Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала

В книгах Толкина это объяснено, но фильмы промолчали: зачем на самом деле Гимли оказался на Совете Элронда

Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»

Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала

Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»

Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне

Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)

Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг

Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»

«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)