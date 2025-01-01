Kilgore Trout Прибыл отвратительный снежный человек. Похищен с склонов Эвереста. Продан в рабство в бордель в Рио-де-Жанейро. Я приехал на художественный фестиваль в Мидленд-Сити, чтобы меня признали великим художником, каким я себя считаю, прежде чем я умру.