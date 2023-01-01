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Миссия на Марс Миссия на Марс
Киноафиша Фильмы Миссия на Марс Миссия на Марс, 2000: актеры и роли
Mission to Mars Миссия на Марс 2000 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Миссия на Марс, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма Брайан Де Пальма Brian De Palma
В ролях
Гэри Синиз Гэри Синиз Gary Sinise Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Конни Нильсен Конни Нильсен Connie Nielsen Питер Аутербридж Peter Outerbridge Каван Смит Kavan Smith Джерри О'Коннелл Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell Джерри О'Коннелл Джерри О'Коннелл Jerry O'Connell
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