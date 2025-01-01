Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Прощай, моя красавица Цитаты из фильма Прощай, моя красавица

Цитаты из фильма Прощай, моя красавица

Philip Marlowe [закадровый голос] Сам дом не был особо впечатляющим. Он меньше Букингемского дворца и, наверное, окон в нём было меньше, чем в Крайслер-билдинге.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Nulty [во время допроса] Ладно, Марлоу, начнём сначала, да? С самого начала.
Philip Marlowe Я уже говорил тебе дважды. Может, мне сделать проще и рассказать то, что ты хочешь услышать? Этот парень нанял меня, чтобы обменять ожерелье на деньги для своего друга. Мы поехали в лес. Я его застрелил. Пятнадцать тысяч закопал. Машину обратно к нему привёз, потом *пятнадцать миль* пешком в лес, по голове стукнулся, а потом вызвал полицию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [закадровый голос] Я пару минут переписывался с ночным портье, но это было как пытаться открыть банку с сардинами, когда сломал край крышки. Что-то в фотографии Авраама Линкольна его раскрепостило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe Эта машина режет глаз, как лосины на деревенской вечеринке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Grayle [Протестует против его нерешительности] Боже, ты что, из старой закалки?
Mrs. Grayle [Протестует против его нерешительности] Боже, ты что, из старой закалки?
Marlowe От пояса и выше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Здесь лифт есть?
Hotel Clerk Если и есть, я его не видел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [смотря на мёртвые тела Муса и Вельмы] Мус никогда бы её не тронул. Ему было наплевать, что она не писала шесть лет. Ему было наплевать, что она сдала его ради награды. Этот большой дурак её любил... и если бы он был жив... ему было бы всё равно, что она в него три пули влепила... Вот такая жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [открывающие слова] Прошлой весной я впервые почувствовал усталость и осознал, что старею. Может, это из-за гнилой погоды в Лос-Анджелесе. Может, из-за гнилых дел, которыми занимался. В основном — гонялся за пропавшими мужьями, а потом — за их женами, чтобы получить деньги. А может, это просто факт: я устал и старею.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [за кадром] Она улыбнулась так, что я почувствовал это даже в кармане.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [когда его трясут за лацканы] Погоди-ка. Меня уже шлёпали, царапали, клали в нокаут, подсыпали что-то в напиток и стреляли в попытках найти твою Вельму, так что перестань таскать меня за внутренности, ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Philip Marlowe [закадровый голос] У меня было две штуки в нагрудном кармане, которым нужно было найти пристанище — и я знал, где это место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frances Amthor Я думаю, ты очень тупой человек. Ты выглядишь глупо, ты занимаешься глупым делом и работаешь над глупым заданием.
Philip Marlowe Понял. Я тупой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [открывает дверь] Да?
Lt. Nulty Это Белоснежка!
Philip Marlowe С гномами или без?
Lt. Nulty Без!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Grayle Вы часто такое проверяете?
Mrs. Grayle Вы часто такое проверяете?
Marlowe Нет. Нет, я обычно довольно занят — в монастыре, молюсь с другими монахами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Слушай, а ты хорошо знаешь Лэрда Брунетта?
Moose Malloy Никогда о нём не слышал.
Marlowe А как насчёт Бакстера Уилсона Грэйл?
Moose Malloy Сколько это людей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [закадровый голос, про себя] Тебя били, пощечины давали, стреляли в упор, пока ты не сошёл с ума, как две вальсирующие мыши; теперь посмотрим, как ты сделаешь что-то по-настоящему жёсткое — встанешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Billy Rolfe Ты не детектив, Марлоу, ты игровой автомат. Ты сделаешь всё за шесть баксов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [несколько неопознанных тел бандитов] Бьюсь об заклад на пять баксов, что не найдёшь штат, где бы их не разыскивали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moose Malloy Ты частный детектив?
Philip Marlowe Нет. Я твоя фея-крестная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mother [Филип Марло сопровождает пятнадцатилетнюю сбежавшую девушку из танцевального зала до ждущего родителей лимузина] Ты понимаешь, что нам пришлось отказаться от великолепного званого ужина и ехать сюда из Кармела, чтобы забрать тебя?
Philip Marlowe Послушай, не можешь ли ты уладить это по дороге домой? А пока — дело на двадцать пять долларов плюс пять на расходы.
Mother Заплати этому человеку, Чарльз. И дай ему чаевые.
Philip Marlowe Я не беру чаевые за поиск детей. За питомцев — да. Пять долларов за собак и кошек; десять — за слонов...
Mother [дочери] Садись в машину.
[Девушка поворачивается к Марлоу, бьёт его коленом в пах и садится в машину]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe Филип Марлоу
[закадровый голос, про себя, заперт в комнате, просыпается после галлюцинаций, вызванных наркотиками Франчес Амтор]
Philip Marlowe ... Комната была полна дыма... Дым поднимался прямо вверх тонкими линиями; прямо вверх и вниз, как занавес из маленьких прозрачных бусин. Он не растворялся; не улетал; не двигался... Это была серая паутина, сотканная тысячей пауков... Я гадал, как им удалось заставить их работать вместе... Ладно, Марлоу, сказал я себе. Ты крепкий парень. Шесть футов железного человека; сто девяносто фунтов без одежды и с умытым лицом; крепкие мышцы и никакой стеклянной челюсти — ты выдержишь. Тебя дважды усадили; тебя напичкали наркотой, и держали под ней, пока ты не сошёл с ума, как две вальсирующие мыши... И что из этого всего выходит? Рутина. А теперь посмотрим, сделаешь ли ты что-то по-настоящему сложное... например, встанешь... Я ползал по полу, думая... 'Как, чёрт возьми, пробраться под этой дверью?'... Я почувствовал, что кто-то ещё в комнате...
[зажигает зажигалку Zippo]
Philip Marlowe Я хотел, чтобы это была часть моего кошмара, но нет. Это был Томми Рэй. Он больше никогда не сыграет на трубе... Я разрывался между желанием заставить себя идти и желанием лечь на кровать. Кровать была прекрасной. Она была сделана из лепестков роз... Это была самая красивая кровать на свете. Её взяли у Кэрол Ломбард. Для неё она была слишком мягкой. Но я всё ещё боролся с этим. Всё ещё шел. Пока шаги, которые я услышал, не приняли решение за меня. Мне пришлось вернуться в кровать, хочешь — не хочешь. Я решил прикинуться мёртвым. Мне не пришлось быть чёртовым актёром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe Хорошо, что ты выходишь из тюрьмы не чаще, чем раз в семь лет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Где ты прятался?
Moose Malloy Там, где меня никто не найдёт.
Marlowe Это лучшие места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe [за кадром] Я знал одно: стоит кому-то сказать, что пистолет не нужен, лучше прихвати с собой тот, что работает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Эй, это район для цветных. Так уже давно.
Moose Malloy Пойдем сходим, может, что-нибудь узнаем о моей Вельме.
Marlowe Да откуда им что знать? Это ж район для цветных.
Moose Malloy Пойдем с тобой, а?
[схватывает Марло за воротник]
Marlowe Ладно, только не таскай меня, хорошо? Я сам могу ходить. Я уже взрослый. В туалет сам хожу, всё сам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Я работал на ветру за 25 баксов в день, пытаясь найти пятнадцатилетнюю беглянку из Кармела — отличницу, специализирующуюся на мужчинах. У неё были одни «пятёрки», только не в аттестате. Её интересовал только один другой предмет — танцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe Какая она была... эта Вельма?
Moose Malloy Милая... милая, как кружевные трусики.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Woman in Ballroom Знаешь, ты напоминаешь мне Гарри. Ты очень похож на Гарри. Он был примерно такого же типа, знаешь, сильный и немногословный. Раньше я танцевала с Гарри вот так. Знаешь, я, может, и не самая красивая девушка на свете, но могла сделать мужчину счастливым, как никто другой. Мне было очень больно, когда всё кончилось, но я пережила. Как тебя там зовут?
Marlowe Гарри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Florian Она была единственной бродяжкой, что когда-либо работала на Майка и которую он не использовал, как матрас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe С тех пор, как я посмотрел фильм «Кинг-Конг», я без ума от любого гориллы, который влюбляется в девушку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe [закадровый голос] Её волосы были цвета золота, как на старых картинах. «У неё была прекрасная фигура, которую никто не мог улучшить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Helen Grayle К чёрту вежливое питьё.
Helen Grayle К чёрту вежливое питьё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Вот он, ребята. Большой, чёрный и мёртвый.
[смотрит на часы]
Marlowe Тридцать пять минут. Неплохо для убийства. Повезло, что это не что-то серьёзное.
Billy Rolfe Не парься, Марлоу. Просто очередное убийство из-за выпивки. Ни в газетах, ни фотографий, ни чёрта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective #1 Мы нашли вашу визитку на его теле.
Philip Marlowe Их раздают вместе с жвачкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe Это был один из тех временных мотелей, что-то среднее между убогим и захудалым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние строки]
Philip Marlowe У меня было две тысячи долларов в нагрудном кармане, которым нужно было найти применение, и я знал, куда их деть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie А что насчёт этого Гитлера?
Marlowe Что с ним?
Georgie Он напал на Россию.
Marlowe Наполеон тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe [закадровый голос] Я думал, что за последние семь лет через Голливуд прошло пара сотен тысяч девчонок, таких же милых, как кружевные трусики. И большинство из них так или иначе снимали эти трусики, пытаясь пробиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Florian [поёт] Весь понедельник я грущу, думаю о тебе в воскресенье...
Marlowe Это единственный день, когда я с тобой, кажется, я плакал весь вторник, умер всю среду, о, как я по тебе скучаю...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Florian Если мне кто-то нравится, для меня нет предела.
Marlowe Как насчёт ещё одного?
Mrs. Florian Конечно. Со мной это средство безболезненно умирает. Даже не знаю, что его убило.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Девчонка Мэллоу в дурке, вот в чём дело. У меня нос дергается, вот в чём. Бывший зэк убивает негра в порядке самообороны, а вы просто моете руки. А теперь вдруг у вас зуд, чтоб до него добраться. Что случилось? В чём дело? Давай, Налти, говори честно. Я не ожидаю, что этот кривой ублюдок расколется, но ты-то!
Nulty Мэллоу, мы — полиция, а ты — частный детектив. Не путай роли! Мы можем забрать у тебя лицензию. Запомни это!
Marlowe Привяжу нитку на пальце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Может, проще будет, если я скажу тебе то, что ты хочешь услышать? Эта кукла наняла меня, чтобы обменять ожерелье на деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Grayle Почему бы тебе не подойти и не сесть рядом со мной?
Mrs. Grayle Почему бы тебе не подойти и не сесть рядом со мной?
Marlowe Я как раз об этом думал. С тех пор, как ты впервые скрестила ноги, если точно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fence Да?
Marlowe Нефрит Фэй Цуй.
Fence Есть?
Marlowe Нет. Нет. Хочу.
Fence Все хотят.
Marlowe Кто есть?
Fence Только крупный коллекционер.
Marlowe Кто?
Fence Грейл.
Marlowe Бакстер Уилсон Грейл?
Fence У *него* есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe [за кадром] Я как раз ел китайскую еду, когда на мою чоп-суи упала тёмная тень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Grayle Куда вас подвезти?
Mrs. Grayle Куда вас подвезти?
Marlowe Ко мне?
Mrs. Grayle Зачем? У нас с тобой всё есть.
Mrs. Grayle Зачем? У нас с тобой всё есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Я спросил её, можем ли мы поговорить по телефону. Глупый вопрос. Как я могу вылить кулак бурбона по телефону?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Ты герой, Налти. Заголовки газет. Это не какая-то мелочь, как убийство цветного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Мне нужен еще один виски! Мне нужна куча страхования жизни! Мне нужен дом в деревне! Мне нужен отпуск! Я устал, Налти! Все, к чему я прикасаюсь, превращается в дерьм#! У меня есть шляпа, пальто и пистолет — вот и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brunette Мне нужна небольшая помощь. Ты когда-нибудь делал работу без вопросов?
Marlowe Ах, нет. Всегда есть один вопрос.
Brunette Какой?
Marlowe Сколько?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agent Милая рыженькая. Певица и танцовщица. Лицо не забываю. И ноги — тоже ничего. Да и щедра с ними. Но это не Вельма. Это... Линда! Линда... Гилберт.
Marlowe Что с ней случилось?
Agent Снялась в паре фильмов Базби Беркли, а потом — тронулась. Но я серьёзно... на голову.
Marlowe Где она?
Agent Камарильо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Marlowe [спрашивает Амтора] Что случилось? Кошачий дом язык проглотил?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bouncer Здесь белым не место, брат. Только для цветных.
Moose Malloy Я сказал, я ищу Вельму.
Bouncer Вельма, говоришь? Тут нет никакой Вельмы. Ни бухла, ни девок, ничего. Убирайся, белый. Просто убирайся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Это Вэлма. У неё есть фамилия?
Moose Malloy Валенто. Вэлма Валенто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Singer [пение] Мне кажется, я эту песню слышал раньше, Она из старой знакомой пьесы, Я хорошо знаю эту мелодию, Забавно, как тема возвращает любимый сон...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe Сегодня я в редком настроении. Хочется потанцевать на пене волн. Слышу, как воют банши. Я уже месяц никого не пристреливал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marlowe [закадровый голос] Я когда-то видел фотографию Франсис Амтор, знаменитой мамочки из Лос-Анджелеса. И вот она — во плоти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Grayle Где я могу тебе позвонить?
Mrs. Grayle Где я могу тебе позвонить?
Marlowe Я в справочнике.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brunette Я хочу поговорить с Мусом Мэллоем.
Marlowe Ха! Я тебя понимаю. Он такой веселый, остроумный и обаятельный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brunette Рад тебя видеть, Марлоу. Ты выглядишь отлично.
Marlowe Ты тоже милая.
Brunette Мы знакомы давно. С тех пор, как ты хотел, чтобы я тебя отшлёпал.
Marlowe До сих пор хочу.
Brunette Зачем? Я только и делаю, что руковожу городами, выбираю судей и мэров, коррумпирую полицию, торгую наркотой, зачищаю старушек с жемчугом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Florian Томми Рэй всё ещё живёт через дорогу с той ниг#й, на которой женился, и с тем ребёнком?
Marlowe Да, там же.
Mrs. Florian Почти погубила его в шоу-бизнесе, женившись на ниг#е.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nulty Марлоу, если знаешь, где он, я пришью тебе пособничество.
Marlowe Пособничество в чём? У тебя труп негра. Всем наплевать. Так что изменилось?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Nulty Жди здесь.
Billy Rolfe Сколько нам ждать?
Lt. Nulty Пока не станешь лейтенантом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Girl Мои родители тебя послали, да? Я не уйду.
Philip Marlowe Слушай, хочешь, чтобы я провёл тебя танцем, хочешь уйти пешком или чтобы я унёс тебя? Мне всё равно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Роберт Митчем
Robert Mitchum
Джон Айрленд
John Ireland
Шарлотта Ремплоинг
Charlotte Rampling
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Джек О’Хэллоран
Jack O'Halloran
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Сильвия Майлз
Sylvia Miles
Энтони Цербе
Anthony Zerbe
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала
В книгах Толкина это объяснено, но фильмы промолчали: зачем на самом деле Гимли оказался на Совете Элронда
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше