Deke DaSilva Лейтенант? Только что получил последние распоряжения о переводе от капитана.

Lt. Munafo Да не пей мне тут опер, я сейчас не в настроении и у меня плохой день.

Deke DaSilva Я не собираюсь петь оперы. Я говорю именно о этих распоряжениях о переводе. Давай, Мунафо. Я работаю в Декое уже девять лет, а меня вдруг переводят, и я хочу знать почему.

Lt. Munafo Эй, не начинай со мной. Я лейтенант. Ты меня плохо знаешь, чтобы звать просто Мунафо. А я тебя знаю, ДеСильва. Горячий одиночка из отдела уличной преступности. Забудь об этом — нам поручено сотрудничать со специальным федеральным / штатным подразделением, и мы будем это делать. Ты и Фокс назначены в подразделение ATAC.

Matthew Fox Да ну! Терроризм — это захватчики и заложники. Это дело ФБР. Чёрт возьми, зачем им мы?

Lt. Munafo Не знаю. Возможно, это связано с твоей служебной историей. Сколько раз тебя госпитализировали в прошлом году? Пять? Считай, что эта команда — твой отпуск от Декоя.

Deke DaSilva Мне отпуск не нужен.

Lt. Munafo Нужен. Им нужен кто-то, кто знает местные норы, и тебя выбрали именно для этого. Если что-то случится, ты — главный.

Deke DaSilva Не скажешь, откуда это взялось?

Lt. Munafo От комиссара, а он получил это из Вашингтона. Присылают специалиста из Европы... Интерпол... чтобы помочь организовать работу совместно с федеральным финансированием. И этот отдел окажет все возможные услуги. Понятно?

Deke DaSilva [хватает Мунафо] Нет, я не понимаю...