Он был тупым. Он был зверем. Всё, что он знал — это оружие, Тони. Вот что вывело его на вершину и как он собирался там остаться. Он так был занят тем, что засовывал пули этому парню через дорогу, что забыл об одном. Той же самой вещи, что забыл Джонни Торрио. Что парень, за кем действительно надо следить, вовсе не тот, кто по ту сторону улицы. Это бродяга, стоящий на той же лестнице, что и ты. Прямо за твоей спиной.