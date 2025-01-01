Sara Не садись на эту стену. Она грязная, там микробы, и ты можешь заболеть.

Christopher Да ну, я бы хотел заболеть. Хотел бы поймать какую-нибудь ужасную болезнь и *сдохнуть*. У меня болит грудь. Сердце будто сжимается в маленький изюм. Маленький изюминчик.

Sara Ну, у тебя *может* быть шанс с Изабель.

Christopher О чём ты вообще? Она уронила цветы и сказала, что не заинтересована...

Sara Не будь дураком. Когда девушка говорит, что не заинтересована, это значит, что она как раз заинтересована.

Christopher Ну и что мне делать? Я на всё готов. Я буду ходить в школу, пока не стану слишком старым, чтобы ходить. Я, типа, куплю ей миллион цветов —

Sara Ну, цветы — это хорошо, но есть одна проблемка с её парнем.