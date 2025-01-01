Меню
Цитаты из фильма Судья Дредд

Judge Dredd Я — закон!
Judge Dredd Это ложь! Доказательства подделаны! Это невозможно! Я никогда не нарушал закон, Я — ЗАКОН!
Судья Дредд [холодно] Я должен был убить тебя сам… лично
Рико [озадаченно]
[смотрит на остальных]
Рико Знаешь, я никогда этого не понимал
[требовательно]
Рико Почему ты судил меня? Почему ты судил меня?
Судья Дредд Ты убивал невинных.
Рико [резко] Средство для цели!
Судья Дредд Ты устроил резню!
Рико Я вызвал революцию!
Судья Дредд ТЫ ПРЕДАЛ ЗАКОН!
Рико [насмешливо] ЗААААКООООООООН!
Judge Dredd [выносит приговор Вождю Блока] Муниципальный кодекс Мега-Сити, статья 213: умышленное уничтожение имущества — два года. Статья 310: незаконное хранение штурмового оружия — пять лет. Статья 457: сопротивление аресту — ДВАДЦАТЬ лет!
[один из раненых скваттеров вскрикивает и стреляет в Дредда, Херши быстро его убивает]
Judge Dredd Спасибо, Херши. И статья 3613... преднамеренное убийство уличного судьи первой степени...
Block Warlord Даю пять пальцев, пожизненно.
[он тянется к пистолету, но Дредд стреляет первым]
Judge Dredd Смерть. Суд окончен.
Servo-droid Ешь переработанную еду. Это полезно для окружающей среды и нормально для тебя.
Ilsa [во время боя с Херши] Сучка!
Judge Hershey Судья-сучка!
Judge Dredd Ферги, прикрой тыл!
Fergie Но я ни разу в жизни не стрелял!
Judge Dredd Какого х##ня ты вообще преступник?
Fergie *Хороший* преступник!
Fergie [только что вырвался из вентиляционной шахты мусоросжигателя, где чуть не сгорел заживо] Я жив! Я жив!
[замечает Дредда рядом с собой]
Fergie [разочарованно] А ты тоже.
Judge Dredd [обращаясь к группе курсантов, после стрельбы по манекену в шлеме и броне судей] Шлем и броня Кевлар 9. Ваши, когда закончите обучение.
[он берёт ещё один пистолет]
Judge Dredd Законодатель 2. 25 патронов, пистолет с голосовой программируемой боеприпасной системой под разные миссии. Сигнальная ракета.
Lawgiver Ракета.
[он стреляет ракетой в стену. Курсантам режет глаза яркий красный свет]
Judge Dredd Ваши, *если* закончите обучение.
[подходит к мотоциклу Lawmaster]
Judge Dredd Лоумастер Mark 4, улучшенная модель. С двумя лазерными пушками, вертикальным взлётом и посадкой, дальностью 500 километров. Мужики?
Technician Есть, сэр.
[включают мотоцикл]
Lawmaster Активен.
[мотоцикл начинает подниматься, но затем задыхаясь, искрит]
Lawmaster Сбой. Сбой. Сбой.
[мотоцикл снова падает на землю, двигатель глохнет]
Judge Dredd Ваши, если только вы когда-нибудь научитесь его заводить.
[курсанты смеются. Дредд нет]
Judge Dredd [Дредд вырывает искрящийся электрический кабель из механической руки Мина Машина] Муниципальный кодекс Мега-Сити 4722: Незаконное использование городского электричества. Как признаёшь вину?
Mean Machine РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР!
Judge Dredd Я ЗНАЛ, ЧТО ТЫ ТАК СКАЖЕШЬ!
[Втыкает кабель в позвоночник Мина Машина, приводя его к смерти]
[первые слова]
Narrator В третьем тысячелетии мир изменился. Климат, государства — всё было в хаосе. Земля превратилась в ядовитую, выжженную пустыню, известную как «Проклятая Земля». Миллионы людей теснились в нескольких Мегаполисах, где бродячие банды уличных дикарей творили насилие, с которым система правосудия не могла справиться. Закон, каким мы его знали, пал. Из этого упадка возник новый порядок, общество, управляемое новой, элитной силой. Силой, обладающей властью вершить и правосудие, и наказание. Они были полицией, судом и палачом в одном лице. Они были Судьями.
Judge Hershey [как забирают её мёртвого напарника] Чёрт! Я должна была за ним присматривать.
