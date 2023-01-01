Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Судья Дредд
Фильмы похожие на Судья Дредд
Judge Dredd
Судья Дредд
1995 / США
5.4
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Судья Дредд
Вся информация о фильме
Судья Дредд
фантастика, боевик
2012, Великобритания
7.0
Родная кровь
драма
2015, США
3.0
Гонщик
драма, спорт, боевик
2001, США / Канада / Австралия
4.0
Спаун
боевик, драма, ужасы
1997, США
5.0
Дневной свет
приключения, боевик, триллер
1996, США
5.0
Конго
боевик, приключения, мистика
1995, США
5.0
Джонни Мнемоник
боевик, триллер, фантастика
1995, США
6.0
Наемные убийцы
боевик, триллер
1995, США / Франция
6.0
Тень
боевик, фантастика
1994, США
6.0
Специалист
драма, боевик
1994, США / Перу
5.0
Разрушитель
боевик, комедия, фантастика, криминал
1993, США
7.0
Скалолаз
триллер, приключения, боевик
1993, США / Франция / Италия
7.0
Универсальный солдат
драма, боевик, фантастика
1992, США
7.0
Стой! Или моя мама будет стрелять
комедия, боевик
1992, США
6.0
Робокоп 3
фантастика, боевик, криминал, драма
1992, США
5.0
Оскар
комедия, криминал
1991, США
7.0
Робокоп 2
криминал, боевик, фантастика, триллер, драма
1990, США
6.0
Танго и Кэш
триллер, комедия, боевик
1989, США
7.0
Рэмбо 3
боевик, триллер, драма, приключения
1988, США
7.0
Изо всех сил
семейный, боевик, спорт, драма
1987, США
6.0
Робокоп
боевик, драма, криминал
1987, США
7.0
Кобра
триллер, боевик
1986, США
6.0
Рэмбо 2
драма, триллер, приключения, боевик
1985, США
8.0
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить