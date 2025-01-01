Marion CobrettiА я — нет. Здесь заканчивается закон и начинаюсь я, придурок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Marion Cobretti[рассказчик]В Америке каждую 11 секунду происходит кража со взломом, каждую 65 секунду вооружённое ограбление, каждые 25 секунд — насильственное преступление, каждое 24 минуты — убийство, а в день — 250 изнасилований.
[Кобра смотрит на майку панка, тянет её до разрыва, а потом уходит с ухмылкой на лице]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marion CobrettiЭй, подонок, ты отвратительно стреляешь. Я не люблю плохих стрелков. Ты убил ребёнка... зря. Теперь, думаю, пора тебя прикончить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Night SlasherХочешь отправиться в ад? А? Свинья? Хочешь отправиться в ад вместе со мной? Не важно, да? Мы — охотники. Мы убиваем слабых, чтобы выжили сильные. Ты не остановишь Новый мир. Твое грязное общество никогда не избавится от таких, как мы. Оно их плодит! МЫ — БУДУЩЕЕ!