Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Лишенный жизни Цитаты из фильма Лишенный жизни

Цитаты из фильма Лишенный жизни

[Вэнн спрашивает Феррина о моряках и рыбаках старых времён]
Vann Siegert Знаешь, почему в старину моряки и рыбаки никогда не учились плавать?
Ferrin Нет, почему?
Vann Siegert Потому что если бы ты умел плавать, утонуть было бы гораздо сложнее.
Ferrin А. Я такого не слышал.
Vann Siegert [Оба смотрят на океан] Пойдёшь со мной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн приходит в себя после обморока на полу в своей комнате]
Vann Siegert [закадровый голос] Я словно свет во тьме. Они летят ко мне, как мотыльки, потому что я сияю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэнн и Феррин вместе отправляются покататься]
Ferrin Ты в хорошем настроении?
Vann Siegert Да, я рад. В субботу все немного приподняты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Феррин просит Ванна подписать открытку с пожеланиями скорейшего выздоровления Джо, почтальону, который восстанавливается после тройного шунтирования]
Ferrin Приятно.
Vann Siegert Что написал?
Ferrin "Если ты не вернёшься скоро, эта девушка умрёт от разбитого сердца. Без шуток. С любовью, Феррин."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Даг говорит Вэнну после того, как ударил себя по лицу]
Doug Извини. Мозг человека — это как... как домашнее животное. Иногда... иногда оно убегает, иногда теряется. А иногда просто слушается и остаётся на месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Феррин показывает Ванну набросок Отравителя в газете]
Ferrin Это тот самый, кого считают виновным во всех этих отравлениях.
Vann Siegert [Ванн пристально смотрит на набросок и спрашивает] Вроде на меня похож, да?
Ferrin [Феррин фыркнул] Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн рассказывает Феррину, чему научился в жизни]
Vann Siegert Я много времени провёл в лесу. Не здесь, а на севере. Думаю, если я чему-то и научился, так это благодаря времени, проведённому в одиночестве, просто слушая. Быть рядом с растениями, наблюдать за всем этим. Пауки, насекомые, кто бы они ни были.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэнн говорит с воображаемыми агентами Грейвзом и Блэром]
Vann Siegert Однажды, когда я был молод... Я лежал в траве, и паук заполз мне в ухо. И...
Graves И?
Vann Siegert Он выполз обратно. Дома никого нет.
[Вэнн широко улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн сидит в закусочной один]
Vann Siegert [за кадром] Некоторые умирают меньше чем за минуту. Другим требуется десять. Наверное, это называется метаболизмом. Если бы библиотека была открыта, я бы туда сходил и всё прояснил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Vann Siegert [Вэн заходит в бар, видит женщину и бармена] У вас есть пирог?
Бармен Нет.
Vann Siegert Хм.
Бармен Ни пирога. Ни пиццы. Ни кухни. Только бухло.
Лори Блум У вас есть огурцы.
[все трое смотрят на банку с огурцами, наполненную жёлтым рассолом и жёлтыми огурцами]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Лори начинает кашлять по всей барной стойке, когда Ванн предлагает кукурузу от кашля]
Laurie Bloom Чёртовы аллергии. Мне даже нет тридцати, а уже шесть разных проблем со здоровьем. Ёк.
Vann Siegert Кукуруза помогает.
Laurie Bloom Что?
Vann Siegert Кукуруза, если она свежая.
Laurie Bloom [Лори снова кашляет] Кукуруза.
Vann Siegert Иногда помогает. Правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн ведёт странный разговор с барменом и Лори]
Laurie Bloom Ты думаешь, кто-то когда-нибудь делал пирог из солёных огурцов?
Vann Siegert Надеюсь, нет.
Laurie Bloom Есть же люди, которые едят солёные огурцы с мороженым.
Bartender Беременные, может быть. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то делал пирог из огурцов.
Laurie Bloom [Лори поднимает свой напиток] Тогда кто их покупает? Я бы хотела напиться.
Bartender Ты и есть, детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн узнаёт, что имя Лори — не Каспер]
Vann Siegert «Каспер»? Как призрак?
Laurie Bloom «Каспер» — ну ни ф##, это не моё имя. Меня зовут Лори.
Vann Siegert Лори — хорошее имя.
Laurie Bloom Л-А-У-Р-И. Лори. Четыре гласных и две согласных. Редко встречается, знаешь? Почти все гласные: А-Е-И-Ю. Только «О» нет. Значит, если бы тебя звали Тони, ты был бы идеалом. А как тебя зовут?
Vann Siegert Боб.
Laurie Bloom Ага. Значит, у тебя есть «О».
Vann Siegert Есть «О». Значит, я в порядке.
[Вэн смеётся, а Лори радуется]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван едет дальше после убийства очередной жертвы]
Ван Зигерт [закадровый голос] Я никогда не причинял насилия просто так. Только ровно столько, сколько нужно. Ни страха, ни боли. Они просто засыпают. Но когда всё сделано, пути назад нет. Второго шанса не бывает. Если я ошибаюсь, заплачу за это. Не всегда ты выбираешь, что делать. Иногда то, что ты делаешь, выбирает тебя. Вот тут и нужна дисциплина. Мне нравятся детали. Особенно если в них есть смысл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн осматривает комнату для аренды в доме Дурвин]
Jane [Джейн открывает жалюзи в комнате] Весной здесь очень красиво. Свет такой особенный.
Vann Siegert Сейчас тоже неплохо. Мне нравится осень.
Jane [Джейн идёт в ванную] Здесь есть душ. Но ещё есть ванна в конце коридора, она приватная — мы её почти не используем.
Jane [Вэн смотрит на фотографию на комоде] Это наша дочь. Эта комната была её. Сейчас она в колледже.
Vann Siegert Она умная. Похожа на тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн стоит вместе с группой добровольцев, которые собираются искать пропавшего человека]
Vann Siegert [за кадром] Если бы я никогда не приехал сюда, эти люди сейчас были бы где-то в другом месте. За покупками или смотрели телевизор. Но вместо этого они здесь, ищут Джина. Боятся, что случилось что-то плохое. Но кто скажет?
Vann Siegert [за кадром, во время поисков в лесу] По моему мнению, в таких поисках можно пропустить тело. Мы смотрим под ноги, но нам говорят смотреть и на деревья. Видимо, на случай, если он повесился. Я смотрю усерднее всех. Смотрю так усердно, что забываю — там ничего нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дуг разговаривает с Джейн о том, чтобы пригласить его на ужин]
Doug Ванн будет ужинать с нами?
Jane Конечно, нет.
Doug Может, стоит пригласить его в первый же вечер?
Jane Нет-нет. Дуг, последнее, чего ты хочешь — чтобы твой жилец стал гостем. Держи дистанцию.
Doug Наверное.
Jane Нет, не надо. Оставь его в покое. Дай ему сначала освоиться.
Doug [Дуг останавливается, чтобы посмотреть на еду] С кожурой? Картошку.
Jane Да. Как ты любишь.
Doug Вкуснятина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн рассказывает, как он видит таких людей, как Даг, в этом мире]
Vann Siegert [закадровый голос] Я улавливаю естественный импульс человека и притягиваю его к себе. Главное в понимании другого — знать, может ли он тебе навредить или нет. Даг никому не причинит вреда. Не в том виде, в каком он есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн лежит в траве и думает о работе почтальона]
Вэн Зигерт [рассказчик] Думаю о других профессиях, например, консьержем в каком-нибудь городе с небоскрёбами. Такая работа, где ты заботишься о людях, которые на тебя рассчитывают. Ты не лезешь в их дела, но при этом должен знать, что происходит, чтобы помочь. И на праздники дают хорошие чаевые. Пожалуй, есть и другие плюшки. Теперь я чувствую себя нормальным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэнн говорит с Джином о футболе]
Vann Siegert Что если получишь травму?
Gene Тренер хочет, чтобы мы так играли. Проблема в том, что если мы не травмируемся, он думает, что мы не выкладываемся на все 100%. Понимаешь?