Judge Dredd Не вини себя, Херши. Он сделал ошибку, а не ты.
Judge Hershey Разве не было бы здорово хоть разок почувствовать эмоцию, а?
Judge Dredd Эмоции? На них должен быть закон.
Судья Дредд [выдирает Ферги за рот из сервисного робота, в котором тот прятался, и швыряет его об стену] Код Мега Сити 7592: умышленный саботаж общественного дроида. Шесть месяцев, гражданин. Покажите ваш Уникард.
Ферги [непринуждённо] Давай, полегче, судья, э-э...
[смотрит на значок Дредда]
Ферги Дредд. *Дредд*?
[Дредд рычит низко: Ммм]
Ферги Блин!
[отступает назад в конструкцию]
Судья Херши [сканирует Уникард Ферги] Фергюсон, Херман. Хакер. Незаконное вмешательство в городские дроиды, компьютеры, банкоматы, такси-роботы...
Судья Дредд И ты даже не вышел из тюрьмы 24 часа назад. Он рецидивист, Херши. Автоматический срок — пять лет. Как признаёшь себя?
Ферги [нервно] Не виновен?
Судья Дредд [наклоняется ближе] Я знал, что ты так скажешь.
Ферги [ошарашенно] Пять лет? Нет! Нет! У меня не было выбора! Там друг друга убивали!
Судья Дредд [пренебрежительно] Ты мог выпрыгнуть в окно.
Ферги [в ужасе] С сорокового этажа? Это было бы самоубийство!
Судья Дредд [жёстко] Возможно, но это законно.
[кивает в сторону остальных]
Судья Дредд Судьи
[они отвечают: «Есть, сэр»]
Судья Дредд Пять лет в исправительной колонии Аспен...
[резко]
Судья Дредд Дело закрыто... Ведите его
Ферги [недоверчиво Херши] Что?
[другие судьи хватают его]
Ферги Не закрывайте дело
[протестует, пытаясь вырваться]
Ферги Вы меня неправильно судите
[безуспешно сопротивляется]
Ферги Вы *неправильно* меня судите
[его уводят, он оглядывается на Херши]
Ферги Сегодня ты спать не ляжешь
[Херши смотрит на него с сожалением]
Brisco Судья Дредд, укрывайтесь!
Judge Dredd Они стреляют 20-миллиметровыми бесгильзовыми дротиками на 300 метров. Эффективная убойная дальность — 200 метров. Ты в безопасности... так что же ты там делаешь, судья Хершей?
Judge Hershey Жду подкрепления.
Judge Dredd Оно здесь.
Fergie Что ты здесь делаешь?
Judge Dredd Меня признали виновным в преступлении. Ошибочно признали.
Fergie [смеётся] Правда? Забавно! Как такое возможно? Два ошибочно осуждённых парня сидят рядом?
Judge Dredd Вы получили приговор, который требует закон.
Fergie Пять лет только за то, что спасал свою жопу? Это ошибка!
Judge Dredd Закон не ошибается.
Fergie Правда? Тогда как объяснить то, что с тобой случилось? Не можешь, да? Отлично. Мистер
[имитирует голос Дредда]
Fergie "Я — закон" не может. Может, это опечатка. Может, сбой системы. А может, это поэзия справедливости!
Judge Griffin Коллеги-судьи, мы забыли уроки истории? Как бы быстро ни удавалось подавить эти бандитские войны, ясно, что они превращаются в эпидемию. Эпидемию, с которой нужно бороться немедленно. Единственное решение — ужесточение уголовного кодекса.
Judge Silver Наша ситуация с каждым днём становится всё хуже. За последние два месяца было 73 массовых беспорядка в 16 разных секторах.
Judge McGruder Уровень насильственных преступлений растёт на 15% каждый квартал. Если мы не увеличим ресурсы, их станет недостаточно менее чем через три года.
Judge Esposito Три года? Наших ресурсов уже недостаточно!
Chief Justice Fargo Коллеги по совету, город продолжает расти, и рост — это боль. 65 миллионов человек живут на территории, рассчитанной максимум на 20 миллионов. Их недостаточно только для того, чтобы они зависели от нас в еде, одежде, воде, чистом воздухе...
Judge Griffin Главный судья, город в хаосе! Для поддержания порядка нужны жёсткие меры! Заключение не работает как сдерживающий фактор, я говорю — расширить применение смертной казни и на более мелкие преступления!
Chief Justice Fargo Коллеги-судьи, когда я надел этот значок, мне едва было за десять. Когда придёт время его снять, позвольте мне сделать это, зная, что он всё ещё символ свободы, а не угнетения.
[повторяющаяся реплика]
Судья Дредд Я знал, что ты так скажешь.
Judge Miles Судья Дредд, нам нужно восстановить Совет. Хотели бы предложить вам рассмотреть должность Главного судьи.
Judge Dredd Я уличный судья. И я очень опаздываю на работу.
[он уходит]
Judge Hershey Возможно, он говорил правду, знаешь. Ты когда-нибудь слышала о смягчающих обстоятельствах?
Judge Dredd Я всё это уже слышал, Херши.
Judge Hershey [саркастично] Знал, что ты так скажешь.
[Дредд и Ферги собираются пробежать через вентиляционное отверстие мусоросжигателя, из которого каждые 30 секунд вырываются языки пламени]
Judge Dredd Ну что, готов, малыш?
Fergie Нет!
Judge Dredd А что не так?
Fergie Что не так? Ты шутишь? Вся жизнь в этом шлеме мозг тебе сжала? Ты меня сейчас убьёшь!
Judge Dredd В городе псих какой-то на свободе!
Fergie Какая удача, здесь тоже один бродит!
ABC Warrior Robot Статус?
Rico Телохранитель.
ABC Warrior Robot Командир?
Rico Рико.
ABC Warrior Robot Задание?
Rico Задание?
[смеётся]
Rico Мы идём на войну.
ABC Warrior Robot [С энтузиазмом] ВОЙНАААА.
Fergie [за пределами городских стен] Дредд, туда не пройти. Ты меня вообще слушаешь? Мы не можем просто постучать в стену и сказать «Привет, Пицца Проклятой Земли».
Judge Dredd Проход есть. Шесть лет назад двое беженцев это выяснили. Вентиляция городского крематория — там раз в полминуты вырывается пламя. Значит, кто-то может пробежать по этому тоннелю и успеть за 30 секунд до следующего огня.
Fergie И эти беженцы, они прошли, да?
Judge Dredd На самом деле их сжарило. Но теория верна. Пошли?
[он уходит]
Fergie Может, стоит рассмотреть другие варианты? Дредд?
[Дредд кладет вещи в шкафчик, к нему тихо подходит Херши]
Судья Дредд [из-за дверцы его шкафчика] Я слышу, как ты думаешь.
Судья Херши Слышала твою лекцию сегодня. Ты правда думаешь, что кадетам нужно это слушать?
Судья Дредд То, что я им сказал — правда.
Судья Херши Твоя правда, может быть. Ты будто говоришь, что наша жизнь уже почти закончена!
Судья Дредд Разве ты не думаешь, что в ней есть такие моменты, Херши?
Судья Херши У меня есть личная жизнь, есть друзья.
Судья Дредд Ты одна из самых умных из нового поколения, но на улицах ты всего год. Ты еще не привыкла к одиночеству.
Судья Херши Нет. Нет, я так не думаю. Никто не должен быть один всегда. Это правда так у тебя? Разве у тебя не было... никогда не было друга?
Судья Дредд Был. Один раз.
Судья Херши Что случилось?
[Дредд закрывает шкафчик и уходит. Херши идет за ним]
Судья Херши Дредд? Я хочу знать, что случилось?
Судья Дредд Я вынес ему приговор.
Squatter 2 Это Судья Дредд, чувак!
Block Warlord Если кого и надо бояться, так это меня!
[Гейгер передаёт Рико заказанную посылку. Футляр открывается, показывая пистолет Лоувигер. Рико тянется, чтобы взять его]
Geiger Погоди-ка! Не трогай.
Rico А почему?
Geiger Это Лоувигер. Он настроен распознавать только ладонь судьи. Каснешься — оторвёт руку!
[Рико хватает пистолет и направляет его в лицо Гейгеру. Пистолет признал его хватку]
Rico Ну надо же! Похоже, я — судья.
[он стреляет в Гейгера]
[Дредд и Ферги убегают из Зала Правосудия на неисправном летающем мотоцикле Лоумастер. Они падают с сотен футов, но неисправный байк оживает прямо перед тем, как они должны были врезаться в землю, и им удаётся улететь.]
Fergie Дредд, тебе, наверное, стоит помыть это сиденье, когда мы слезем с байка.
[Дредд смотрит на него с отвращением и бормочет «Фу».]
Fergie Извини.
Rico Хочешь страх? Я — страх. Хочешь хаос? Я — хаос. Хочешь новое начало? Вот оно...
[сбивает бюст со пьедестала]
Rico Я — новое начало!
Rico Зачем ты здесь? Опять поболтать пришёл?
Warden Miller Коротко, боюсь. Обязанности зовут.
Rico Ага, обязанности. Держать этих паразитов за счёт народа.
Warden Miller Особенно тебя.
Rico Я ничего не стою. Я — призрак. И мы оба здесь — пленники. Ты за своим столом, а я за этой
[он показывает на силовое поле, окружающее его камеру]
Rico Какой хитрый подарок от Фарго. Учитывая наши услуги.
Warden Miller Когда начинаешь убивать невинных, Рико, это уже не услуги.
Rico Невинные существуют лишь до тех пор, пока неизбежно не становятся преступниками. Вина и невиновность — вопрос времени.
Rico Я был единственным, кто тебя действительно любил.
Judge Dredd Я сам в этом разберусь.
Ilsa Он очень на тебя похож.
Rico Он во многом похож на меня.
Judge Dredd Я совсем не такой, как ты.
Rico Единственная разница между нами, Джозеф, в том, что ты разрушил свою жизнь, чтобы служить закону. А я разрушил закон, чтобы жить.
Rico [замечая огромного робота в мастерской Гейгера] Я думал, все этих воинов АВС уничтожили во время последней войны.
Geiger Ну, их всё ещё можно собирать, если они неработающие. Как моя жена.
Warden Miller [после того, как Рико передаёт посылку — маленькую коробочку] Что это?
Rico Это древняя головоломка, в которой заключён смысл жизни.
Warden Miller [смеётся] Ну так скажи, Рико, в чём смысл жизни?
[Рико превращает коробку в пистолет и целится в горло начальника]
Rico Она кончается.
[он стреляет начальнику в горло]
[Ферги только что вернулся в Мега-Сити Один из тюрьмы Эспен. Происходит бунт]
Fergie [пожимает плечами] Это лучше, чем тюрьма.
[в него что-то швыряют, он уклоняется и вздрагивает]
Fergie Господи боже
Chief Justice Fargo Слепая женщина.
Judge Dredd Кто она, сэр?
Chief Justice Fargo Правосудие до твоего времени. Никогда не следовало забирать правосудие из её рук.
Judge Dredd Вы навели порядок в хаосе, сэр.
Chief Justice Fargo Да, мы решили много проблем, но создали ещё больше.
Judge Dredd Легендарная семья Энджел. Пираты Проклятой Земли, убийцы, отбросы и, конечно же, подонки.
Fergie О, это их точно подкупит.
Judge Dredd [обращение к Пэ Энджелу] Что-то я забыл добавить, Пэ?
Judge Dredd [Mean Machine указывает на Дредда своим роботизированным оружием с множеством лезвий на конце] Вилка в комплекте, красавчик?
Fergie Аллилуйя, брат!
Pa Angel Постойте минуту. Неужели? Неужели из города падших у нас появился один из верующих?
Fergie Аминь, брат! Слава Господу! Я верующий!
Judge Dredd Ферги, не делай этого!
Pa Angel Похоже, у нас в зале нашёлся верующий. Убейте его.
[Руки Ферги освобождаются от верёвок, которые держали его в воздухе]
Judge Dredd Ферги, ты делаешь большую ошибку.
Fergie Что ж, Дредд, может закон и не ошибается, но я свободен, а ты — в ж####е!
Judge Dredd На самом деле, ты в ж####е. Забыл сказать. Твои новые друзья — каннибалы.
Pa Angel Свежачок. Приготовьте молящегося к жертве.
Fergie Нет, подождите. Вы не можете меня есть! У меня экзема! У меня бородавки! У меня была гонорея! Ешьте Дредда, он в форме!
Rico [после того, как он расстрелял совет из пистолета Lawgiver] А кто сказал, что политика — это скучно?
Judge Dredd Ты позволил мне судить собственного брата? Ты никогда мне об этом не говорил, сэр!
Rico [указывая вокруг себя]
[восклицает]
Rico Я ПРЕДАЛ ЭТО? Эксперимент вашего Совета... КОТОРЫЙ ПРОВАЛИЛСЯ... В ТЕБЕ! Я был твоим братом, твоей кровью, твоим другом. Кто кого предал? Когда ты перестанешь быть этой чёртовой рабом и повзрослеешь?
[фыркает]
Rico Это твоё право по рождению, это твоя семья. Я — твоя семья,
[на грани слёз]
Rico Я — единственная семья, которая у тебя была. Теперь выбирай!
Judge Dredd Лучшее, что ты можешь сделать — это убить меня.
Rico Почему?
Judge Dredd Потому что это твой единственный шанс... брат.
[выглядит готовым сломаться, но вместо этого приходит в ярость]
[Судья Хершей остановил мужчину за подталкивание своего ховеркара между двумя другими автомобилями]
Judge Hershey [проверяя Unicard в системе] Мистер Соуса, у вас приостановлена лицензия. У вас три обвинения в управлении транспортным средством в состоянии опьянения...
Fuppie [перебивая] Эй, тебе лучше послушать! Уходи прочь и побеспокой кого-нибудь другого!
[Судья Дредд нависает над ним]
Fuppie Когда я говорил, что у меня влиятельные друзья, я имел в виду действительно влиятельных!
Judge Dredd У нас тут проблема, Хершей?
Judge Hershey Нет, совсем нет, Дредд, с этим разберусь. Лицензия приостановлена, три случая управления в состоянии опьянения.
Fuppie [нервно улыбается] Э-э, это становится скучным, да... Так сколько это обойдётся? Назови цену.
Judge Dredd Хм... Хершей, вызови Контроль для H-wagon.
Fuppie Что? Не могу поверить, ты собираешься отбуксировать меня?
[Дредд переходит дорогу, Соуза и Хершей следуют за ним]
Judge Dredd Буксировка — за первое нарушение; это уже четвертое нарушение, запах рвоты. Ты — угроза. Как признаешься?
Fuppie Не виновен.
Judge Dredd Я знал, что ты так скажешь.
[Дредд достаёт свой Законодатель.]
Fuppie Эй, секундочку, что ты делаешь?
Judge Dredd Граната.
Lawgiver Граната.
Fuppie НЕТ!
[Дредд целится и стреляет — ховеркар взрывается]
Judge Dredd Приятной езды.
Judge Hershey Искусно.
Pa Angel [его сын только что сбил транспортный самолет с заключёнными] От удара Бога они погибают, и от дыхания ноздрей Его истребляются. Аллилуйя!
Judge Griffin [поднимает Книгу Законов Мега-Сити Один, как библию, зачитывая приговор] Как написано.
Judge Griffin [только что приговорил Судью Дредда к пожизненному заключению] Пусть будет снято с него предательство Закона. Пусть будет снята с него броня и вся его мантия правосудия. Пусть он будет изгнан из наших сердец и памяти навсегда.
Fergie Мы команда. Правда, ты делаешь почти всю работу, но мы всё равно команда.
Judge Dredd Я разберусь, малыш.
Fergie Я приношу тебе удачу.
Judge Dredd Удачу?
Judge Hershey Ты всё ещё жив, Дредд.
Judge Dredd Хм.
Rico Пускай идут клоны.
[Дредд и Ферги пробрались в Зал Справедливости. Дредд только что отключил судью]
Ферги Эй, зачем ты снимаешь с него одежду?
[с отвращением]
Ферги У нас нет времени на это.
[Дредд и Ферджи собираются пробежать мимо вентиляционной шахты мусоросжигателя, которая каждые 30 секунд выпускает струю огня]
Fergie Прекрасно я провожу время. Крушение шаттла, Проклятая Земля, каннибалы, и теперь огненный шар у меня в ж**е! Это всё твоя вина!
Judge Dredd Моя вина?
Fergie Да!
Judge Dredd Не хочешь объяснить, гражданин?
Fergie Если бы ты меня не арестовал, я бы здесь вообще не оказался. Эй, Дредд, может, сразу пристрелишь меня?
[они прижимаются к стене, когда из вентиля выходит очередная струя огня]
Fergie Хватит! Я больше не буду таскаться за тобой. Останусь здесь, пока меня не поймают или пока ты не извинишься!
Judge Dredd Закон не извиняется!
Fergie Вот именно, ты больше не закон. Теперь извинись. Думаю, я этого заслужил.
Judge Dredd [смиренно] Я никогда не извинялся...
[еще одна струя огня из вентиля]
Judge Dredd БЕЖИМ!
Chief Justice Fargo Итак, скажи, семь внеочередных казней. Это было необходимо?
Judge Dredd Неизбежно, сэр.
Chief Justice Fargo Неизбежно.
Judge Dredd Жизнь для некоторых уже ничего не значит. Ты бы понял, если бы не был всегда...
Chief Justice Fargo Если бы не был чем?
Judge Dredd Всегда в академии, сэр.
Chief Justice Fargo О, ты хочешь сказать, в академии подтираешь кадетам ж##ы? Вот что в отделе говорят, да?
Судья Дредд [для класса курсантов, после демонстрации доспехов Судей, пистолета Законодатель и мотоцикла Правомастер] Все эти штуки, что вы здесь видите — игрушки. В конце дня, когда ты один в темноте, единственное, что имеет значение — это вот это.
[поднимает Книгу Закона Мега-Сити-Один, похожую на библию]
Судья Дредд Закон.
[он с грохотом бросает книгу]
Судья Дредд И ты будешь один, когда покляжешься соблюдать эти идеалы. Для большинства из нас — только смерть на улицах. Для немногих, кто доживёт до старости — гордая одиночество Долгого Пути. Путь, который каждый Судья должен пройти за пределами этих городских стен, в неизведанную Проклятую Землю. И там провести последние дни, неся закон беззаконным. Вот что значит быть Судьёй. Вот чего я от вас жду. Урок окончен.
[Гриффин заходит в свой кабинет и видит там робота ABC Warrior и Рико, которые его ждут]
Rico Главный судья Гриффин.
[хихикает]
Rico Звучит неплохо.
Judge Griffin [мрачно] Нам пришлось избавиться от Вартиса... он раскусил Януса... нам бы пригодился Дредд
Rico [вскакивает на ноги]
[кричит]
Rico ЗАБЕЙ НА ДРЕДДА...
[тихо]
Rico Дредда нет... Позволь рассказать тебе о Дредде... Он поклоняется Закону... Он был бы на твоей стороне... А потом он бы понял... ЧТО ТЫ НА НЁГО НАСР###
[ворчит]
Rico Посмотрим, как ему понравится морозить задницу в Аспене? Посмотрим, как ему понравится... БЫТЬ МНОЙ?
[робот ABC Warrior расстреливает группу Судей, а затем смотрит на Рико в поисках одобрения]
Rico [курит сигару] Парень мой.
Judge Hershey [смотрит на фото Дредда в младенчестве] Не могу поверить, что ты когда-то был младенцем.
[последние слова]
Judge Hershey Хорошо быть человеком, не правда ли?
Judge Dredd Я знал, что ты так скажешь.
Judge Hershey Олмайер, ты глупый идиот!
Squatter Святой дрок!
Rico Ты оставил ДНК там больше 30 лет, рано или поздно кто-то почистит холодильник.
Pa Angel [представляет своего третьего сына, ужасно изуродованного человека с кибернетическими частями тела] А это — Мэн. Когда он был ребёнком, нам пришлось кое-что подправить. Ну, Проклятая Земля — не место для слабаков.
[поворачивает регулятор на металлическом черепе Мэна]
Pa Angel Я сейчас выставил его на «1». Не советую его злить.
[проводится церемония, когда Главный судья Фарго совершает "долгий путь" из Мега-Сити Один в Проклятую Землю]
Женщина-курсант Пусть его имя будет записано в каждом месте почёта. Пусть он донесёт закон, которому служил так верно, тем, у кого его нет. Пусть он навсегда останется в наших сердцах и воспоминаниях.
Junior Angel Позволь мне убить его, Пап, я хочу его уши!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Арманд Ассанте
Арманд Ассанте
Armand Assante
Джеймс Римар
Джеймс Римар
James Remar
Джоан Чэнь
Джоан Чэнь
Joan Chen
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Diane Lane
Роб Шнайдер
Роб Шнайдер
Rob Schneider
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Jurgen Prochnow
Энгус МакИннес
Angus MacInnes
Джоэнна Майлз
Joanna Miles
Питер Мэринкер
Peter Marinker
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Морис Роевз
Maurice Roeves
Скотт Уилсон
Скотт Уилсон
Scott Wilson
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Ewen Bremner
