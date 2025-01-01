[Вэн узнаёт, что имя Лори — не Каспер]

Vann Siegert «Каспер»? Как призрак?

Laurie Bloom «Каспер» — ну ни ф##, это не моё имя. Меня зовут Лори.

Vann Siegert Лори — хорошее имя.

Laurie Bloom Л-А-У-Р-И. Лори. Четыре гласных и две согласных. Редко встречается, знаешь? Почти все гласные: А-Е-И-Ю. Только «О» нет. Значит, если бы тебя звали Тони, ты был бы идеалом. А как тебя зовут?

Laurie Bloom Ага. Значит, у тебя есть «О».

Vann Siegert Есть «О». Значит, я в порядке.