Vann Siegert Правда? Это многого требует.
Gene Говорят, это должно повысить наш болевой порог или что-то такое.
Vann Siegert Думаю, так и есть.
Gene Ты когда-нибудь играл?
Vann Siegert Я? Немного играл.
Gene Да?
Vann Siegert Я был скоростным бегущим.
Gene Скоростным бегущим!
[Вэнн и Джин вместе смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн видит, как Даг стоит у дома и отрабатывает позу Пьяной обезьяны из кунг-фу]
Vann Siegert [закадровый голос] Возможно, я ошибался насчёт Дага. Может, он и вправду может кого-то поранить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван роет могилу в лесу]
Vann Siegert [закадровый голос] Я никогда не строю планов. Как комета, мчащаяся по небу. Просто случается. Никто не знает, где она упадёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн видит, как Блэр и Грейвз стоят над ним, пока он стоит в пустой могиле]
Блэр А как насчёт продавца ковров, Гленн Скайл? Это был твой первый раз? Трупов они никогда не находят, да, Ванн?
Грейвз Никто не узнает ни х#я, кроме мягкой, мёртвой земли. Верно, Ванн? Там ты их и держишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джейн будит Ванна с пола в его комнате]
Vann Siegert Что случилось?
Jane Ты, наверное, отключился. Ты, должно быть, упал в обморок.
Vann Siegert [Джейн поддерживает голову Ванна на своей руке] Я никогда раньше так не делал. Я убрал этот пылесос. Когда всё потемнело.
Jane Так бывает. Я однажды падала в обморок.
Vann Siegert Правда?
Jane Когда была беременна.
Vann Siegert [Ванн шутит] Надеюсь, я не беременный, миссис Дьюрвин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Феррин работает вместе с Ванном в почтовом отделении]
Феррин [Ванн показывает листовку с клоуном на открытии] Тебе клоуны нравятся?
Ванн Сигерт Нравятся, но я колбасу не ем.
Феррин Этот уж слишком жуткий. Не понимаю, как с ним вообще можно что-то продавать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ферин и Вэн разговаривают во время обеденного перерыва на работе]
Ferrin Сколько тебе лет?
Vann Siegert Вот это совпадение! Я как раз хотел спросить тебя то же самое. Мне 34.
Ferrin О боже. Я думал, тебе лет двадцать восемь или около того.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн спрашивает Феррин, бывает ли у неё возможность разносить почту]
Vann Siegert Тебе хоть когда-нибудь удаётся разносить почту?
Ferrin О, нет.
Vann Siegert Но ты продаёшь марки.
Ferrin Ну, почтальон не может быть клерком, а клерк не может быть почтальоном. На почте у нас обязанности не пересекаются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван сидит в своём грузовике один]
Vann Siegert [закадровый голос] В голове я готовлюсь к концу. Объясняю себя людям, которых ещё не знаю, но с которыми, как я надеюсь, когда-нибудь встречусь за тёмно-серым металлическим столом в комнате с люминесцентным светом. Я почти могу их увидеть где-то впереди, как будто они ждут меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Феррин спрашивает Ванна, не хочет ли он пойти с ней выпить после работы]
Ferrin Пойдёшь со мной пивка выпить после работы?
Vann Siegert [Ванн опускает банку 7 Up, переставая пить] Я не пью.
Ferrin [Феррин делает паузу перед тем, как прокомментировать свитер с надписью «Орегон», который носит Ванн] Что значит «Орегон»?
Vann Siegert Я когда-то жил там, недолго.
Ferrin Чем занимался?
Vann Siegert Продавал стерео и работал в магазине.
Ferrin Почему ты не пьёшь?
Vann Siegert Не знаю. Наверное, просто так.
Ferrin Если хочешь, после работы буду в «Хоби».
Ferrin [Феррин делает глоток из банки Ванна с 7 Up] Можешь наблюдать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван читает из Официального Руководства Почтальона]
Ван Зигерт [закадровый голос] «Неожиданное скопление почты может быть признаком беды. Если почтальон это замечает, он должен проявить инициативу. Либо это значит, что жильцы внезапно уехали, и почту нужно сохранить. Либо что-то не так, и это нужно проверить.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн сидит в церкви вместе с остальными жителями города]
Вэн Зигерт [закадровый голос] Я могу встать и сказать всего одно предложение — и всё это прекратится. Если я убежал бы, меня бы догнали. И поймали. Каждый здесь, и каждый, с кем я буду долго говорить, сможет рассказать свою историю. С Джином я впервые нарушил сразу оба своих правила. Правило первое: не давай выпить знакомому. Правило второе: не связывайся с тем, кто живёт в твоём городе. Почему я это сделал? Я не из тех, кто думает, что люди хотят попасться. Но я сделал — сразу два правила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван впервые встречает собаку Феррина]
Vann Siegert [Ван смотрит вниз на собаку] Он ещё меньше, чем кажется.
Ferrin Дом?
Vann Siegert Собака. Он правда ест кошачий корм?
Ferrin Да, он обожает. Я тебе покажу.
Vann Siegert Возможно, поэтому он такой маленький.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн спрашивает Феррина про кота, который сидит в почтовой комнате]
Vann Siegert Ты знаешь, кому принадлежит этот кот?
Ferrin О, это Почтовый Индекс. Он ни к кому не принадлежит. Зато всем подкармливают. Так я и собаку свою кормлю.
Vann Siegert Твоя собака ест кошачий корм?
Ferrin Ага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джейн читает Вэнну рассказ из местной газеты из соседнего города]
Jane Послушай. «75-летняя женщина была убита прошлой ночью 9-килограммовым куском бетона, сброшенным с крыши жилого дома на Кэтрин-авеню в Вест-Бэй.» А вот это: «Соседи рассказали журналистам, что в их районе довольно часто с высоких домов бросают тяжёлые предметы.»
Vann Siegert [Вэнн отвечает с улыбкой] Наверное, я это пропустил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн впервые видит интерьер хижины Феррина]
Vann Siegert Это не маленькое. Это классное. Эта хижина. Она очень напоминает мне ту, что была у меня. Даже пахнет почти так же.
Ferrin Это не моё. Я её не владею.
Vann Siegert У меня тоже не было.
Ferrin Мне кажется, что это так.
Vann Siegert Так и должно быть. Но двери ты оставляешь незапертыми.
Ferrin Тут нечего красть, кроме собаки.
Vann Siegert А вот ты — вот что.
Ferrin Что они со мной сделают?
[Ванн не отвечает на вопрос]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Феррин спрашивает Ванна, как идут его почтовые маршруты]
Ferrin Как идёт маршрут?
Vann Siegert Нормально, если не считать Джипа.
Ferrin Что с ним не так?
Vann Siegert Механическая проблема.
Ferrin Какая именно?
Vann Siegert Водитель.
Ferrin [Феррин громко смеётся] Ты смешной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн едет по маршруту на почтовом джипе]
Vann Siegert [закадровый голос] Люди воспринимают своих почтальонов как должное, верят, что мы не читаем запечатанные конверты или открытки. Они наклеивают марки и просто доверяют. Я доставляю почту, но сам никогда не получаю. Но всё равно это лучшая работа, что у меня была. Мог бы делать это вечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван сидит в своей комнате, разглядывая стопку почты, которую забрал с маршрута]
Blair [Ван слышит голоса за спиной] Что ты делаешь? Это федеральное преступление, не так ли?
Graves Да. Ты что, не читал руководство для почтальонов? Думаешь, преступления — это какое-то чёртово развлечение? Читаешь чужую почту?
Vann Siegert Ну и скажи мне.
Blair Нет, нет, это не наша работа, Ванинский.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван показывает Грейвзу и Блэру разные свои выражения лица]
Graves Говори громче, Ван. Выражай себя.
Vann Siegert У меня семь выражений. Но если хотите, покажу вам два.
[Ван встает в центре своей комнаты, Грейвз и Блэр смотрят. Ван показывает выражение, будто его бьет током, без звука, затем останавливается, поворачивается в сторону и снова показывает это же выражение сбоку, после чего поворачивается обратно к Грейвзу и Блэру]
Blair Неплохо. Только второе выражение очень похоже на первое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван наконец-то замечает, как птицы летят в птичник семьи Дервинов во дворе]
Vann Siegert [закадровый голос, про Дага] Теперь, когда его нет, птицы прилетели. Если бы это не было так грустно, можно было бы посмеяться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн говорит Дугу о том, что его дочь Карен приедет домой на Рождество]
Vann Siegert Слушай, если Карен приедет домой на Рождество и ты хочешь, чтобы я на время ушёл, ничего страшного, могу.
Doug [Дуг отвечает пьяным голосом] Нет, не хочу, чтобы ты уходил. Она не приедет домой на Рождество. Ни на Хэллоуин, ни на чёртово Четвёртое июля тоже.
Vann Siegert Я просто думал, если она приедет из колледжа...
Doug Колледж, б##ь. Наша маленькая Карен в колледже не учится. Или если и учится — для меня это новость. Я не знаю, где она. Вообще... Ты теперь дочь, да? Вэн — мужик. К чёрту её. И мать, на которой она приехала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэнн сидит в комнате допроса, разговаривая с Грейвсом и Блэром]
Graves Не льсти ему. Что он нам дал?
Blair Он хочет сказать, Вэнн, что ты просто повторяешь заученные ответы.
Vann Siegert Ну, я думаю, вы, ребята, должны понять — эта история моя, она принадлежит мне, так что я расскажу её по-своему.
Graves Как бы ты ни рассказывал, тебя ждёт газовая камера, Зигерт.
Vann Siegert Это лишь предположение.
Graves Как и Тед Банди.
Vann Siegert Кто?
Graves Ага. Он тоже много болтал. Но в конце концов двоим офицерам пришлось его удерживать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн рассказывает о домах на своём почтовом маршруте]
Ванн Зигерт [за кадром] Всё, что я знаю об этих домах, заканчивается у их порога. Я улавливаю следы жизни внутри по запахам. У каждого свой. И не только от готовки. Иногда хочется зайти внутрь. Но я не делаю этого. Пусть то, что у них внутри, остаётся тайной. Думаю о том, чтобы занять более активную позицию. Разорвать их конверты, зачитать им их почту. «Дорогая миссис Паруччи, ваш сын погиб».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн едет на своем грузовике после отравления человека]
Blair [Блэр и Грейвс сидят рядом с ним] Парень, который никого не трогал. Наверное, ехал с работы домой. Почему именно он? То есть, почему этот так называемый порыв сказал: «Вот этот, а не другой»?
Vann Siegert [рассказывает] Я ищу смысл вещей. Жду знака, какого-то события.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джейн задаёт Вэнну одну из своих головоломок посреди ночи]
Jane Какое четырёхбуквенное слово означает «маленький»?
Vann Siegert Малый.
Jane Пять букв.
Jane [Джейн вслух произносит] Крохотный!
Vann Siegert Верно.
Jane [Джейн задаёт Вэнну второй вопрос] Тиран.
Vann Siegert Не знаю.
Jane Нужно восемь букв. Мартинет.
[Вэнн поднимает руку в жесте «я всё ещё не знаю»]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ван рассказывает о внутреннем порыве убивать]
Vann Siegert [рассказ] Этот порыв стирает путь, по которому он шел. Но они будут искать кого-то. Кого-то, кто не низкий, не высокий. Вообще никого. Пока нет. Но я становлюсь фактом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн рассказывает о семьях, получающих местную почту]
Ванн Зигерт [диктор] «Почта США — ваш источник новостей и знаний, постоянный слуга ушедших друзей». Интересно, приходят ли Дугу и Джейн письма от Карен. А Пол и Лоис уж точно не получат письма от Джина. Пока нет тела — никто не уверен, что человек мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн смотрит новости, в которых говорят о подозрении местного серийного убийцы в этом районе]
Vann Siegert [за кадром] Эта женщина на ТВ рассказывает всем, что вскрытие Джина обнаружило следы того же яда, что нашли в теле мужчины в закусочной. Она как будто говорит мне, что нужно быть осторожнее. Им достаточно маленького кусочка кожи, пряди волос, чего-то, что ты оставил, чтобы ФБР поймало тебя.
Vann Siegert [Ванн вслух говорит] Мой грузовик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Грейвз и Блэр разговаривают с Ванном о свидетелях]
Graves Два парня, как мы с тобой, будут заниматься этим делом полный рабочий день. Они прочитают отчёт судебного медика. И каждый раз будут находить что-то новое.
Blair Поспрашивают посетителей, повара, ту девушку из закусочной. Потом вернутся к этому п#зд#рскому бармену. Женщину с ребёнком. После этого кто-то из них начнёт делать набросок по описаниям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэнн разговаривает с агентом Пэйтом и агентом Крийчем на заднем сиденье их полицейской машины]
Vann Siegert У вас есть какие-нибудь зацепки?
Pate Ну, думаем, что есть. Но мы всегда так думаем. Иногда оказывается, что у нас нет ни х###ра. Спасибо за помощь, мистер Зигерт
Vann Siegert Ладно. У меня проблемы с этой дверью.
Pate [Пэйт смотрит на Крийча, сидящего за рулём] Открой дверь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Ванн повествует, чувствуя давление полиции]
Vann Siegert [закадровый голос] Это регулируется сложными математическими вероятностями. Количество почты, приходящей в каждый дом, меняется изо дня в день, но при этом часто выравнивается на протяжении большого числа адресов. Здесь есть загадка, которую я однажды мог бы решиться изучить, когда лучше в этом разберусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Vann Siegert [диктор, пока Ван едет по тёмному шоссе] Это свет. Ты входишь в него и выходишь из него. Меня не удивляет, что в этой стране столько насилия. Меня удивляет, что его так мало. Некоторым людям не справиться с этим. Дагу не удалось. Но я не Даг. Если меня пустят туда, куда я иду, я заключу с собой сделку. Наверное, я пойму, где это, когда доберусь. В конце концов, я смогу найти другую работу. Надеюсь, на почте. Теперь, когда у меня есть опыт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Джейн говорит Вэнну, чтобы тот остерегался Дуга]
Vann Siegert Я просто волновалась, потому что ты волновался, из-за того, что он сказал, что вчера ночью подрался?
Jane Знаешь, кто его избил? Он сам себя избил. Я пыталась заставить его принимать лекарства, но он не хочет. Он не хочет делать ничего, что я ему говорю. Он всегда ищет, кем можно восхищаться. У него всегда есть кто-то на вершине списка. Сейчас этим человеком ты, так что будь осторожен.
Vann Siegert О чём?
Jane Осторожнее, а то в итоге тебе придётся о нём заботиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Феррин говорит Ванну, что хотела бы приготовить ему ужин]
Ferrin Я бы хотела приготовить тебе ужин.
Vann Siegert Ты умеешь готовить?
Ferrin Нет.
[они оба молча улыбаются друг другу]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вэн рассказывает Феррину, как однажды паук заполз ему в ухо]
Vann Siegert Однажды я лежал в траве, и паук заполз мне в ухо.
Ferrin И?
Vann Siegert Что?
Ferrin Ты сказал, что паук заполз тебе в ухо. Он там ещё?
Vann Siegert Нет, он выбрался. Никого дома.
[как Вэн улыбается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vann Siegert Знаешь, почему в старые времена моряки и рыбаки никогда не учились плавать?
Ferrin Нет, почему?
Vann Siegert Потому что если бы они умели плавать, тонуть бы приходилось намного дольше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»
Киану Ривз снова в симуляции? Джон Уик это все еще Нео из «Матрицы» — очень убедительная фанатская теория
Если бы Риз не отправился в прошлое, Джон бы не родился. Но Джон уже послал Риза: парадокс «Терминатора», который до сих пор ломает мозг
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше