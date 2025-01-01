Vann SiegertЯ много времени провёл в лесу. Не здесь, а на севере. Думаю, если я чему-то и научился, так это благодаря времени, проведённому в одиночестве, просто слушая. Быть рядом с растениями, наблюдать за всем этим. Пауки, насекомые, кто бы они ни были.
[Вэнн говорит с воображаемыми агентами Грейвзом и Блэром]
Vann SiegertОднажды, когда я был молод... Я лежал в траве, и паук заполз мне в ухо. И...
Laurie BloomЛ-А-У-Р-И. Лори. Четыре гласных и две согласных. Редко встречается, знаешь? Почти все гласные: А-Е-И-Ю. Только «О» нет. Значит, если бы тебя звали Тони, ты был бы идеалом. А как тебя зовут?
Ван Зигерт[закадровый голос]Я никогда не причинял насилия просто так. Только ровно столько, сколько нужно. Ни страха, ни боли. Они просто засыпают. Но когда всё сделано, пути назад нет. Второго шанса не бывает. Если я ошибаюсь, заплачу за это. Не всегда ты выбираешь, что делать. Иногда то, что ты делаешь, выбирает тебя. Вот тут и нужна дисциплина. Мне нравятся детали. Особенно если в них есть смысл.
[Вэн осматривает комнату для аренды в доме Дурвин]
Jane[Джейн открывает жалюзи в комнате]Весной здесь очень красиво. Свет такой особенный.
[Вэн стоит вместе с группой добровольцев, которые собираются искать пропавшего человека]
Vann Siegert[за кадром]Если бы я никогда не приехал сюда, эти люди сейчас были бы где-то в другом месте. За покупками или смотрели телевизор. Но вместо этого они здесь, ищут Джина. Боятся, что случилось что-то плохое. Но кто скажет?
Vann Siegert[за кадром, во время поисков в лесу]По моему мнению, в таких поисках можно пропустить тело. Мы смотрим под ноги, но нам говорят смотреть и на деревья. Видимо, на случай, если он повесился. Я смотрю усерднее всех. Смотрю так усердно, что забываю — там ничего нет.
[Дуг разговаривает с Джейн о том, чтобы пригласить его на ужин]
[Вэн рассказывает, как он видит таких людей, как Даг, в этом мире]
Vann Siegert[закадровый голос]Я улавливаю естественный импульс человека и притягиваю его к себе. Главное в понимании другого — знать, может ли он тебе навредить или нет. Даг никому не причинит вреда. Не в том виде, в каком он есть.
[Вэн лежит в траве и думает о работе почтальона]
Вэн Зигерт[рассказчик]Думаю о других профессиях, например, консьержем в каком-нибудь городе с небоскрёбами. Такая работа, где ты заботишься о людях, которые на тебя рассчитывают. Ты не лезешь в их дела, но при этом должен знать, что происходит, чтобы помочь. И на праздники дают хорошие чаевые. Пожалуй, есть и другие плюшки. Теперь я чувствую себя нормальным.
FerrinНу, почтальон не может быть клерком, а клерк не может быть почтальоном. На почте у нас обязанности не пересекаются.
[Ван сидит в своём грузовике один]
Vann Siegert[закадровый голос]В голове я готовлюсь к концу. Объясняю себя людям, которых ещё не знаю, но с которыми, как я надеюсь, когда-нибудь встречусь за тёмно-серым металлическим столом в комнате с люминесцентным светом. Я почти могу их увидеть где-то впереди, как будто они ждут меня.
[Феррин спрашивает Ванна, не хочет ли он пойти с ней выпить после работы]
Ferrin[Феррин делает глоток из банки Ванна с 7 Up]Можешь наблюдать.
[Ван читает из Официального Руководства Почтальона]
Ван Зигерт[закадровый голос]«Неожиданное скопление почты может быть признаком беды. Если почтальон это замечает, он должен проявить инициативу. Либо это значит, что жильцы внезапно уехали, и почту нужно сохранить. Либо что-то не так, и это нужно проверить.»
[Вэн сидит в церкви вместе с остальными жителями города]
Вэн Зигерт[закадровый голос]Я могу встать и сказать всего одно предложение — и всё это прекратится. Если я убежал бы, меня бы догнали. И поймали. Каждый здесь, и каждый, с кем я буду долго говорить, сможет рассказать свою историю. С Джином я впервые нарушил сразу оба своих правила. Правило первое: не давай выпить знакомому. Правило второе: не связывайся с тем, кто живёт в твоём городе. Почему я это сделал? Я не из тех, кто думает, что люди хотят попасться. Но я сделал — сразу два правила.
[Ван впервые встречает собаку Феррина]
Vann Siegert[Ван смотрит вниз на собаку]Он ещё меньше, чем кажется.
[Джейн читает Вэнну рассказ из местной газеты из соседнего города]
JaneПослушай. «75-летняя женщина была убита прошлой ночью 9-килограммовым куском бетона, сброшенным с крыши жилого дома на Кэтрин-авеню в Вест-Бэй.» А вот это: «Соседи рассказали журналистам, что в их районе довольно часто с высоких домов бросают тяжёлые предметы.»
Vann Siegert[Вэнн отвечает с улыбкой]Наверное, я это пропустил.
[Ванн впервые видит интерьер хижины Феррина]
Vann SiegertЭто не маленькое. Это классное. Эта хижина. Она очень напоминает мне ту, что была у меня. Даже пахнет почти так же.
Vann Siegert[закадровый голос]Люди воспринимают своих почтальонов как должное, верят, что мы не читаем запечатанные конверты или открытки. Они наклеивают марки и просто доверяют. Я доставляю почту, но сам никогда не получаю. Но всё равно это лучшая работа, что у меня была. Мог бы делать это вечно.
[Ван сидит в своей комнате, разглядывая стопку почты, которую забрал с маршрута]
Blair[Ван слышит голоса за спиной]Что ты делаешь? Это федеральное преступление, не так ли?
GravesДа. Ты что, не читал руководство для почтальонов? Думаешь, преступления — это какое-то чёртово развлечение? Читаешь чужую почту?
Vann SiegertУ меня семь выражений. Но если хотите, покажу вам два.
[Ван встает в центре своей комнаты, Грейвз и Блэр смотрят. Ван показывает выражение, будто его бьет током, без звука, затем останавливается, поворачивается в сторону и снова показывает это же выражение сбоку, после чего поворачивается обратно к Грейвзу и Блэру]
BlairНеплохо. Только второе выражение очень похоже на первое.
[Ван наконец-то замечает, как птицы летят в птичник семьи Дервинов во дворе]
Vann Siegert[закадровый голос, про Дага]Теперь, когда его нет, птицы прилетели. Если бы это не было так грустно, можно было бы посмеяться.
[Вэн говорит Дугу о том, что его дочь Карен приедет домой на Рождество]
Vann SiegertСлушай, если Карен приедет домой на Рождество и ты хочешь, чтобы я на время ушёл, ничего страшного, могу.
Doug[Дуг отвечает пьяным голосом]Нет, не хочу, чтобы ты уходил. Она не приедет домой на Рождество. Ни на Хэллоуин, ни на чёртово Четвёртое июля тоже.
DougКолледж, б##ь. Наша маленькая Карен в колледже не учится. Или если и учится — для меня это новость. Я не знаю, где она. Вообще... Ты теперь дочь, да? Вэн — мужик. К чёрту её. И мать, на которой она приехала.
[Вэнн сидит в комнате допроса, разговаривая с Грейвсом и Блэром]
GravesАга. Он тоже много болтал. Но в конце концов двоим офицерам пришлось его удерживать.
[Ванн рассказывает о домах на своём почтовом маршруте]
Ванн Зигерт[за кадром]Всё, что я знаю об этих домах, заканчивается у их порога. Я улавливаю следы жизни внутри по запахам. У каждого свой. И не только от готовки. Иногда хочется зайти внутрь. Но я не делаю этого. Пусть то, что у них внутри, остаётся тайной. Думаю о том, чтобы занять более активную позицию. Разорвать их конверты, зачитать им их почту. «Дорогая миссис Паруччи, ваш сын погиб».
[Вэн едет на своем грузовике после отравления человека]
Blair[Блэр и Грейвс сидят рядом с ним]Парень, который никого не трогал. Наверное, ехал с работы домой. Почему именно он? То есть, почему этот так называемый порыв сказал: «Вот этот, а не другой»?
Vann Siegert[рассказывает]Я ищу смысл вещей. Жду знака, какого-то события.
[Джейн задаёт Вэнну одну из своих головоломок посреди ночи]
JaneКакое четырёхбуквенное слово означает «маленький»?
Vann Siegert[рассказ]Этот порыв стирает путь, по которому он шел. Но они будут искать кого-то. Кого-то, кто не низкий, не высокий. Вообще никого. Пока нет. Но я становлюсь фактом.
[Ванн рассказывает о семьях, получающих местную почту]
Ванн Зигерт[диктор]«Почта США — ваш источник новостей и знаний, постоянный слуга ушедших друзей». Интересно, приходят ли Дугу и Джейн письма от Карен. А Пол и Лоис уж точно не получат письма от Джина. Пока нет тела — никто не уверен, что человек мёртв.
[Ванн смотрит новости, в которых говорят о подозрении местного серийного убийцы в этом районе]
Vann Siegert[за кадром]Эта женщина на ТВ рассказывает всем, что вскрытие Джина обнаружило следы того же яда, что нашли в теле мужчины в закусочной. Она как будто говорит мне, что нужно быть осторожнее. Им достаточно маленького кусочка кожи, пряди волос, чего-то, что ты оставил, чтобы ФБР поймало тебя.
Pate[Пэйт смотрит на Крийча, сидящего за рулём]Открой дверь.
[Ванн повествует, чувствуя давление полиции]
Vann Siegert[закадровый голос]Это регулируется сложными математическими вероятностями. Количество почты, приходящей в каждый дом, меняется изо дня в день, но при этом часто выравнивается на протяжении большого числа адресов. Здесь есть загадка, которую я однажды мог бы решиться изучить, когда лучше в этом разберусь.
[последние слова]
Vann Siegert[диктор, пока Ван едет по тёмному шоссе]Это свет. Ты входишь в него и выходишь из него. Меня не удивляет, что в этой стране столько насилия. Меня удивляет, что его так мало. Некоторым людям не справиться с этим. Дагу не удалось. Но я не Даг. Если меня пустят туда, куда я иду, я заключу с собой сделку. Наверное, я пойму, где это, когда доберусь. В конце концов, я смогу найти другую работу. Надеюсь, на почте. Теперь, когда у меня есть опыт.
[Джейн говорит Вэнну, чтобы тот остерегался Дуга]
Vann SiegertЯ просто волновалась, потому что ты волновался, из-за того, что он сказал, что вчера ночью подрался?
JaneЗнаешь, кто его избил? Он сам себя избил. Я пыталась заставить его принимать лекарства, но он не хочет. Он не хочет делать ничего, что я ему говорю. Он всегда ищет, кем можно восхищаться. У него всегда есть кто-то на вершине списка. Сейчас этим человеком ты, так что будь осторожен.