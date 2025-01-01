Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Смертельные гонки 2000 года Цитаты из фильма Смертельные гонки 2000 года

Цитаты из фильма Смертельные гонки 2000 года

Machine Gun Joe VeTurbo Знаешь, Майра, некоторые могут считать тебя милой. А я думаю, что ты — одна большая запечённая картофелина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Когда машины врываются в Пенсильванию, колыбель свободы, становится ясно, что граждане держатся подальше от улиц, что, возможно, затруднит набор очков, даже с учётом изменений правил этого года. Напомню эти изменения: женщины по-прежнему стоят на 10 очков больше мужчин во всех возрастных категориях, но теперь подростки приносят 40 очков, а малыши до 12 лет — целых 70 очков. Главный балл: любой человек старше 75 — независимо от пола — теперь оценивается в 100 очков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Вот он идёт: Пулемётный Джо! Любим тысячами, ненавидим миллионами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Ладно, ладно, и да, сэр! Чистый удар! Идеальный удар! И никакой боли для цели. Жаль, что парню было всего 38; всего на два года старше — и он бы стоил в три раза больше очков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cleopatra Это не моя вина, что все набрали очки раньше нас. Ты должен был пойти на тот лагерь скаутов, как я тебе и говорила!
Ray "Nero the Hero" Ladagon Я же пытался взять этот чёртов лагерь скаутов. Ты представляешь, как быстро эти скауты бегают?
Cleopatra Вот это уже по твоей части.
Ray "Nero the Hero" Ladagon За это дадут минимум 200 очков!
Cleopatra Если они разбегутся, стреляй в младенца и мать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Франкенштейн забивает! Наконец-то Франкенштейн забивает! Но что это за очки, ребята и девчата? Всего 80 из возможных 700. Как думаешь, Грейси?
Grace Pander Ну, эти врачи — мои дорогие друзья — все эти годы были довольно самодовольны, обманывая стариков. Франкенштейн, наверное, решил, что теперь их очередь.
Harold Что только доказывает, что даже грозный Франкенштейн обладает стопроцентным настоящим американским чувством юмора, хе-хе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frankenstein [Франкенштейн едва успевает увернуться, когда Энни пытается скинуть их обоих с обрыва] Что, чёрт возьми, ты творишь?
Annie Paine Теперь для меня уже не важно, что со мной будет.
Frankenstein Это, пожалуй, самая глупая и жалкая вещь, что я когда-либо слышал от тебя. Я не верю, что в твоих жилах капля крови Томасины Пэйн. Когда всё становится сложно, ты закрываешь глаза и пытаешься скинуть нас с обрыва! Если бы ты хоть на минуту перестала пытаться меня убить, мне нужна твоя помощь.
Annie Paine Как ты вообще можешь рассчитывать, что я тебе помогу!
Frankenstein Ты мой навигатор.
Annie Paine Ты единственная, кто знает, куда мы едем! Кому ты вообще служишь? Я думала, для тебя важна только победа в гонке.
Frankenstein Конечно. Только победитель гонки пожмёт руку господину Президенту.
[снимает перчатку]
Annie Paine Это граната?
Frankenstein «Ручная граната». Вот ради этой рукопожатия я жил столько, сколько себя помню.
[надевает перчатку обратно и сжимает кулак]
Annie Paine Постой! Я не хочу, чтобы ты умирала.
Frankenstein Это дело всей моей жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Machine Gun Joe VeTurbo Эй, болван, какой тут самый быстрый путь?
Fisherman Мы обычно берем бульдозер и просто прорубаемся.
Machine Gun Joe VeTurbo Нет, я про самый быстрый путь отсюда до Альбукерке.
Fisherman Нужно вернуться на главную трассу, вот и всё.
Machine Gun Joe VeTurbo Это заняло больше 45 минут!
Fisherman Я тебя раньше видел. Я твой самый ярый фанат, знаешь? Следил за всеми гонками. У меня фото тебя повсюду в туалете. И даже собаку любимую назвал в твою честь — мистер Франкенштейн, честное слово.
Machine Gun Joe VeTurbo Ты, вонючий гнида... у тебя осталось две секунды жизни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Господин Президент собирается выступить с речью перед толпой на гоночной трассе и зрителями, смотрящими событие из Летнего дворца]
Mr. President Дети мои, которых я так горячо люблю, долгие и трудные годы после Крахa Мира в 79-м я служил вам, как мог. Никогда в истории массы не отказывались от всех удобств, чтобы дух гения мог расцвести и найти золотой ключ к новой эпохе изобилия на плодородном поле меньшинственных привилегий. А теперь, дети мои, гонщики готовы. Мир смотрит. Вновь я даю вам то, чего вы хотите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Матильда Гун переезжает на машине штурмана Кэлэмити Джейн, Пита, и убивает его]
Матильда Гун [аплодисменты] Блицкриг! Ха-ха!
Кэлэмити Джейн [кричит] ТЫ, С#К#! Я тебя прикончу за это! Никто не трогает моего штурмана и не остаётся безнаказанным!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior [мат] Крайслер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Франкенштейн! Франкенштейн — легенда, Франкенштейн — неуязвимый! Единственный выживший после гигантского столкновения в 95-м, двукратный чемпион Трансконтинентальной гонки... Франкенштейн! Изодранный, разбитый, побитый, раздавленный, и... в жопу з####нный... танцор на краю смерти... Франкенштейн, который потерял ногу в 98-м, руку в 99-м! С половиной лица и половиной груди, но с кучей мужества, он возвращается!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Специальный агент Знаете, мистер ВеТурбо, будучи представителем правительства президента, я обладаю властью жизни и смерти.
Джо ВеТурбо с пулемётом Да? А я вот держу соус из моллюсков.
[бросает горсть соуса из моллюсков в лицо Специальному агенту]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ray "Nero the Hero" Ladagon Ты меня тормозишь, Клеопатра! Мои фанаты хотят меня видеть.
Cleopatra Ой, а они раньше не видели бывших звезд?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Калами Джейн Привет, Херман. Надеюсь, у твоей Базз Бомбы в этом году ядерная боеголовка пожёстче.
[Херман смущённо смотрит вниз на своё паховое место]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Machine Gun Joe VeTurbo [задыхаясь Энни] Каково осознавать, что тебе предстоит провести остаток жизни в боли? Остаток твоей жизни — минут с полторы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Энни снимает маску Франкенштейна; его лицо должно выглядеть уродливо]
Frankenstein Что ты хотела, ещё одно симпатичное личико?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Джо явно недоволен, но фанатов Франкенштейна не удержать.
Machine Gun Joe VeTurbo Проклятые ублюдки! Франкенштейн...
Myra Давай, Джо!
[она протягивает Джо пистолет-пулемёт Томпсона]
Machine Gun Joe VeTurbo Франкенштейн! Хотите Франкенштейна? Получите Франкенштейна!
[Джо начинает стрелять в трибуны]
Machine Gun Joe VeTurbo Аарргх!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Machine Gun Joe VeTurbo У меня для тебя два слова... БРЕ#Ь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matilda the Hun Блицкриг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Каламити Джейн гонится за Матильдой Хан, чтобы отомстить за смерть Пита, её штурмана, убитого Матильдой]
Герман Немец О-о. Вот она идёт, да ещё и злая как чёрт.
Матильда Хан Ну а чего она ждала? Оставишь штурмана валяться — кто-то да переедет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herman the German Она нас догоняет, мама, и у неё в голове только убийство.
Matilda the Hun Machen sie schnell, meine kleine Buzz Bomb.
[перевод: Шевелись, моя маленькая Бзз-Бомба]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frankenstein Что ты там делал, получал секретные указания от сумасшедших?
Annie Paine [начинает раздеваться] Почему бы тебе просто не сдать меня и не покончить с этим?
Frankenstein Твой прикрытие раскрыто, ты больше для меня не угроза.
Annie Paine У меня есть работа.
Frankenstein Твоя работа — пустая трата времени. Миру не нужно спасение. Я даю тебе шанс спасти хотя бы одну маленькую часть этого мира: себя.
Annie Paine Кто ты вообще такая?
Frankenstein Никто. Меня воспитали в правительственном тренировочном центре, чтобы я был именно тем, кем являюсь: Франкенштейном этого года. Снимают одного — ставят другого. Но я буду последним в этой цепочке.
Annie Paine Да кому ты тут врёшь?
Frankenstein Я никогда не вру.
[они начинают заниматься любовью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Pander Она была моей дорогой подругой, и я всегда буду помнить, как она мчалась по тому небесному шоссе, снося... ангелов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Ну что, Америка, вот вам и новости — Франкенштейн только что был атакован французскими ВВС и он им всыпал по полной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Правда ли, что с твоей новой механической рукой ты можешь переключать передачи меньше чем за 1/20 секунды? Хотелось бы услышать твой комментарий.
Frankenstein Нет.
Harold Как ты относишься к тому, что в гонке будешь с навигатором, которого никогда не встречал?
Grace Pander Тебе понравится Энни. Она настоящая секс-бомба.
Frankenstein Главное, чтобы она была ещё и отличным навигатором.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frankenstein Ты хочешь заняться со мной любовью только потому, что я управляю Монстром и ношу этот костюм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Machine Gun Joe VeTurbo Знаешь, раньше, в старые добрые времена, мы просто заталкивали таких, как ты, в темный переулок и выстреливали им в башку.
Annie Paine Давай, Джо, на войне и в любви все средства хороши.
Machine Gun Joe VeTurbo Рад, что ты это сказала, Энни, потому что то, что у нас здесь, — это точно не любовь.
[начинает душить её]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Machine Gun Joe VeTurbo Кто построил эту вонючую дорогу? Если я когда-нибудь доберусь до него, вырву ему сердце!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Начальная сцена: звучит версия "Звёздно-полосатого знамени" Объединённых Провинций Америки на вымышленной трассе Нью-Йорк Мемориал Рейсвей]
[первые реплики]
Deacon О, великая американская масса и любители спорта повсюду, сегодня мы открываем 20-ю ежегодную Транс-континентальную автогонку. Сегодня пять самых отважных молодых мужчин и женщин в этой великой стране рискнут своими жизнями в величайшем спортивном событии со времён Спартака! Через три дня новый американский чемпион будет коронован, чтобы весь мир мог смотреть, трепетать, уважать и бояться!
Junior Ладно, ладно! Говорит Джуниор Брюс, ваш дружбан и мой тоже. И я буду рассказывать вам обо всех событиях, когда короли и королевы открытой дороги вырвутся на трассу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior Слышу рев моторов? Это Калами Джейн Келли, королева дороги, за рулём этого злого и упрямого быка!
[Болельщики Калами Джейн начинают аплодировать]
Junior Безумная Джейн, победительница этого года в Уоткинс-Глен, заняла второе место в 98-м и лидировала во втором круге прошлого года, пока не сломалась коробка.
[Джейн и её штурман Пит машут болельщикам, пока Джуниор Брюс идёт к ним]
Junior Её фанаты и поклонники повсюду желают Джейн удачи в этом году.
Calamity Jane Мои фанаты могут желать мне удачи сколько угодно. Если с моими любовниками станет ещё лучше, я вообще гонку пропущу. Ведь правда, Пит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на первой пит-стопе гонки Машин Ган Джо ВеТурбо, Кэлами Джейн и Матильда Хан с штурманами делают массаж]
Специальный агент [обращается к гонщикам и их штурманам] Одно перед началом: правительство хочет, чтобы никто не говорил про Неро, поняли? Он врезался в дерево, и на этом всё. Поняли? Не хотим никого расстраивать...
Машин Ган Джо ВеТурбо [перебивает] Эй, эй! Все знают, что его взорвали повстанцы, ты дурак. Это по телевизору было.
Специальный агент Если хочешь снова гонять в следующем году, мистер ВеТурбо, держи свои мнения при себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Machine Gun Joe VeTurbo Прибереги это для французов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matilda the Hun Тот, кто назвал твою машину Быком... был прав только наполовину!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. President Я сделал Соединённые провинции Америки величайшей силой во всей известной вселенной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ray "Nero the Hero" Ladagon Пока-пока, детка! Привет, 70 очков!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Fury [смотрит в бинокль] Курятина в сборе. Курятина в корзинке!
Calamity Jane Курятина в гробу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Мартин Коув
Martin Kove
Джойс Джеймисон
Joyce Jameson
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
David Carradine
Симона Гриффет
Simone Griffeth
Роберта Коллинз
Roberta Collins
Мэри Воронов
Mary Woronov
Луиза Мориц
Louisa Moritz
Фред Гранди
Фред Гранди
Fred Grandy
Билл Мори
Bill Morey
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей
В книгах Толкина это объяснено, но фильмы промолчали: зачем на самом деле Гимли оказался на Совете Элронда
Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше