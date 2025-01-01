Judge Griffin Коллеги-судьи, мы забыли уроки истории? Как бы быстро ни удавалось подавить эти бандитские войны, ясно, что они превращаются в эпидемию. Эпидемию, с которой нужно бороться немедленно. Единственное решение — ужесточение уголовного кодекса.

Judge Silver Наша ситуация с каждым днём становится всё хуже. За последние два месяца было 73 массовых беспорядка в 16 разных секторах.

Judge McGruder Уровень насильственных преступлений растёт на 15% каждый квартал. Если мы не увеличим ресурсы, их станет недостаточно менее чем через три года.

Judge Esposito Три года? Наших ресурсов уже недостаточно!

Chief Justice Fargo Коллеги по совету, город продолжает расти, и рост — это боль. 65 миллионов человек живут на территории, рассчитанной максимум на 20 миллионов. Их недостаточно только для того, чтобы они зависели от нас в еде, одежде, воде, чистом воздухе...

Judge Griffin Главный судья, город в хаосе! Для поддержания порядка нужны жёсткие меры! Заключение не работает как сдерживающий фактор, я говорю — расширить применение смертной казни и на более мелкие преступления!