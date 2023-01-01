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Миссия на Марс
Миссия на Марс, 2000: актеры и роли
Mission to Mars
Миссия на Марс
2000 / США
5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Миссия на Марс, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Де Пальма
Brian De Palma
В ролях
Гэри Синиз
Gary Sinise
Тим Роббинс
Tim Robbins
Дон Чидл
Don Cheadle
Конни Нильсен
Connie Nielsen
Питер Аутербридж
Peter Outerbridge
Каван Смит
Kavan Smith
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
Джерри О'Коннелл
Jerry O'Connell
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