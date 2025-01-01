Kilgore TroutЕсли бы ты знал ответ, вопросов бы больше не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kilgore TroutПрибыл отвратительный снежный человек. Похищен с склонов Эвереста. Продан в рабство в бордель в Рио-де-Жанейро. Я приехал на художественный фестиваль в Мидленд-Сити, чтобы меня признали великим художником, каким я себя считаю, прежде чем я умру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George 'Bunny' Hoover[несколько сцен спустя после того, как его отец ударил и бросил на собственное пианино]Кажется, папочка меня любит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kilgore TroutЦветов больше, чем на похоронах гангстера. Похоже, Мидленд-Сити всерьёз взялся за искусство.