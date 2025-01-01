Johnny TorrioДавай взятки, а не пули. Мы бизнесмены, а не морпехи США.
Frank NittiОн был тупым. Он был зверем. Всё, что он знал — это оружие, Тони. Вот что вывело его на вершину и как он собирался там остаться. Он так был занят тем, что засовывал пули этому парню через дорогу, что забыл об одном. Той же самой вещи, что забыл Джонни Торрио. Что парень, за кем действительно надо следить, вовсе не тот, кто по ту сторону улицы. Это бродяга, стоящий на той же лестнице, что и ты. Прямо за твоей спиной.
CaponeДолжен быть закон против того, чтобы женщины пили.
CrawfordНу, я думаю, такой закон есть.
Hymie WeissТы — мёртвый человек, Капоне.
Big Jim ColosimoЕсли введут сухой закон, он не продержится и полгода. Отнимешь у людей пиво и выпивку — они будут злы как чёрт. Единственное, чего политики не могут себе позволить — это злить избирателей.
CaponeБогатые дамы имеют богатых отцов. Богатые отцы умеют возвращать услуги.
Johnny TorrioБизнес — это то, что отражает человека, который им управляет.