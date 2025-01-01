Меню
Dwayne Hoover Жизнь — это всё, пока ты жив.
[о Гарри, одетом как гробовщик]
Dwayne Hoover Современная наука подарила нам целую палитру цветов с такими захватывающими названиями, как красный! синий! оранжевый! коричневый! и РОЗОВЫЙ!
Harry Le Sabre Почему бы тебе прямо не сказать, Двейн?
Dwayne Hoover Сказать что, Гарри?
Harry Le Sabre Что я люблю носить женскую одежду.
Dwayne Hoover Это то, что тебе НРАВИТСЯ, Гарри?
Harry Le Sabre Да... то есть, НЕТ! НЕТ! КОНЕЧНО НЕТ!
Kilgore Trout Ты не должен знать ответ, ради всего святого.
Dwayne Hoover Почему нет?
Kilgore Trout Если бы ты знал ответ, вопросов бы больше не было.
Kilgore Trout Прибыл отвратительный снежный человек. Похищен с склонов Эвереста. Продан в рабство в бордель в Рио-де-Жанейро. Я приехал на художественный фестиваль в Мидленд-Сити, чтобы меня признали великим художником, каким я себя считаю, прежде чем я умру.
George 'Bunny' Hoover [несколько сцен спустя после того, как его отец ударил и бросил на собственное пианино] Кажется, папочка меня любит.
Kilgore Trout Цветов больше, чем на похоронах гангстера. Похоже, Мидленд-Сити всерьёз взялся за искусство.
