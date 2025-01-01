Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Призрак дома на холме Цитаты из фильма Призрак дома на холме

Цитаты из фильма Призрак дома на холме

Luke Эй, хотите услышать что-то по-настоящему страшное? Я только что это выяснил. Оказывается, в сказке о Хью Крейне есть гораздо более тёмная глава. Помните его прекрасную жену Рене? Так вот, Рене, красавица города, она не просто умерла — она покончила с собой.
Theo Правда? Он тебе это просто так рассказал?
Luke Да, но ты ни слова не говори, он присягнул мне хранить это в секрете.
Eleanor "Nell" Vance Почему она покончила с собой?
Luke История о мёртворождённых детях гораздо мрачнее, и, может, Хью Крейн был ужасным монстром, доведшим её до этого.
Eleanor "Nell" Vance Монстр? Но он построил этот дом с женщиной, которую любил, словно Тадж-Махал.
Theo Тадж-Махал — это не дворец, а гробница. И такой же чрезмерный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance У тебя проблемы с обязательствами?
Theo Ну, мой парень так считает, а моя девушка — нет. Мы могли бы жить вместе, но они друг друга ненавидят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Чистилище закончилось, теперь ты идёшь в ад!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theo Разве это не основано на «Вратах ада» Родена?
Eleanor "Nell" Vance Ну, это не просто ад. Видишь детей? Они тянутся к небу, но их души застряли в чистилище. А эти — демоны... которые могут держать твою душу сколько угодно.
Theo Ты изучал искусство?
Eleanor "Nell" Vance Нет, я изучала чистилище. Я там была однажды целых одиннадцать лет. Это когда твоя душа застряла между живыми и мёртвыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Знаешь, всю жизнь я ждала приключений. Думала, они никогда не случатся со мной. Ведь приключения — для солдат или для тореадоров, в которых влюбляются женщины. А теперь вот я здесь. Картины двигаются, ночью меня зовут странные голоса, и всё это стоило мне всего пять галлонов бензина!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Он их убил. Хью Крейн. Детей с фабрик. Всё именно так, как ты говорил. Он хотел наполнить дом звуками детей. Он забрал их с фабрик и привёз сюда, но не отпускал. Никогда не отпускал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance [призраку Крейна] Всё дело в семье! Всегда было в семье! Речь о Кэролин и детях с фабрик, чтобы ты слышал их голоса! Семья! Это моя семья, дед! И я вернулась домой! Иди к чёрту!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theo [Открывает бутылку вина и разливает всем по бокалу] Знаете что? Остальным может не нравиться ваша бессонница, но мне кажется, что я не хочу избавления от своей. Именно тогда приходят мои лучшие идеи, когда я жду, чтобы уснуть. Я один, порой без отвлекающих факторов, мой разум бурлит креативными идеями, и к 3 часам ночи я чувствую себя гением.
Luke Да вы что, издеваетесь? В три часа ночи мне кажется, что схожу с ума, глядя на эти инфомерсиалы про экстрасенсов или... слушая Тони Роббинса и их телефонные линии с экстрасенсами. Видели такое по позднему ТВ?
Dr. David Marrow [смеются] О, да.
[к Тео, который только что налил вино]
Dr. David Marrow Спасибо.
Luke Клянусь Богом, если вы будете постоянно питаться этой чушью, скоро начнете думать о переезде в Монтану и станете выживальщиком.
Theo Вот зачем Бог создал барбитураты, дружище.
Todd Hackett Нембутал?
Theo Мм-мм.
Luke Знаешь, Тодд? Думаю, у нас на руках настоящая секонал‑женщина. Фактически, мне кажется, в Тео просматривается маленькая Джеки Сюзан.
[Тео ухмыльнулся саркастично, затем злобно взглянул на Люка]
Luke [тихо] Ай.
Dr. David Marrow Ладно, двое, хватит про лекарства. Итак, что нам всем нужно в жизни? Какие базовые вещи? Еда, вода, крыша над головой...
Theo Секс.
Luke [тихо] Мяу.
Dr. David Marrow И сон. Сон. Я веду пятигодичное исследование, при помощи Мэри здесь, составляю профили плохих спящих. Я ищу общую психологическую связь. Надеюсь, работа, которую мы здесь проводим, когда-нибудь сможет помогать людям вроде вас.
Theo Бог знает, что я за помощь людям и за спасение мира, но разве у всех не проблема со сном сейчас? Жизнь слишком суетлива.
Mary Lambetta А ты, Нелл?
Eleanor "Nell" Vance Ну, похоже, всем вам трудно заснуть, потому что ваши жизни полны событий и запутаны, и вы думаете об этом перед сном. А у меня, э-э, не знаю, со мной никогда ничего особенного не происходило, так что причин спать плохо у меня нет.
Dr. David Marrow Но в вашей анкете вы написали, что у вас проблемы со сном.
Eleanor "Nell" Vance Эм, да, но это не то же самое. Это потому, что... всегда кто-то звонил мне, всегда кто-то стучал. С детства моя мама заботилась обо мне, и она... просыпалась посреди ночи. Она стучала тростью по стене. И это было бесконечное... бесконечный стук всю ночь. Это странно, потому что... даже если она умерла, я всё равно слышу это, когда просыпаюсь.
Dr. David Marrow Ну, вот почему мы здесь, Элеанор, чтобы попробовать помочь тебе.
Luke Да, Нелл, думаю, доктор Марроу пытается сказать, что ты — такая же полная развалина, как и мы.
[Все смеются, включая Нелл]
Luke .
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Dudley Я накрою ужин на буфете в столовой к шести. Завтрак будет готов в девять. После ужина я не остаюсь. Особенно когда начинает темнеть. Мы живём в городе, в девяти милях отсюда, так что рядом никого не будет, если тебе понадобится помощь...
Eleanor "Nell" Vance Мы тебя даже не слышали.
Mrs. Dudley Никто не слышал. Никто не живёт ближе города...
Eleanor "Nell" Vance Никто не подойдет ближе.
Mrs. Dudley Ночью...
Eleanor "Nell" Vance В темноте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke [смотрит на статую] Эти резьбы реально жуткие. Все эти толстенькие маленькие путти и ангелы с пушистыми зверушками — это довольно странно, если честно.
Eleanor "Nell" Vance Думаю, это дети, для которых Хью Крейн построил этот дом.
Luke Я в это ни на секунду не верю — что Хью Крейн был каким-то милым старым магнатом с слабостью к детям? Этот парень явно держал потогонку, заставлял детей работать по 16 часов в день. Потом строит всю эту дрянь — это пропаганда. Как эти Телепузики, они тоже меня пугают. А ещё они поют, так что на самом деле они ещё страшнее, если подумать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke [по мере того как из трубы раздаются звуки, он подходит к ней и кричит вверх] Привет, Санта!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Marrow Потому что это был контролируемый эксперимент.
Theo Контролируемый эксперимент? Она в полном шоке, так нельзя.
Dr. David Marrow Я же говорил, так не должно было быть.
Theo Да брось, тебе не важна бессонница, ты просто хотел нас напугать до чёрта, чтобы вписать в свою модель, чтобы понять это. Так нельзя...
Dr. David Marrow СЛУШАЙ. Послушай меня. Я пытаюсь помочь людям. Моя область — наука о страхе, я пытаюсь понять, почему люди ведут себя так, а не иначе, почему они чувствуют то, что чувствуют...
[Тео дает Марроу пощечину]
Theo Ты не чувствуешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jane Переезжай к нам, Нелл. Ты даже не представляешь, как там трудно.
Eleanor "Nell" Vance Нет, Джейн, ты не знаешь, как трудно было здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Этот дом, кто его построил? Кто здесь жил?
Dr. David Marrow Ну, на самом деле, это отличная сказка на ночь. Давным-давно жил король, который построил замок. Его звали Хью Крэйн. 130 лет назад такие города, как Конкорд и Манчестер, были центром американской промышленности, там Крэйн разбогател на трудах рабочих своих текстильных фабрик. Этот человек мог получить всё, что угодно, но хотел он другого. Он хотел дом, наполненный детским смехом.
Eleanor "Nell" Vance Вот почему здесь столько резных украшений.
Dr. David Marrow Он женился на самой красивой девушке в городе по имени Рене и построил для неё этот дом, или по крайней мере его часть.
Theo Боже, звучит как сказка какая-то.
Dr. David Marrow Ну, на этом сказка заканчивается. У Хью и Рене не было детей. Все они умирали при рождении. А через несколько лет Рене умерла, и Крэйн стал полным отшельником. Но он продолжал строить. Строил комнату за комнатой, будто для семьи, которой у него никогда не будет. Никто не видел Крэйна много лет. Но жители города говорили, что слышат звуки из старого дома. Звуки детей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Что за история с особняком семьи Аддамс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Зачем тебе столько цепей?
Mr. Dudley Хороший вопрос. Что такого в заборах? Иногда люди по обе стороны забора, увидев запертую цепь, чувствуют себя немного спокойнее. Как думаешь, почему так?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke А ты, я так понимаю, лесб...
Theo Да не начинай.
Luke Вау, ты такая властная и доминантная...
Theo Спасибо, Тео.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theo Мы не можем выйти. Почему он не отпускает нас?
Dr. David Marrow Что нам делать, Элеанор?
Eleanor "Nell" Vance Он играл с ними в прятки; поэтому и построил этот дом. Ты должна спрятаться.
Dr. David Marrow Прятаться? Что он думает, это игра?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Marrow Позвольте объяснить, что здесь происходит. Вы участвуете в исследовании группового страха и истерии.
Luke Что? Вот оно что, ради этого всё и затевалось?
Theo Вы привели нас сюда, чтобы нас напугать, да?
Dr. David Marrow Да.
Luke И ты просто ждал, пока у неё не случится полный нервный срыв, прежде чем рассказать? Ну, у тебя что с головой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theo Это одна из твоих извращённых шуток, Люк?
Luke Что? Ты правда думаешь, что это я написал?
Theo Ты нашёл, значит мог бы и написать.
Luke Как? С двадцатиметровой лестницей, что я ношу в заднем кармане?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Marrow Единственная проблема страха в том, что он в основном стал неуместным и неадаптивным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Mr. Dudley Вы узнали то, что хотели... доктор?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Marrow Элеанор, ничего из этого не реально.
Eleanor "Nell" Vance Нет, это реально.
Dr. David Marrow Это не реально.
Eleanor "Nell" Vance Тебе нужно пойти и поискать кости в камине.
Dr. David Marrow Это не реально.
Eleanor "Nell" Vance Я видела... я видела его жену, висящую в теплице. Я знаю, я видела.
Dr. David Marrow Нет, нас всех уже не будет, а Дадли придут утром, и мы сможем уйти. Все вы.
Eleanor "Nell" Vance Не могу поверить, что ты не собираешься смотреть.
Theo Ладно, с тебя хватит. Я забираю её наверх. Думаю, ты уже достаточно наворотил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[глядя на «Врата Ада»]
Theo Такое не найдёшь в каталоге Марты Стюарт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Ты даже не поверишь, как я их нашла.
Theo Как ты их нашла?
Eleanor "Nell" Vance Кровь привела меня к книжному шкафу.
Theo Кровь?
Eleanor "Nell" Vance Маленькие следы в крови.
Theo Нелл, я волнуюсь за тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jane К тому же мы знаем, как ты любила мамину машину, так что дарим её тебе.
Eleanor "Nell" Vance Вы забираете у меня дом и отдаёте двадцатилетнюю тачку? Кто вы такие?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Обожаю твои ботинки.
Theo Правда? Спасибо! Прада, Милан, не Нью-Йорк. Но они меня убивают... Небольшая плата за такие зверские туфли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance Ты когда-нибудь что-то утаивал от всех, потому что боялся?
Theo Постоянно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theo Привет. Не волнуйся, я не помешан на сборах, просто это дешевый и меркантильный способ завести новых друзей, я Тео.
Eleanor "Nell" Vance Элеанор, но все зовут меня Нелл.
Theo Ну что ж, "Все зовут меня Нелл", тебе здесь не нравится? Это как если бы Чарльз Фостер Кейн встретился с Монстрами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[смотрят на разбитую машину, Тео и Мэрроу]
Mrs. Dudley Горожане.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Да брось, это же бред. Может, она просто не хочет, чтобы её нашли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Я ни секунды больше не останусь в этом чёртовом доме, так что давай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Marrow Надо было остановиться ещё тогда, когда Мэри пострадала. И уж точно, когда Эллианор... Чёрт возьми, нам нужно отсюда сваливать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke Не знаю, просто мне кажется, доктор Мэрроу что-то замышляет. И знаешь что? Я это выясню. Сразу после того, как проверю, как там Тео. Интересно, как она себя чувствует.
Eleanor "Nell" Vance Чувствует или одета?
Luke Да ну, серьёзно. Ты видел, что она вчера надела? Эй, у меня точно слабость к Тео.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theo [о Чистилище] Я там был. Это когда летишь 18 часов из Лос-Анджелеса в Париж и застрял в эконом-классе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ritchie Элеанор, помоги! Мне надо в туалет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Элеонор «Нелл» Вэнс Он их не отпустит!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Children Элеанор. Элеанор. Найди нас, Элеанор. О, Элеанор. Найди нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Theo [пока Нелл сидит перед зеркалом, расчесывая волосы и напевая, Тео заходит] Мне нравится, как ты так расчёсываешь волосы.
[Нелл поворачивается к Тео, который заходит с красным бархатным пледом в подарок для Нелл]
Theo Это для тебя.
Eleanor "Nell" Vance Для меня?
Theo М-м.
Eleanor "Nell" Vance [Тео пытается накинуть плед на плечи Нелл, но она колеблется, зная, что Тео бисексуал] Нет...
Theo Всё нормально.
[Она позволяет Тео накинуть плед на плечи, но немного чувствует себя неловко, когда он сзади играет с её волосами, а Нелл продолжает смотреть в зеркало]
Theo На тебе хорошо смотрится. Давно не с нами, да?
[Нелл, немного неловко, кивает; Тео присаживается рядом, они вдвоём смотрят в зеркало]
Theo Мир по тебе скучал. Счастливых тебе метаний и переворотов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Jane Ты уже должен за два месяца аренды.
Eleanor "Nell" Vance Это моё, и ты не отнимешь его у меня.
Jane Прочти завещание, Нелл. Там чётко сказано, что исполнитель имеет право распоряжаться любым личным имуществом по своему усмотрению.
Eleanor "Nell" Vance Он вообще не из нашей семьи.
Jane Может и нет, но ясно, что мать считала, что Лу лучше справится с этими неприятными делами, чем ты.
Eleanor "Nell" Vance [зло] Неприятные дела? А с чем я последние одиннадцать лет была занята? Я готовила, убирала, вытирала за тобой, и ты называешь это неприятными делами?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Marrow Итак, зачем мы здесь? Наверное, чтобы ответить на самый простой вопрос: «Что с вами, люди?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Luke У нас нет времени на детские разговоры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. David Marrow Ворота всё ещё закрыты; нам придётся ждать, пока приедут Дадли.
Luke Что? Это настоящая забота. Да, «давайте подождём до утра, чтобы завтра у меня было время написать ещё пару «Добро пожаловать домой, Элеаноры».
Dr. David Marrow Люк, я же не писал эту фигню, хорошо?
Luke Конечно, не писал, это же неэтично, правда, доктор...
Theo Да вы просто заткнитесь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eleanor "Nell" Vance [разбивая стекло, где появляется чудовищное привидение Хью Крейна] Я не позволю тебе навредить РЕБЁНКУ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Children Помогите нам... помогите нам...
Eleanor "Nell" Vance Я здесь... я здесь... я иду к вам, я иду к вам...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Для фанатов все сезоны «Секретных материалов» хороши, но все же эти 5 — лучшие: идеальное сочетание химии и монстров
Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг
В 2026 году грядут не только мировые блокбастеры: 3 российских фильма, которые зрители ждут с большим нетерпением
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше