Philip Marlowe Филип Марлоу

[закадровый голос, про себя, заперт в комнате, просыпается после галлюцинаций, вызванных наркотиками Франчес Амтор]

Philip Marlowe ... Комната была полна дыма... Дым поднимался прямо вверх тонкими линиями; прямо вверх и вниз, как занавес из маленьких прозрачных бусин. Он не растворялся; не улетал; не двигался... Это была серая паутина, сотканная тысячей пауков... Я гадал, как им удалось заставить их работать вместе... Ладно, Марлоу, сказал я себе. Ты крепкий парень. Шесть футов железного человека; сто девяносто фунтов без одежды и с умытым лицом; крепкие мышцы и никакой стеклянной челюсти — ты выдержишь. Тебя дважды усадили; тебя напичкали наркотой, и держали под ней, пока ты не сошёл с ума, как две вальсирующие мыши... И что из этого всего выходит? Рутина. А теперь посмотрим, сделаешь ли ты что-то по-настоящему сложное... например, встанешь... Я ползал по полу, думая... 'Как, чёрт возьми, пробраться под этой дверью?'... Я почувствовал, что кто-то ещё в комнате...

[зажигает зажигалку Zippo]