесь.
Dr. Waldheim Можешь объяснить, что это значит?
Josh Так говорит Марго.
Dr. Waldheim Марго?
Josh Она так говорит: «Хикори дикори док. Каин открыл замок. Он сделал плохой поступок, и Джош придёт, чтобы заплатить. Хикори дикори док.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джош рассказывает доктору Вальдхайму о Марго]
Josh [Джош шёпотом говорит Вальдхайму] Тсс! Она меня услышала.
Dr. Waldheim Кто тебя услышал?
Josh Марго. Она прямо за тобой.
Josh [Вальдхайм начинает оглядываться через плечо] Не смотри! Мне не положено с тобой разговаривать.
Dr. Waldheim Откуда ты знаешь, что она услышала?
Josh Она смотрит прямо на меня, как будто я сделал что-то плохое.
Dr. Waldheim Джош, кто такая Марго?
Josh Она защищает детей. Не даст Баумзе причинить им боль, как он сделал со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Никс, держа Эми, остановлен у лифта Дженни]
Dr. Nix У меня есть пистолет. Он направлен прямо в твоё сердце. Так что, если хочешь что-то сказать — скажи это тихо. Я не хочу, чтобы ты расстроила ребёнка. Ты её мать! Ты напугана и зла. И если бы взгляды могли убивать, дорогая, я бы уже был мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дженни лежит в кровати, пока Кейн притворяется Картером, ложась рядом с ней в кровать]
Jenny [Кейн проводит рукой по ноге Дженни] О, доктор Никс.
Jenny [Кейн проводит рукой по рубашке Дженни] Ох, как же мы возбуждены.
Jenny [Кейн кусает Дженни за ухо] Ай! Ты ранишь меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Amy [Дженни находит Эми, которая убежала в лес в парке] Где папа?
Jenny Папы здесь нет, дорогая. Он ушёл.
Amy Папа здесь!
Jenny Нет, его нет. Пойдём, милая, нам надо возвращаться. Иди к маме.
[Дженни наклоняется, чтобы поднять Эми, и за ней появляется Марго в коричневом парике, красной куртке, с широкой улыбкой]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Доктор Вальдхайм рекомендует загипнотизировать Картера, чтобы найти пропавших младенцев]
Dr. Waldheim Гипноз — самый быстрый, хоть и не всегда самый разумный способ.
Lt. Terri Нам нужно найти этих малышей немедленно!
Dr. Waldheim Тогда мне понадобится абсолютно тихое место, где я смогу остаться наедине с Картером.
Lt. Terri Что угодно, лишь бы быстро! Я не хочу ходить за маленькими гробиками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Karen [Карен пытается надеть куртку своему сыну Сэму в парке] Дай я надену тебе куртку.
Sam, Karen's son Нет, нет, нет, нет.
Karen Давай же.
Sam, Karen's son Не хочу.
Carter [Картер подходит к Карен] Ты уже уходишь, Карен?
Karen Пытаюсь.
Carter Помочь надо?
Karen Не откажусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер спрашивает у Карен, знает ли она о развитии ребенка]
Carter Ты понимаешь, насколько важны эти первые годы в развитии Сэма?
Karen Да ты шутишь? Я все книги прочитала. И, конечно, слушаю все советы экспертов, которые только могу вынести от своей свекрови.
Carter [Картер смеётся] Понимаю, о чем ты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер говорит с Карен о важности развития ребёнка]
Karen У тебя нет родственников, которые всё знают?
Carter О, послушай, мой отец написал книгу о развитии ребёнка. К сожалению, она на норвежском!
Karen [Картер смеётся, а Карен улыбается] Что он говорит по этому поводу? По-английски!
Carter Что он не говорит?
Karen Так плохо?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Картер пытается поговорить с Карен о клинике своего отца в Норвегии]
Karen Ну и что особенного в клинике твоего отца?
Carter Во-первых, она расположена в красивом, природном уголке. Эми будут наблюдать команда детских психологов... которые будут фиксировать её прогресс каждый час. Но суть в том, что нельзя изучать развитие ребёнка и рассчитывать, что кто-то воспримет это всерьёз... если у тебя всего один объект исследования. Это просто ещё одна история болезни. Поэтому мы создаём контрольную группу одарённых детей. Нам нужно как минимум пятеро. Никому из них не больше трёх лет. Вот почему я хотел поговорить с тобой о Сэме, как об одном из них...
Karen Одним из твоих подопытных кроликов? О, Картер, да ты шутишь!
Carter [Картер качает головой из стороны в сторону с улыбкой на лице] Нет.
Karen Никто не отдаст своего ребёнка в какую-то змеиную яму в Норвегии... чтобы участвовать в каком-то исследовании развития.
Carter [Картер отворачивается, поправляя галстук] Это не змеинная яма.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Наливайте какао и берите плед: 5 сериалов Netflix, которые идеально подойдут для просмотра осенью
3 серии «Ментовских войн», которые доказывают, что лучше Шилова на экране до сих пор никого нет: фанаты рекомендуют
«Дом дракона» потому и не дотягивает до «Игры престолов», ведь в нем исключили важного персонажа: он бы спас сюжет
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше