Philip Marlowe
Филип Марлоу
[закадровый голос, про себя, заперт в комнате, просыпается после галлюцинаций, вызванных наркотиками Франчес Амтор]
Philip Marlowe
... Комната была полна дыма... Дым поднимался прямо вверх тонкими линиями; прямо вверх и вниз, как занавес из маленьких прозрачных бусин. Он не растворялся; не улетал; не двигался... Это была серая паутина, сотканная тысячей пауков... Я гадал, как им удалось заставить их работать вместе... Ладно, Марлоу, сказал я себе. Ты крепкий парень. Шесть футов железного человека; сто девяносто фунтов без одежды и с умытым лицом; крепкие мышцы и никакой стеклянной челюсти — ты выдержишь. Тебя дважды усадили; тебя напичкали наркотой, и держали под ней, пока ты не сошёл с ума, как две вальсирующие мыши... И что из этого всего выходит? Рутина. А теперь посмотрим, сделаешь ли ты что-то по-настоящему сложное... например, встанешь... Я ползал по полу, думая... 'Как, чёрт возьми, пробраться под этой дверью?'... Я почувствовал, что кто-то ещё в комнате...
[зажигает зажигалку Zippo]
Philip Marlowe
Я хотел, чтобы это была часть моего кошмара, но нет. Это был Томми Рэй. Он больше никогда не сыграет на трубе... Я разрывался между желанием заставить себя идти и желанием лечь на кровать. Кровать была прекрасной. Она была сделана из лепестков роз... Это была самая красивая кровать на свете. Её взяли у Кэрол Ломбард. Для неё она была слишком мягкой. Но я всё ещё боролся с этим. Всё ещё шел. Пока шаги, которые я услышал, не приняли решение за меня. Мне пришлось вернуться в кровать, хочешь — не хочешь. Я решил прикинуться мёртвым. Мне не пришлось быть чёртовым актёром.