Цитаты из фильма Полицейские

Figgs Правота — это не бронежилет, Фредди!
Liz Randone Почему ты так и не женился, Фредди?
Freddy Heflin Все хорошие девушки уже были заняты.
Moe Tilden Послушай, ты, охреневший тупица. Я дал тебе шанс, когда мы могли что-то сделать, я дал тебе шанс стать копом, а ты все просрал! Ты все просрал.
Sheriff Freddy Heflin Я тебя не слышу, Рэй.
Gary "Figgsy" Figgis Слушай меня, у меня в кармане чек на 200 тысяч долларов. У меня есть шанс начать жизнь заново. Мне по##й на этот город, мне по##й на тот город и мне по##й на твою хренову справедливость. Быть правым — это не бронежилет, Фредди.
Moe Tilden Видишь, шериф, у меня тут щекотливая ситуация. Моя юрисдикция, так сказать, заканчивается на мосту Джорджа Вашингтона. Но половина парней, за которыми я слежу, живут по ту сторону моста, где никто не следит.
Sheriff Freddy Heflin Я слежу.
Moe Tilden Дело закрыто, закончено, всё! Идите на обед! Идите! Эй, идите на обед. Идите на обед! Дело закрыто. Все, убирайтесь к чертям отсюда. Убирайтесь отсюда! Дело чертовски закрыто!
Figgs Не отталкивай меня, Рэй! Ты нашёл нам милый маленький городок. Ты добился для нас низких процентов, и я благодарен. Но не забывай, кто два года назад пришёл к тебе, чтобы тебя прикрыть.
Ray Donlan Убери его отсюда, Фредди.
Sheriff Freddy Heflin Давай.
[пытается вытащить Фиггса из бара, но тот отталкивает]
Figgs Это не моя вина, что ты не можешь на него смотреть! Ты сидишь в этом кресле спиной к нему. Ты хочешь, чтобы всё прошло, но я здесь. За дёшево — за дорого. Не отталкивай меня, Рэй.
Figgs Слушай, Фредди, я считаю, что ревновать — нормально. Ты спас этой девчонке жизнь, да? От опасности, рискуя собой, спас её безнадёжную задницу, и в итоге оглох.
Sheriff Freddy Heflin В одно ухо.
Figgs В одно ухо. А потом ты должен смотреть, как эта девчонка, которую ты спас, эта красавица, выходит замуж за этого уё###а.
Sheriff Freddy Heflin А что с Бебитчем?
Moe Tilden Да пошёл он к чёрту.
Sheriff Freddy Heflin А Донлан?
Moe Tilden Пошёл он к чёрту тоже.
Sheriff Freddy Heflin А Джоуи Рандоне?
Moe Tilden Он с крыши упал. Газеты не читаешь?
Moe Tilden Этот пирожок натворил дел, и у нас опять дело.
Ray Donlan Что привело тебя в наш славный город?
Moe Tilden Слышал, тут есть особый образ жизни. Решил сам проверить.
Ray Donlan Что, мы теперь как амиши чтоль?
Moe Tilden Я дал тебе шанс стать копом, а ты его прое#ал
Sheriff Freddy Heflin Я смотрю на этот город и мне не нравится то, что я вижу.
Gary "Figgsy" Figgis Ты не по Бродвею идёшь, чтобы на Бродвей попасть! Ты влево! Ты вправо!
[первые реплики]
Мо Тилден [закадровый голос] В каждом участке есть свой полицейский бар — закрытый клуб — для своих. Для 3-7 это были Четыре Туза, прямо через реку.
Deputy Bill Geisler Не знаю насчет Рэя, но не все в Гаррисоне — убийцы.
Sheriff Freddy Heflin Нет, они просто закрывают глаза и рот на замок, как и я.
Sheriff Freddy Heflin Как ты думаешь, как это на меня смотрится?
Ray Donlan Иди домой и не думай об этом так много.
Ray Donlan Видишь, офицер, в Гаррисоне, когда на машине, которую собираешься остановить, есть наклейка P.D., я бы посоветовал тебе подумать: «Эй, это один из своих. Пойду-ка лучше найду настоящего нарушителя.»
Deputy Cindy Betts Если бы мы не останавливали людей из P.D., в этом городе не было бы нарушений.
Ray Donlan Знаешь, в чём разница между мужчинами и мальчишками? Мальчишки ставят всё на всё! Они думают, что у них всегда королевская флеш! А настоящий мужик играет по своим правилам и знает свои границы.
