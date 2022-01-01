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Ночные ястребы
Ночные ястребы, 1981: актеры и роли
Nighthawks
Ночные ястребы
1981 / США
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Ночные ястребы, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брюс Мэлмат
Гэри Нельсон
Gary Nelson
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Билли Ди Уильямс
Billy Dee Williams
Линдсэй Вагнер
Персис Хамбатта
Persis Khambatta
Найджел Дэвенпорт
Nigel Davenport
Рутгер Хауэр
Rutger Hauer
Хилари Томпсон
Hilary Thompson
Джо Спинелл
Joe Spinell
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