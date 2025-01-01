[Доктор Вальдхайм рассказывает детективам о множественных личностях]

Dr. Waldheim Все пациенты с множественной личностью, несмотря на различия в прошлом, как правило, имеют общие детские травмы. Когда они происходят, изначальная личность раскалывается на другие. Например, если мальчика домогается мать или жестоко обращается отец, изначальная...

Dr. Waldheim [детективы останавливают Вальдхайма, чтобы он не пошёл не туда] Ага. Изначальная личность забывает, что это когда-либо случилось. Как же его любящий родитель мог сделать такое ужасное? И он создаёт альтернативную личность. Это становится тем человеком, с которым всё это произошло. Он тот, кто страдает за всех остальных.

Lt. Terri [Терри поворачивается к Кэлли] Хм. Встроенный козёл отпущения. Ты сделал что-то плохое — другая личность берёт на себя вину. Очень удобно. Прямо вперёд.

Dr. Waldheim Это не психологическое состояние, к которому хочешь прийти. Каждый раз, когда случается новая травма, может появиться ещё одна личность. Вскоре их десятки бегают у тебя в голове, спорят между собой, кто будет контролировать сознание. В каждый момент времени сознанием может управлять только одна личность.

Lt. Terri Так теперь они между собой разговаривают.

Sgt. Cally Похоже на одного серьёзно испорченного парня.