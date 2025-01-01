[Доктор Вальдхайм рассказывает детективам о множественных личностях]
Dr. Waldheim
Все пациенты с множественной личностью, несмотря на различия в прошлом, как правило, имеют общие детские травмы. Когда они происходят, изначальная личность раскалывается на другие. Например, если мальчика домогается мать или жестоко обращается отец, изначальная...
Dr. Waldheim
[детективы останавливают Вальдхайма, чтобы он не пошёл не туда]
Ага. Изначальная личность забывает, что это когда-либо случилось. Как же его любящий родитель мог сделать такое ужасное? И он создаёт альтернативную личность. Это становится тем человеком, с которым всё это произошло. Он тот, кто страдает за всех остальных.
Lt. Terri
[Терри поворачивается к Кэлли]
Хм. Встроенный козёл отпущения. Ты сделал что-то плохое — другая личность берёт на себя вину. Очень удобно. Прямо вперёд.
Dr. Waldheim
Это не психологическое состояние, к которому хочешь прийти. Каждый раз, когда случается новая травма, может появиться ещё одна личность. Вскоре их десятки бегают у тебя в голове, спорят между собой, кто будет контролировать сознание. В каждый момент времени сознанием может управлять только одна личность.
Lt. Terri
Так теперь они между собой разговаривают.
Sgt. Cally
Похоже на одного серьёзно испорченного парня.
Dr. Waldheim
Да. Но, внимательно наблюдая и фиксируя формирование и развитие множественных личностей Кейна, доктор Никс создавал совершенно новую теорию развития личности.