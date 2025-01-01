Cleopatra Это не моя вина, что все набрали очки раньше нас. Ты должен был пойти на тот лагерь скаутов, как я тебе и говорила!

Ray "Nero the Hero" Ladagon Я же пытался взять этот чёртов лагерь скаутов. Ты представляешь, как быстро эти скауты бегают?

Cleopatra Вот это уже по твоей части.

Ray "Nero the Hero" Ladagon За это дадут минимум 200 очков!