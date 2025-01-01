Machine Gun Joe VeTurboЗнаешь, Майра, некоторые могут считать тебя милой. А я думаю, что ты — одна большая запечённая картофелина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
HaroldКогда машины врываются в Пенсильванию, колыбель свободы, становится ясно, что граждане держатся подальше от улиц, что, возможно, затруднит набор очков, даже с учётом изменений правил этого года. Напомню эти изменения: женщины по-прежнему стоят на 10 очков больше мужчин во всех возрастных категориях, но теперь подростки приносят 40 очков, а малыши до 12 лет — целых 70 очков. Главный балл: любой человек старше 75 — независимо от пола — теперь оценивается в 100 очков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JuniorВот он идёт: Пулемётный Джо! Любим тысячами, ненавидим миллионами!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JuniorЛадно, ладно, и да, сэр! Чистый удар! Идеальный удар! И никакой боли для цели. Жаль, что парню было всего 38; всего на два года старше — и он бы стоил в три раза больше очков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CleopatraЭто не моя вина, что все набрали очки раньше нас. Ты должен был пойти на тот лагерь скаутов, как я тебе и говорила!
Ray "Nero the Hero" LadagonЯ же пытался взять этот чёртов лагерь скаутов. Ты представляешь, как быстро эти скауты бегают?
CleopatraВот это уже по твоей части.
Ray "Nero the Hero" LadagonЗа это дадут минимум 200 очков!
CleopatraЕсли они разбегутся, стреляй в младенца и мать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JuniorФранкенштейн забивает! Наконец-то Франкенштейн забивает! Но что это за очки, ребята и девчата? Всего 80 из возможных 700. Как думаешь, Грейси?
Grace PanderНу, эти врачи — мои дорогие друзья — все эти годы были довольно самодовольны, обманывая стариков. Франкенштейн, наверное, решил, что теперь их очередь.
HaroldЧто только доказывает, что даже грозный Франкенштейн обладает стопроцентным настоящим американским чувством юмора, хе-хе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frankenstein[Франкенштейн едва успевает увернуться, когда Энни пытается скинуть их обоих с обрыва]Что, чёрт возьми, ты творишь?
Annie PaineТеперь для меня уже не важно, что со мной будет.
FrankensteinЭто, пожалуй, самая глупая и жалкая вещь, что я когда-либо слышал от тебя. Я не верю, что в твоих жилах капля крови Томасины Пэйн. Когда всё становится сложно, ты закрываешь глаза и пытаешься скинуть нас с обрыва! Если бы ты хоть на минуту перестала пытаться меня убить, мне нужна твоя помощь.
Annie PaineКак ты вообще можешь рассчитывать, что я тебе помогу!
FishermanЯ тебя раньше видел. Я твой самый ярый фанат, знаешь? Следил за всеми гонками. У меня фото тебя повсюду в туалете. И даже собаку любимую назвал в твою честь — мистер Франкенштейн, честное слово.
[Господин Президент собирается выступить с речью перед толпой на гоночной трассе и зрителями, смотрящими событие из Летнего дворца]
Mr. PresidentДети мои, которых я так горячо люблю, долгие и трудные годы после Крахa Мира в 79-м я служил вам, как мог. Никогда в истории массы не отказывались от всех удобств, чтобы дух гения мог расцвести и найти золотой ключ к новой эпохе изобилия на плодородном поле меньшинственных привилегий. А теперь, дети мои, гонщики готовы. Мир смотрит. Вновь я даю вам то, чего вы хотите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Матильда Гун переезжает на машине штурмана Кэлэмити Джейн, Пита, и убивает его]
Матильда Гун[аплодисменты]Блицкриг! Ха-ха!
Кэлэмити Джейн[кричит]ТЫ, С#К#! Я тебя прикончу за это! Никто не трогает моего штурмана и не остаётся безнаказанным!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Junior[мат]Крайслер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JuniorФранкенштейн! Франкенштейн — легенда, Франкенштейн — неуязвимый! Единственный выживший после гигантского столкновения в 95-м, двукратный чемпион Трансконтинентальной гонки... Франкенштейн! Изодранный, разбитый, побитый, раздавленный, и... в жопу з####нный... танцор на краю смерти... Франкенштейн, который потерял ногу в 98-м, руку в 99-м! С половиной лица и половиной груди, но с кучей мужества, он возвращается!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Специальный агентЗнаете, мистер ВеТурбо, будучи представителем правительства президента, я обладаю властью жизни и смерти.
Matilda the HunMachen sie schnell, meine kleine Buzz Bomb.
[перевод: Шевелись, моя маленькая Бзз-Бомба]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
FrankensteinЧто ты там делал, получал секретные указания от сумасшедших?
Annie Paine[начинает раздеваться]Почему бы тебе просто не сдать меня и не покончить с этим?
FrankensteinТвой прикрытие раскрыто, ты больше для меня не угроза.
Annie PaineУ меня есть работа.
FrankensteinТвоя работа — пустая трата времени. Миру не нужно спасение. Я даю тебе шанс спасти хотя бы одну маленькую часть этого мира: себя.
Annie PaineКто ты вообще такая?
FrankensteinНикто. Меня воспитали в правительственном тренировочном центре, чтобы я был именно тем, кем являюсь: Франкенштейном этого года. Снимают одного — ставят другого. Но я буду последним в этой цепочке.
[Начальная сцена: звучит версия "Звёздно-полосатого знамени" Объединённых Провинций Америки на вымышленной трассе Нью-Йорк Мемориал Рейсвей]
[первые реплики]
DeaconО, великая американская масса и любители спорта повсюду, сегодня мы открываем 20-ю ежегодную Транс-континентальную автогонку. Сегодня пять самых отважных молодых мужчин и женщин в этой великой стране рискнут своими жизнями в величайшем спортивном событии со времён Спартака! Через три дня новый американский чемпион будет коронован, чтобы весь мир мог смотреть, трепетать, уважать и бояться!
JuniorЛадно, ладно! Говорит Джуниор Брюс, ваш дружбан и мой тоже. И я буду рассказывать вам обо всех событиях, когда короли и королевы открытой дороги вырвутся на трассу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JuniorСлышу рев моторов? Это Калами Джейн Келли, королева дороги, за рулём этого злого и упрямого быка!
[Болельщики Калами Джейн начинают аплодировать]
JuniorБезумная Джейн, победительница этого года в Уоткинс-Глен, заняла второе место в 98-м и лидировала во втором круге прошлого года, пока не сломалась коробка.
[Джейн и её штурман Пит машут болельщикам, пока Джуниор Брюс идёт к ним]
JuniorЕё фанаты и поклонники повсюду желают Джейн удачи в этом году.
Calamity JaneМои фанаты могут желать мне удачи сколько угодно. Если с моими любовниками станет ещё лучше, я вообще гонку пропущу. Ведь правда, Пит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[на первой пит-стопе гонки Машин Ган Джо ВеТурбо, Кэлами Джейн и Матильда Хан с штурманами делают массаж]
Специальный агент[обращается к гонщикам и их штурманам]Одно перед началом: правительство хочет, чтобы никто не говорил про Неро, поняли? Он врезался в дерево, и на этом всё. Поняли? Не хотим никого расстраивать...
Машин Ган Джо ВеТурбо[перебивает]Эй, эй! Все знают, что его взорвали повстанцы, ты дурак. Это по телевизору было.
Специальный агентЕсли хочешь снова гонять в следующем году, мистер ВеТурбо, держи свои мнения при себе.