Lincoln HawkВ мире никто никому на полпути не встречает. Если хочешь чего-то — бери это сам.
Lincoln HawkЯ просто беру свою кепку, одеваю её задом наперёд, и словно переключатель щёлкает. Как только щёлкает переключатель, я чувствую себя другим человеком, не знаю, чувствую себя... как грузовик. Как машина.
Michael CutlerЯ не верю в это. Вся эта болтовня про то, что никогда не сдавайся — сплошная ложь. Ты сам в это не верил. И что ты сказал мне, помнишь? «Сейчас самое время сделать это для себя». «Мир никому ничего не должен». «Если хочешь — бери».
Michael CutlerЭто твой шанс, папа, ты не видишь? Мне всё равно, что было раньше, так что перестань пытаться что-то доказывать мне. Неважно, выиграешь ты или проиграешь, папа. Мне это не важно. Главное — быть с тобой, папа... и я люблю тебя!
Lincoln Hawk[to Michael]Всё, что могу сказать — я ошибся. Я это знаю. Знаешь, иногда в жизни так случается. Мы все ошибаемся, но больше этого не повторится.
Mad Dog MadisonМеня не особо радует, когда ко мне подходят и хлопают по спине с словами «ты лучший». Мне это не нужно. Если я побежу, то потому что однажды в жизни я захотел стать лучшим.
Lincoln HawkОн остаётся со мной! Ты ему это скажи! Ты ему скажи!
Lincoln HawkЗнаешь, если проголодался, тут неподалёку есть отличное место с хорошим стейком. Как насчёт остановиться?
Michael CutlerСэр, вы рискуете отравиться холестерином. Позже в жизни вы просто начнёте гнить.
Michael CutlerЕсли я поеду с тобой, куда мы поедем? Куда мы придём?
Lincoln HawkВместе — вот что я могу гарантировать. Я просто отец, который здорово напортачил, я это знаю. Я много сделал неправильно, теперь хочу попытаться всё исправить, насколько смогу. Я хочу дать... тебе... то, что внутри меня. У меня может быть немного, и, может, никогда не будет много. Но у меня есть то, что я хочу отдать единственному человеку, который для меня что-то значит... тебе.
Lincoln HawkЕсли честно, этот грузовик — для меня самое главное. Я... мне не особо важно... выиграю я чемпионат или нет. Это не самое важное... мне нужен именно этот грузовик.
Harry BoscoВсё моё тело — как двигатель. Я — настоящий огненный стержень
[сжимает кулак]
Harry Bosco...и я сейчас его подожгу.
Bob 'Bull' Hurley[о Хоуке]Он даже не должен сидеть за моим столом для армрестлинга. Это моя территория, моя игра, и ему там нечего делать. А я хочу только одного — сломать его, покалечить, выбить с стола. Чтобы он больше никогда не решился со мной соревноваться.
Carl AdamsЯ должен смочь их легко порвать. Тут гораздо больше техники, и опыт — это то, что не победить.
Jason Cutler[Хоуку]Ты правда думаешь, что сойдёшь с рук то, что ты сделал? Думаешь, ты можешь прийти сюда, разрушить мой дом и увести Майкла с собой? Майкл Катлер — мой сын! Ты бросил его много лет назад! И это факт, который ты не изменишь, что бы ни делал! *Чёрт возьми*!
Michael CutlerТы хотел лишь меня унизить. Ну так ты это сделал, понятно? Дед всегда говорил, что ты неудачник! А теперь ты хочешь сделать меня таким, и я тебя за это ненавижу!
Lincoln HawkМайк, мне плевать, что твой дед обо мне думает, понял? Меня волнуешь только ты! Ты проиграл тогда, потому что сам себя сломал, сам себе сказал, что не сможешь выиграть. Ты мой парень, так что возвращайся и побеждай!
[последние реплики]
Michael CutlerА давай просто откроем свою транспортную компанию? Знаешь, можно назвать её «Сын и Ястреб».