[Судья Хершей остановил мужчину за подталкивание своего ховеркара между двумя другими автомобилями]
Judge Hershey
[проверяя Unicard в системе] Мистер Соуса, у вас приостановлена лицензия. У вас три обвинения в управлении транспортным средством в состоянии опьянения...
Fuppie
[перебивая] Эй, тебе лучше послушать! Уходи прочь и побеспокой кого-нибудь другого!
[Судья Дредд нависает над ним]
Fuppie
Когда я говорил, что у меня влиятельные друзья, я имел в виду действительно влиятельных!
Judge Hershey
Нет, совсем нет, Дредд, с этим разберусь. Лицензия приостановлена, три случая управления в состоянии опьянения.
Fuppie
[нервно улыбается] Э-э, это становится скучным, да... Так сколько это обойдётся? Назови цену.
Fuppie
Что? Не могу поверить, ты собираешься отбуксировать меня?
[Дредд переходит дорогу, Соуза и Хершей следуют за ним]
Judge Dredd
Буксировка — за первое нарушение; это уже четвертое нарушение, запах рвоты. Ты — угроза. Как признаешься?
Fuppie
Не виновен.
[Дредд достаёт свой Законодатель.]
Fuppie
Эй, секундочку, что ты делаешь?
Lawgiver
Граната.
Fuppie
НЕТ!
[Дредд целится и стреляет — ховеркар взрывается]