Figgs Красавчик Джоуи ставит против "Буллз". Ты что, крутой игрок?
Joey Randone Иди на х#р, Фиггз, у меня было двенадцать очков.
Figgs Против пятилетних чемпионов НБА? Что за ставка такая? Ночным ребятам явно слишком много Опры смотришь, когда надо спать.
Joey Randone Ага, Фиггз. По крайней мере, я не нюхаю свои деньги.
Figgs Это твой внутренний ребёнок ставил, Джоуи. Маленький Джоуи с плакатом "Метс" над кроватью.
Joey Randone Знаешь что, Фиггз? Почему бы тебе не подойти сюда, не расстегнуть меня, вытащить моего внутреннего ребёнка и вкусить его. Кусай сильно и глубоко!
Figgs Пошёл на х#р!
Joey Randone Нет, пошёл на х#р ты!
Moe Tilden То, что у тебя тут, шериф, — это город, который пугает некоторых людей до чёртиков.
Frank LaGunda Тебе будет больно, Фредди. Ты не поймёшь когда, ты не поймёшь где. Тебе будет больно. Запомни мои слова — я за тобой слежу!
Figgs Заткнись, пжлста, ну? Тсс - б##ь!
Moe Tilden Сейчас ничего не сделаешь! Руки связаны!
Sheriff Freddy Heflin Вы все одинаковы.
Figgs В этом мире два типа людей: любители пинбола и любители видеоигр. Ты, Фредди, ты — любитель пинбола.
Joey Randone Что за хрень, Рэй? Ты говорил, PDA устроит ему новую жизнь, со всем, как надо.
Ray Donlan Думаешь, я такой уж крутой, да, Джоуи?
Deputy Cindy Betts Ты на задании?
Jack Rucker Нет, дорогая, мы едем из Форест-Хиллз. Я Джон МакЭнро, а это Джимми Коннорс.
Ray Donlan Фредди, я пригласил сюда людей — копов — нормальных людей — чтобы они жили в этом городе. И эти люди зарабатывают на жизнь — они каждый день переходят тот мост в место, где всё вверх дном. Где коп — преступник, а преступник — жертва. Единственное, что они сделали, — вывели свои семьи отсюда, прежде чем это дошло до них. Мы создали место, где всё по-настоящему, где можно перейти улицу без страха. А теперь ты приходишь ко мне с планом всё исправить. Все в городе за руки держатся, поют «Мы — мир». Это, конечно, красиво, но, Фредди, твой план — детский! Ты прочитал его на обороте спичечного коробка, не подумав! Не взглянув на карты.
Leo Crasky У пацана в руках был замок на руль. У тебя лопнула шина. Ты в жопе и спустил пару придурков, которые не стоят и волоса на твоём жопном трещине. Так что успокойся со своей моралью на уровне детсадовца, потому что без меня, пацан, эти трупаки запрут тебя в комнате, где ты будешь трахать своего дядю и всё, что он построил.
Detective Carson Если Супербой жив, то он сейчас, чёрт побери, настоящая заразу, да? Ты это домой не принесёшь. Я имею в виду, что ты не гадишь там, где ешь, да?
Moe Tilden Я так и делаю, Карси. Я живу в доме, и в нём я и какаю, и ем.
Ray Donlan Ты всего лишь мальчишка, Фредди.
Ray Donlan Ты мне всегда нравился, Мюррей. Только ты слишком сильно потеешь!
Russell Этот парень спас пятерых малышей в Редхуке, понял?
Leo Crasky Верно, черные малыши. Картошка — не соус.
Frank LaGunda Что ты собираешься делать, Фредди? А? Арестуешь весь город? Поедешь в Нью-Йорк учиться быть копом по книжке? Ты знаешь, что Рэй за тебя. Но это не значит, что я позволю тебе его кинуть. Рэй Донлан дал тебе эту работу, Фредди. Ты забыл? Мы сделали из тебя этого ничтожного урода! Так что теперь можешь нам одолжение сделать, а? Скажи, где Супербой.
Freddy Heflin Если бы я знал, где он, он уже был бы в городе.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Аннабелла Шиорра
Annabella Sciorra
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих
Noah Emmerich
Джанин Гарофало
Джанин Гарофало
Janeane Garofalo
Питер Берг
Питер Берг
Peter Berg
Артур Дж. Наскарелла
Arthur J. Nascarella
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Robert Patrick
Джон Спенсер
John Spencer
Мэлик Йоба
Мэлик Йоба
Malik Yoba
Виктор Уильямс
Victor Williams
