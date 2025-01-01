Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Изо всех сил Цитаты из фильма Изо всех сил

Цитаты из фильма Изо всех сил

Lincoln Hawk В мире никто никому на полпути не встречает. Если хочешь чего-то — бери это сам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Я просто беру свою кепку, одеваю её задом наперёд, и словно переключатель щёлкает. Как только щёлкает переключатель, я чувствую себя другим человеком, не знаю, чувствую себя... как грузовик. Как машина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Я всегда мечтал быть молочным коктейлем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob 'Bull' Hurley Я водил грузовик, ломал руки и боролся на руках. Это то, что я люблю делать, и делаю лучше всех. Быть первым — это всё. Второе место — это ничто. Второе — отстой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Grizzly Когда я сажусь за стол, этот человек, неважно кто он, становится моим смертельным врагом. Я его ненавижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Cutler Я хотел кое-что сказать, сэр.
Lincoln Hawk Говори.
Michael Cutler Этот грузовик — отвратительный!
Lincoln Hawk Не знаю, Майк. Он просто старый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Cutler Я не верю в это. Вся эта болтовня про то, что никогда не сдавайся — сплошная ложь. Ты сам в это не верил. И что ты сказал мне, помнишь? «Сейчас самое время сделать это для себя». «Мир никому ничего не должен». «Если хочешь — бери».
Lincoln Hawk Майк, пожалуйста. Я...
Michael Cutler Это твой шанс, папа, ты не видишь? Мне всё равно, что было раньше, так что перестань пытаться что-то доказывать мне. Неважно, выиграешь ты или проиграешь, папа. Мне это не важно. Главное — быть с тобой, папа... и я люблю тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk [to Michael] Всё, что могу сказать — я ошибся. Я это знаю. Знаешь, иногда в жизни так случается. Мы все ошибаемся, но больше этого не повторится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mad Dog Madison Меня не особо радует, когда ко мне подходят и хлопают по спине с словами «ты лучший». Мне это не нужно. Если я побежу, то потому что однажды в жизни я захотел стать лучшим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Он остаётся со мной! Ты ему это скажи! Ты ему скажи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Знаешь, если проголодался, тут неподалёку есть отличное место с хорошим стейком. Как насчёт остановиться?
Michael Cutler Сэр, вы рискуете отравиться холестерином. Позже в жизни вы просто начнёте гнить.
Lincoln Hawk Ты просто полон хорошего настроения, да, Майк?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob 'Bull' Hurley Сейчас, удвоить ставку или ничего. Как тебе такое?
Lincoln Hawk Давай дождёмся Вегаса.
Bob 'Bull' Hurley Давай сейчас. Хочется кому-нибудь задницу надрать.
Lincoln Hawk Подождём до Вегаса, ладно?
Bob 'Bull' Hurley В Вегасе у тебя ни малейшего шанса!
Lincoln Hawk Поглядим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Cutler Если я поеду с тобой, куда мы поедем? Куда мы придём?
Lincoln Hawk Вместе — вот что я могу гарантировать. Я просто отец, который здорово напортачил, я это знаю. Я много сделал неправильно, теперь хочу попытаться всё исправить, насколько смогу. Я хочу дать... тебе... то, что внутри меня. У меня может быть немного, и, может, никогда не будет много. Но у меня есть то, что я хочу отдать единственному человеку, который для меня что-то значит... тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Если честно, этот грузовик — для меня самое главное. Я... мне не особо важно... выиграю я чемпионат или нет. Это не самое важное... мне нужен именно этот грузовик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harry Bosco Всё моё тело — как двигатель. Я — настоящий огненный стержень
[сжимает кулак]
Harry Bosco ...и я сейчас его подожгу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob 'Bull' Hurley [о Хоуке] Он даже не должен сидеть за моим столом для армрестлинга. Это моя территория, моя игра, и ему там нечего делать. А я хочу только одного — сломать его, покалечить, выбить с стола. Чтобы он больше никогда не решился со мной соревноваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Что тебе надо, Катлер?
Jason Cutler Нам не обязательно быть врагами.
Lincoln Hawk Я никогда не хотел быть твоим врагом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Cutler Сколько времени это займет?
Lincoln Hawk Ну, мне надо забрать ещё одного. И скажем так, через два-три дня будем в Калифорнии. А твоя мама ложится на операцию, кажется, только в среду утром.
Michael Cutler Ты правда думаешь, что можно наверстать десять лет за два-три дня?
Lincoln Hawk Нет, не думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob 'Bull' Hurley Что ты делаешь с этим парнем?
Michael Cutler Это мой отец.
Bob 'Bull' Hurley Жаль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carl Adams Я должен смочь их легко порвать. Тут гораздо больше техники, и опыт — это то, что не победить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jason Cutler [Хоуку] Ты правда думаешь, что сойдёшь с рук то, что ты сделал? Думаешь, ты можешь прийти сюда, разрушить мой дом и увести Майкла с собой? Майкл Катлер — мой сын! Ты бросил его много лет назад! И это факт, который ты не изменишь, что бы ни делал! *Чёрт возьми*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michael Cutler Ты хотел лишь меня унизить. Ну так ты это сделал, понятно? Дед всегда говорил, что ты неудачник! А теперь ты хочешь сделать меня таким, и я тебя за это ненавижу!
Lincoln Hawk Майк, мне плевать, что твой дед обо мне думает, понял? Меня волнуешь только ты! Ты проиграл тогда, потому что сам себя сломал, сам себе сказал, что не сможешь выиграть. Ты мой парень, так что возвращайся и побеждай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Michael Cutler А давай просто откроем свою транспортную компанию? Знаешь, можно назвать её «Сын и Ястреб».
Lincoln Hawk «Сын и Ястреб»?
Michael Cutler Да, мне нравится.
Lincoln Hawk Неплохо. А как тебе «Ястреб и сын»?
Michael Cutler «Ястреб и сын»?
Lincoln Hawk Как тебе такое?
Michael Cutler «Ястреб и сын»? «Ястреб и сын»! Эй, я... Пожалуй, это сработает.
Lincoln Hawk Давай.
Michael Cutler Эй, я могу потом за руль?
Lincoln Hawk Ты же равноправный партнёр, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Офицер Взвод... свободен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ruker [преграждая дверь, пока Хоук пытается уйти] Господин Катлер с вами разговаривает!
Lincoln Hawk [зло] Я с тобой разговаривать закончил!
[Хоук бьёт Рукера и выбрасывает его через дверь, уходя с балкона]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Что ты пытаешься сделать? Я дал тебе опеку над мальчиком, я подписал бумаги, чего тебе ещё надо?
Jason Cutler Я пытаюсь облегчить тебе жизнь, Хоук. Майкл тебе больше не нужен как кормилец. Ты на бесплатной поездке. Так что забирай грузовик, забирай деньги. Начни новую жизнь, *создай свою семью*!
Lincoln Hawk У меня есть семья! Когда всё это закончится, я приду за ним.
Jason Cutler Ты нарушаешь своё слово.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lincoln Hawk Ты рожден, чтобы побеждать, но чтобы стать победителем, нужно планировать победу, готовиться к ней и ждать её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Рик Цумвальт
Rick Zumwalt
Дэвид Менденхолл
David Mendenhall
Роберт Лоджа
Robert Loggia
Терри Фанк
Terry Funk
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Уже в топе-10 Netflix и на 80% одобрен критиками: легкий мини-сериал из Британии в духе «Девочек» для отключки мозга
Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала
Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше