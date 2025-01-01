LukeЭй, хотите услышать что-то по-настоящему страшное? Я только что это выяснил. Оказывается, в сказке о Хью Крейне есть гораздо более тёмная глава. Помните его прекрасную жену Рене? Так вот, Рене, красавица города, она не просто умерла — она покончила с собой.
Eleanor "Nell" VanceНет, я изучала чистилище. Я там была однажды целых одиннадцать лет. Это когда твоя душа застряла между живыми и мёртвыми.
Eleanor "Nell" VanceЗнаешь, всю жизнь я ждала приключений. Думала, они никогда не случатся со мной. Ведь приключения — для солдат или для тореадоров, в которых влюбляются женщины. А теперь вот я здесь. Картины двигаются, ночью меня зовут странные голоса, и всё это стоило мне всего пять галлонов бензина!
Eleanor "Nell" VanceОн их убил. Хью Крейн. Детей с фабрик. Всё именно так, как ты говорил. Он хотел наполнить дом звуками детей. Он забрал их с фабрик и привёз сюда, но не отпускал. Никогда не отпускал.
Eleanor "Nell" Vance[призраку Крейна]Всё дело в семье! Всегда было в семье! Речь о Кэролин и детях с фабрик, чтобы ты слышал их голоса! Семья! Это моя семья, дед! И я вернулась домой! Иди к чёрту!
Theo[Открывает бутылку вина и разливает всем по бокалу]Знаете что? Остальным может не нравиться ваша бессонница, но мне кажется, что я не хочу избавления от своей. Именно тогда приходят мои лучшие идеи, когда я жду, чтобы уснуть. Я один, порой без отвлекающих факторов, мой разум бурлит креативными идеями, и к 3 часам ночи я чувствую себя гением.
LukeДа вы что, издеваетесь? В три часа ночи мне кажется, что схожу с ума, глядя на эти инфомерсиалы про экстрасенсов или... слушая Тони Роббинса и их телефонные линии с экстрасенсами. Видели такое по позднему ТВ?
Dr. David MarrowИ сон. Сон. Я веду пятигодичное исследование, при помощи Мэри здесь, составляю профили плохих спящих. Я ищу общую психологическую связь. Надеюсь, работа, которую мы здесь проводим, когда-нибудь сможет помогать людям вроде вас.
TheoБог знает, что я за помощь людям и за спасение мира, но разве у всех не проблема со сном сейчас? Жизнь слишком суетлива.
Mary LambettaА ты, Нелл?
Eleanor "Nell" VanceНу, похоже, всем вам трудно заснуть, потому что ваши жизни полны событий и запутаны, и вы думаете об этом перед сном. А у меня, э-э, не знаю, со мной никогда ничего особенного не происходило, так что причин спать плохо у меня нет.
Eleanor "Nell" VanceЭм, да, но это не то же самое. Это потому, что... всегда кто-то звонил мне, всегда кто-то стучал. С детства моя мама заботилась обо мне, и она... просыпалась посреди ночи. Она стучала тростью по стене. И это было бесконечное... бесконечный стук всю ночь. Это странно, потому что... даже если она умерла, я всё равно слышу это, когда просыпаюсь.
Dr. David MarrowНу, вот почему мы здесь, Элеанор, чтобы попробовать помочь тебе.
LukeДа, Нелл, думаю, доктор Марроу пытается сказать, что ты — такая же полная развалина, как и мы.
Mrs. DudleyЯ накрою ужин на буфете в столовой к шести. Завтрак будет готов в девять. После ужина я не остаюсь. Особенно когда начинает темнеть. Мы живём в городе, в девяти милях отсюда, так что рядом никого не будет, если тебе понадобится помощь...
LukeЯ в это ни на секунду не верю — что Хью Крейн был каким-то милым старым магнатом с слабостью к детям? Этот парень явно держал потогонку, заставлял детей работать по 16 часов в день. Потом строит всю эту дрянь — это пропаганда. Как эти Телепузики, они тоже меня пугают. А ещё они поют, так что на самом деле они ещё страшнее, если подумать.
Luke[по мере того как из трубы раздаются звуки, он подходит к ней и кричит вверх]Привет, Санта!
Dr. David MarrowНу, на самом деле, это отличная сказка на ночь. Давным-давно жил король, который построил замок. Его звали Хью Крэйн. 130 лет назад такие города, как Конкорд и Манчестер, были центром американской промышленности, там Крэйн разбогател на трудах рабочих своих текстильных фабрик. Этот человек мог получить всё, что угодно, но хотел он другого. Он хотел дом, наполненный детским смехом.
Dr. David MarrowНу, на этом сказка заканчивается. У Хью и Рене не было детей. Все они умирали при рождении. А через несколько лет Рене умерла, и Крэйн стал полным отшельником. Но он продолжал строить. Строил комнату за комнатой, будто для семьи, которой у него никогда не будет. Никто не видел Крэйна много лет. Но жители города говорили, что слышат звуки из старого дома. Звуки детей.