Supermarket Killer У меня тут бомба! Я её убью! Взорву всё это место!

Marion Cobretti Давай. Я здесь не покупаюсь. Ладно, расслабься, амиго. Хочешь поговорить? Поговорим. Я слабак на хорошие разговоры.

Supermarket Killer Я с тобой разговаривать не хочу! Сейчас же сюда ТВ камеры! Давай, запускай!

Marion Cobretti Не получится.

Supermarket Killer Почему?

Marion Cobretti С психами я не торгуюсь. Я их закрываю.

Supermarket Killer Я не псих, чувак! Я герой! Ты смотришь на еб###го охотника! Я герой Нового Мира!

Marion Cobretti [качает головой] Ты — болезнь, а я — лекарство.

Supermarket Killer Умри!

[наводит обрез на Кобретти. Кобретти кидает нож, который был спрятан. Он попадает бандиту в живот]

Marion Cobretti Брось оружие!