Gary "Figgsy" FiggisСлушай меня, у меня в кармане чек на 200 тысяч долларов. У меня есть шанс начать жизнь заново. Мне по##й на этот город, мне по##й на тот город и мне по##й на твою хренову справедливость. Быть правым — это не бронежилет, Фредди.
Moe TildenВидишь, шериф, у меня тут щекотливая ситуация. Моя юрисдикция, так сказать, заканчивается на мосту Джорджа Вашингтона. Но половина парней, за которыми я слежу, живут по ту сторону моста, где никто не следит.
Ray DonlanВидишь, офицер, в Гаррисоне, когда на машине, которую собираешься остановить, есть наклейка P.D., я бы посоветовал тебе подумать: «Эй, это один из своих. Пойду-ка лучше найду настоящего нарушителя.»
Deputy Cindy BettsЕсли бы мы не останавливали людей из P.D., в этом городе не было бы нарушений.
Ray DonlanЗнаешь, в чём разница между мужчинами и мальчишками? Мальчишки ставят всё на всё! Они думают, что у них всегда королевская флеш! А настоящий мужик играет по своим правилам и знает свои границы.
FiggsКрасавчик Джоуи ставит против "Буллз". Ты что, крутой игрок?
Joey RandoneИди на х#р, Фиггз, у меня было двенадцать очков.
FiggsПротив пятилетних чемпионов НБА? Что за ставка такая? Ночным ребятам явно слишком много Опры смотришь, когда надо спать.
Joey RandoneАга, Фиггз. По крайней мере, я не нюхаю свои деньги.
FiggsЭто твой внутренний ребёнок ставил, Джоуи. Маленький Джоуи с плакатом "Метс" над кроватью.
Joey RandoneЗнаешь что, Фиггз? Почему бы тебе не подойти сюда, не расстегнуть меня, вытащить моего внутреннего ребёнка и вкусить его. Кусай сильно и глубоко!
Jack RuckerНет, дорогая, мы едем из Форест-Хиллз. Я Джон МакЭнро, а это Джимми Коннорс.
Ray DonlanФредди, я пригласил сюда людей — копов — нормальных людей — чтобы они жили в этом городе. И эти люди зарабатывают на жизнь — они каждый день переходят тот мост в место, где всё вверх дном. Где коп — преступник, а преступник — жертва. Единственное, что они сделали, — вывели свои семьи отсюда, прежде чем это дошло до них. Мы создали место, где всё по-настоящему, где можно перейти улицу без страха. А теперь ты приходишь ко мне с планом всё исправить. Все в городе за руки держатся, поют «Мы — мир». Это, конечно, красиво, но, Фредди, твой план — детский! Ты прочитал его на обороте спичечного коробка, не подумав! Не взглянув на карты.
Leo CraskyУ пацана в руках был замок на руль. У тебя лопнула шина. Ты в жопе и спустил пару придурков, которые не стоят и волоса на твоём жопном трещине. Так что успокойся со своей моралью на уровне детсадовца, потому что без меня, пацан, эти трупаки запрут тебя в комнате, где ты будешь трахать своего дядю и всё, что он построил.
Detective CarsonЕсли Супербой жив, то он сейчас, чёрт побери, настоящая заразу, да? Ты это домой не принесёшь. Я имею в виду, что ты не гадишь там, где ешь, да?
Moe TildenЯ так и делаю, Карси. Я живу в доме, и в нём я и какаю, и ем.
Ray DonlanТы мне всегда нравился, Мюррей. Только ты слишком сильно потеешь!
RussellЭтот парень спас пятерых малышей в Редхуке, понял?
Leo CraskyВерно, черные малыши. Картошка — не соус.
Frank LaGundaЧто ты собираешься делать, Фредди? А? Арестуешь весь город? Поедешь в Нью-Йорк учиться быть копом по книжке? Ты знаешь, что Рэй за тебя. Но это не значит, что я позволю тебе его кинуть. Рэй Донлан дал тебе эту работу, Фредди. Ты забыл? Мы сделали из тебя этого ничтожного урода! Так что теперь можешь нам одолжение сделать, а? Скажи, где Супербой.