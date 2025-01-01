Меню
[первые реплики]
Narrator История не заканчивается, когда ты сюда попадаешь, как тебе кажется. Все смертные осколки разбросаны, но впечатления остаются. Каждый из них.
Stan Когда люди живут своей жизнью, это записывается. Большая часть, правда, так и не попадает на плёнку, так сказать, но глубокие вещи, значимые моменты оставляют отпечаток, и это становится настоящей записью.
Donal Baines А как это выглядит?
Stan В основном, как киноплёнка. Прямо как фильм.
Donal Baines [о подростке Кристофере] Он слишком сентиментален, слишком мягок.
Stan Тс-с, тс-с, тс-с. Подросток.
Isabelle Я же говорил, меня это не интересует.
Christopher Ну, если бы ты не была *немного* заинтересована, ты бы со мной не разговаривала.
Stan Слушай, я знаю, это немного неожиданно, поэтому я посидел здесь немного, пока ты спал. Не хотел тебя пугать, а потом подумал: «Какого х#я можно бояться парня с чашкой кофе?»
Stan Можно спросить? Что сейчас в кофе добавляют? Прямо как какой-то вкус, что ли.
Donal Baines Донна любит лесной орех.
Stan Лесной орех? В кофе? Хм. Ну, первые пару глотков было нормально -
Donal Baines Потом хуже становится.
Stan Ага.
Sara Не садись на эту стену. Она грязная, там микробы, и ты можешь заболеть.
Christopher Да ну, я бы хотел заболеть. Хотел бы поймать какую-нибудь ужасную болезнь и *сдохнуть*. У меня болит грудь. Сердце будто сжимается в маленький изюм. Маленький изюминчик.
Sara Ну, у тебя *может* быть шанс с Изабель.
Christopher О чём ты вообще? Она уронила цветы и сказала, что не заинтересована...
Sara Не будь дураком. Когда девушка говорит, что не заинтересована, это значит, что она как раз заинтересована.
Christopher Ну и что мне делать? Я на всё готов. Я буду ходить в школу, пока не стану слишком старым, чтобы ходить. Я, типа, куплю ей миллион цветов —
Sara Ну, цветы — это хорошо, но есть одна проблемка с её парнем.
Christopher [пожимает плечами] Я его убью.
Christopher Это глупо. Кого я обманываю?
Sara А как же ходить в школу каждый день, пока ноги не откажут?
Christopher Сара, когда у меня ноги откажут, она уже закончит школу. Ну, понятно!
Sara У тебя была страсть! Ты шел за своим сердцем!
Christopher А теперь я использую голову.
Stan Если мы сами не напишем свои реплики, их за нас напишут другие.
Stan Он просто увлечён этим, как там это называют? Не панк, а... ну, гот.
Donal Baines Что?
Stan Гот. Кристофер — гот.
Donal Baines Что это?
Stan Типа битника, только более мрачный.
Isabelle Привет, Кристофер
Christopher О, значит теперь можно знать друг друга?
Stan В жизни оказываешься в фильмах, в которых и не думал сниматься.
Stan Знаешь, что я ещё заметил? Схемы. Независимо от того, куда повернёт жизнь человека, в каком бы фильме он ни оказался, люди обычно идут по одному и тому же сюжету, одной и той же линии. А это значит, что иногда фильм просто должен закончиться трагично.
Stan Всё, что от человека остаётся — это то, что записано на бумаге или на плёнке. Несколько строк, несколько сцен. Потом тебя запирают в банку. В глубине души каждый знает, что мы — лишь мимолётное мерцание на экране в темноте, иллюзия.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рон Мараско
Ron Marasco
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Карен Таккер
Майкл А. Гурджиан
Michael A. Goorjian
Кристен Клемент
Kristen Clement
