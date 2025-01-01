Theo [Открывает бутылку вина и разливает всем по бокалу] Знаете что? Остальным может не нравиться ваша бессонница, но мне кажется, что я не хочу избавления от своей. Именно тогда приходят мои лучшие идеи, когда я жду, чтобы уснуть. Я один, порой без отвлекающих факторов, мой разум бурлит креативными идеями, и к 3 часам ночи я чувствую себя гением.

Luke Да вы что, издеваетесь? В три часа ночи мне кажется, что схожу с ума, глядя на эти инфомерсиалы про экстрасенсов или... слушая Тони Роббинса и их телефонные линии с экстрасенсами. Видели такое по позднему ТВ?

[к Тео, который только что налил вино]

Luke Клянусь Богом, если вы будете постоянно питаться этой чушью, скоро начнете думать о переезде в Монтану и станете выживальщиком.

Theo Вот зачем Бог создал барбитураты, дружище.

Todd Hackett Нембутал?

Luke Знаешь, Тодд? Думаю, у нас на руках настоящая секонал‑женщина. Фактически, мне кажется, в Тео просматривается маленькая Джеки Сюзан.

[Тео ухмыльнулся саркастично, затем злобно взглянул на Люка]

Dr. David Marrow Ладно, двое, хватит про лекарства. Итак, что нам всем нужно в жизни? Какие базовые вещи? Еда, вода, крыша над головой...

Dr. David Marrow И сон. Сон. Я веду пятигодичное исследование, при помощи Мэри здесь, составляю профили плохих спящих. Я ищу общую психологическую связь. Надеюсь, работа, которую мы здесь проводим, когда-нибудь сможет помогать людям вроде вас.

Theo Бог знает, что я за помощь людям и за спасение мира, но разве у всех не проблема со сном сейчас? Жизнь слишком суетлива.

Mary Lambetta А ты, Нелл?

Eleanor "Nell" Vance Ну, похоже, всем вам трудно заснуть, потому что ваши жизни полны событий и запутаны, и вы думаете об этом перед сном. А у меня, э-э, не знаю, со мной никогда ничего особенного не происходило, так что причин спать плохо у меня нет.

Dr. David Marrow Но в вашей анкете вы написали, что у вас проблемы со сном.

Eleanor "Nell" Vance Эм, да, но это не то же самое. Это потому, что... всегда кто-то звонил мне, всегда кто-то стучал. С детства моя мама заботилась обо мне, и она... просыпалась посреди ночи. Она стучала тростью по стене. И это было бесконечное... бесконечный стук всю ночь. Это странно, потому что... даже если она умерла, я всё равно слышу это, когда просыпаюсь.

Dr. David Marrow Ну, вот почему мы здесь, Элеанор, чтобы попробовать помочь тебе.

Luke Да, Нелл, думаю, доктор Марроу пытается сказать, что ты — такая же полная развалина, как и мы.