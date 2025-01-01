Deke DaSilvaЛейтенант? Только что получил последние распоряжения о переводе от капитана.
Lt. MunafoДа не пей мне тут опер, я сейчас не в настроении и у меня плохой день.
Deke DaSilvaЯ не собираюсь петь оперы. Я говорю именно о этих распоряжениях о переводе. Давай, Мунафо. Я работаю в Декое уже девять лет, а меня вдруг переводят, и я хочу знать почему.
Lt. MunafoЭй, не начинай со мной. Я лейтенант. Ты меня плохо знаешь, чтобы звать просто Мунафо. А я тебя знаю, ДеСильва. Горячий одиночка из отдела уличной преступности. Забудь об этом — нам поручено сотрудничать со специальным федеральным / штатным подразделением, и мы будем это делать. Ты и Фокс назначены в подразделение ATAC.
Matthew FoxДа ну! Терроризм — это захватчики и заложники. Это дело ФБР. Чёрт возьми, зачем им мы?
Lt. MunafoНе знаю. Возможно, это связано с твоей служебной историей. Сколько раз тебя госпитализировали в прошлом году? Пять? Считай, что эта команда — твой отпуск от Декоя.
Lt. MunafoОт комиссара, а он получил это из Вашингтона. Присылают специалиста из Европы... Интерпол... чтобы помочь организовать работу совместно с федеральным финансированием. И этот отдел окажет все возможные услуги. Понятно?
PamНу... кроме того, что много танцую, я летаю по Пан Ам с одного побережья на другое. Я Пэм, лети со мной. Это такая шутка про авиакомпанию. На самом деле я самолёты не управляю. Я просто стюардесса. Их ещё называют летающими официантками. А ты?