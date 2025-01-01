Меню
Capone Я бы даже не попис#л тебе на жопу, если бы ты горел.
Capone Я насру на твою могилу, Вайс.
Johnny Torrio Давай взятки, а не пули. Мы бизнесмены, а не морпехи США.
Frank Nitti Он был тупым. Он был зверем. Всё, что он знал — это оружие, Тони. Вот что вывело его на вершину и как он собирался там остаться. Он так был занят тем, что засовывал пули этому парню через дорогу, что забыл об одном. Той же самой вещи, что забыл Джонни Торрио. Что парень, за кем действительно надо следить, вовсе не тот, кто по ту сторону улицы. Это бродяга, стоящий на той же лестнице, что и ты. Прямо за твоей спиной.
Capone Должен быть закон против того, чтобы женщины пили.
Crawford Ну, я думаю, такой закон есть.
Hymie Weiss Ты — мёртвый человек, Капоне.
Big Jim Colosimo Если введут сухой закон, он не продержится и полгода. Отнимешь у людей пиво и выпивку — они будут злы как чёрт. Единственное, чего политики не могут себе позволить — это злить избирателей.
Capone Богатые дамы имеют богатых отцов. Богатые отцы умеют возвращать услуги.
Johnny Torrio Бизнес — это то, что отражает человека, который им управляет.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Бен Газзара
Бен Газзара
Ben Gazzara
Гарри Гуардино
Harry Guardino
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Сьюзан Блейкли
Susan Blakely
Фрэнк Кампанелла
Frank Campanella
