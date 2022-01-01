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Ночные ястребы Ночные ястребы
Киноафиша Фильмы Ночные ястребы Ночные ястребы, 1981: актеры и роли
Nighthawks Ночные ястребы 1981 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Ночные ястребы, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брюс Мэлмат Гэри Нельсон Gary Nelson
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Билли Ди Уильямс Билли Ди Уильямс Billy Dee Williams Линдсэй Вагнер Персис Хамбатта Persis Khambatta Найджел Дэвенпорт Nigel Davenport Рутгер Хауэр Рутгер Хауэр Rutger Hauer Хилари Томпсон Hilary Thompson Джо Спинелл Joe Spinell
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