Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кобра Цитаты из фильма Кобра

Цитаты из фильма Кобра

Marion Cobretti Ты — болезнь, а я — лекарство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Halliwell Кобретти, ты знаешь, что у тебя проблема с отношением?
Marion Cobretti Да, но это всего лишь небольшая проблема.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Supermarket Killer У меня тут бомба! Я её убью! Взорву всё это место!
Marion Cobretti Давай. Я здесь не покупаюсь. Ладно, расслабься, амиго. Хочешь поговорить? Поговорим. Я слабак на хорошие разговоры.
Supermarket Killer Я с тобой разговаривать не хочу! Сейчас же сюда ТВ камеры! Давай, запускай!
Marion Cobretti Не получится.
Supermarket Killer Почему?
Marion Cobretti С психами я не торгуюсь. Я их закрываю.
Supermarket Killer Я не псих, чувак! Я герой! Ты смотришь на еб###го охотника! Я герой Нового Мира!
Marion Cobretti [качает головой] Ты — болезнь, а я — лекарство.
Supermarket Killer Умри!
[наводит обрез на Кобретти. Кобретти кидает нож, который был спрятан. Он попадает бандиту в живот]
Marion Cobretti Брось оружие!
[бандит продолжает держать обрез на Кобретти. Кобретти стреляет пять раз из .45 в мужчину, который умирает. Кобретти подходит к нему и забирает бомбу из руки]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Night Slasher Суд — это цивилизованно, да? А ты — свинья.
Marion Cobretti А я — нет. Здесь заканчивается закон и начинаюсь я, придурок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Marion Cobretti [рассказчик] В Америке каждую 11 секунду происходит кража со взломом, каждую 65 секунду вооружённое ограбление, каждые 25 секунд — насильственное преступление, каждое 24 минуты — убийство, а в день — 250 изнасилований.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti Это вредно для твоего здоровья, знаешь ли?
Punk smoking cigarette Что такое, пинче?
[выглядит угрожающе]
Marion Cobretti [отрывает сигарету изо рта панка] Я.
[пауза]
Marion Cobretti Приведи себя в порядок.
[Кобра смотрит на майку панка, тянет её до разрыва, а потом уходит с ухмылкой на лице]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti Эй, подонок, ты отвратительно стреляешь. Я не люблю плохих стрелков. Ты убил ребёнка... зря. Теперь, думаю, пора тебя прикончить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Night Slasher Хочешь отправиться в ад? А? Свинья? Хочешь отправиться в ад вместе со мной? Не важно, да? Мы — охотники. Мы убиваем слабых, чтобы выжили сильные. Ты не остановишь Новый мир. Твое грязное общество никогда не избавится от таких, как мы. Оно их плодит! МЫ — БУДУЩЕЕ!
Marion Cobretti Нет!
[прицеливается]
Marion Cobretti Ты — история.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Sears Если когда-нибудь захочешь перевестись из отряда Зомби в что-то полегче, или что-то понадобится — скажи слово.
Marion Cobretti Ну, я хотел бы, чтобы мне машину заменили.
Captain Sears Хотели бы, да вот только бюджета нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gonzales Знаешь, когда всё это закончится, я бы хотел отпраздновать, пробив Монти дырку в груди!
Marion Cobretti Знаешь, в чём у тебя проблема? Ты слишком жесток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Детектив Монте Кобрэтти, без обид. Ты, э-э, немного перестарался тут. Лично я бы предпочёл более тонкий подход, но это не твой стиль. Без обид.
[Кобрэтти и Монте жмут друг другу руки, а потом Кобрэтти бьёт Монте]
Мэрион Кобрэтти Без обид.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti С психами я не возюсь. Я их в расход отправляю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gonzales Ты такой лжец.
Marion Cobretti Следи за языком. Ты на людях.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gonzales Я бы убил за...
Marion Cobretti Что?
Gonzales Желейных мишек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ingrid Ты когда-нибудь ввязываешься?
Marion Cobretti С женщиной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti Пока мы играем по этим б#дским правилам, а убийца — нет, мы проиграем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Sears Вызовите Кобру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Night Slasher Будь готов, свинья!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti Он не сказал волшебное слово.
Detective Monte Какое волшебное слово?
Marion Cobretti Пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti Я всегда хотел, чтобы у меня было что-то пожёстче. Знаешь, имя понапористее.
Ingrid Какое, например?
Marion Cobretti Элис.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dan Я бы сошёл с ума, если бы не захотел с тобой переспать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gonzales Он выглядит как беглый преступник из пятидесятых, но ловить психов у него получается отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Monte [после попытки договориться с вооружённым в супермаркете] Нам нужно всего немного времени — и мы возьмём ситуацию под контроль!
Captain Sears Какой контроль? Зови Кобру!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti Насколько всё плохо?
Gonzales Плохо.
Marion Cobretti Есть кто-нибудь на примете?
Gonzales Обычный придурок, который проснулся и возненавидел весь мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gonzales Никогда не любил эту сук.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Monte Извините, господа, но я должен сказать, что думаю, а думаю — всё это жалкое дело — какая-то хренова шутка, если хотите моё мнение.
Marion Cobretti Никто тебя не спрашивал, Монте.
Detective Monte Ну что ж, это просто плохо, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ingrid Подойдите сюда, пожалуйста. Я вам не наврежу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Sears Забей.
Detective Monte Забей? Какие у нас вообще варианты?
Captain Sears Звони этому ублюдку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Supermarket Killer Иди. Иди! Ты свободен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reporter #1 Что делает из полицейского суд и присяжных? У людей есть права.
Policeman #1 Ты считаешь, что у маньяка, который вырвал ребёнку сердце, должны быть права?
Reporter #1 Независимо от твоих мыслей, люди имеют право на защиту закона.
Marion Cobretti Скажи это его семье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion Cobretti Готов?
Ingrid Готова, Мэрион.
Marion Cobretti Звучит круто, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective Monte [Кобра только что приехал на место преступления] Я не согласен, что тебя сюда привели — просто чтобы ты знал.
Marion Cobretti [Сухо] Ага.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ingrid Твои люди там?
Marion Cobretti Да, они там.
Ingrid Мы что, просто будем ездить, пока он снова не попробует нас убить?
Marion Cobretti Нет, они тебя не достанут.
Ingrid Ты всё это говоришь. Откуда ты знаешь?
Marion Cobretti Нужно просто верить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей
Именно 17 серия «Маши и Медведя» покорила не только Россию, но и весь мир: объясняем, в чем ее уникальность
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше