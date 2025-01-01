Меню
Deke DaSilva Лейтенант? Только что получил последние распоряжения о переводе от капитана.
Lt. Munafo Да не пей мне тут опер, я сейчас не в настроении и у меня плохой день.
Deke DaSilva Я не собираюсь петь оперы. Я говорю именно о этих распоряжениях о переводе. Давай, Мунафо. Я работаю в Декое уже девять лет, а меня вдруг переводят, и я хочу знать почему.
Lt. Munafo Эй, не начинай со мной. Я лейтенант. Ты меня плохо знаешь, чтобы звать просто Мунафо. А я тебя знаю, ДеСильва. Горячий одиночка из отдела уличной преступности. Забудь об этом — нам поручено сотрудничать со специальным федеральным / штатным подразделением, и мы будем это делать. Ты и Фокс назначены в подразделение ATAC.
Matthew Fox Да ну! Терроризм — это захватчики и заложники. Это дело ФБР. Чёрт возьми, зачем им мы?
Lt. Munafo Не знаю. Возможно, это связано с твоей служебной историей. Сколько раз тебя госпитализировали в прошлом году? Пять? Считай, что эта команда — твой отпуск от Декоя.
Deke DaSilva Мне отпуск не нужен.
Lt. Munafo Нужен. Им нужен кто-то, кто знает местные норы, и тебя выбрали именно для этого. Если что-то случится, ты — главный.
Deke DaSilva Не скажешь, откуда это взялось?
Lt. Munafo От комиссара, а он получил это из Вашингтона. Присылают специалиста из Европы... Интерпол... чтобы помочь организовать работу совместно с федеральным финансированием. И этот отдел окажет все возможные услуги. Понятно?
Deke DaSilva [хватает Мунафо] Нет, я не понимаю...
Lt. Munafo Убери руки! Запомни, придурок: ты — коп и пойдёшь туда, куда прикажут! Завтра в восемь часов ровно ты и Тонто здесь! Конец разговора!
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt Знаешь, я как-то не спрашивал, чем ты зарабатываешь на жизнь.
Pam Ну... кроме того, что много танцую, я летаю по Пан Ам с одного побережья на другое. Я Пэм, лети со мной. Это такая шутка про авиакомпанию. На самом деле я самолёты не управляю. Я просто стюардесса. Их ещё называют летающими официантками. А ты?
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt Я?
Pam Да. Чем занимаешься?
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt [саркастично] Я международный террорист, которого разыскивает полиция в половине стран Европы. Сейчас я затаился на время.
Pam Ах, да, конечно!
Peter Hartman Да ну, ради всего святого, ДаСилва! Хватит с этим полицейским на районе! Твоя жена ушла именно из-за этого! Разве этого мало?
Deke DaSilva Я не на полицию пошёл, чтобы убивать людей.
Matthew Fox Каковы шансы, что этот "Вульфгар" спрятался или ушёл на покой?
Peter Hartman Детектив Фокс, да? Ответ на ваш вопрос о том, спрятался ли Вульфгар или ушёл на покой — ни то, ни другое. Он только начал.
Immigration Officer Вы по делам или по удовольствию?
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt По удовольствию, надеюсь.
Immigration Officer Добро пожаловать в США.
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt Я представляю угнетённых, бессильных этого мира. Я — их голос. Я — освободитель.
Deke DaSilva [недоверчиво] Ты считаешь себя освободителем?
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt [улыбается с пониманием] Тебя это завораживает. Да, именно так.
Deke DaSilva Почему ты убил эту женщину?
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt Потому что хотел.
Deke DaSilva Так почему не убьёшь меня?
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt В своё время.
Heymar 'Wulfgar' Reinhardt Безопасности нет.
