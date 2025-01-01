Меню
Цитаты из фильма Жадность

Цитаты из фильма Жадность

Uncle Joe Где мой особенный мальчик? Где особенный мальчик дяди Джо?
Little Carl Вот я, дядя Джо.
Uncle Joe Карл, очнись от своих фантазий.
Daniel McTeague Ты не на мели, дядя Джо?
Uncle Joe Я богаче, чем чёрт.
Bartlett Уверен, это может вас шокировать.
Frank Нет, обкакать парусник — это шок, а это — настоящая катастрофа!
Daniel McTeague Скажешь ещё слово — я так п#з#ц тебе дам, что придётся снимать рубашку, чтобы в сортир сходить!
Robin Дэнни, я люблю тебя и верю в тебя. Но не кажется ли тебе, что всё, что ты мне говоришь — сплошная кипящая чушь?
Daniel McTeague Я понятия не имел, насколько вы, ребята, больны.
Frank Проведи с нами день.
Daniel McTeague Лучше я этот клуб себе в задницу за#бу.
Glen Я сделаю это ради тебя.
Molly Richardson Думаешь, я сплю с этим стариком, да?
Frank Да, так и есть.
Molly Richardson Слушай, красавчик, если бы я трахалась с твоим дядей Джо, он бы уже был мёртв.
Tina [пьяным] С днём рождения, дядя Джо!
Frank Это было на прошлой неделе.
Uncle Joe [опущен в бассейн с помощью крана] Я чувствую себя чёртовым пакетиком для чая!
Daniel Sr. Ты нанял актёра, чтобы он притворялся мной. Потом сделал вид, что дерёшься с ним. И сказал ему, что предпочитаешь дядю Джо, а не меня.
Daniel McTeague Ну, когда так сказать, звучит немного плохо.
[няне дяди Джо, Молли]
Фрэнк Мне не нравились Битлз, и ты мне тоже не нравишься!
[открывает дверь и видит Дэнни голым]
Daniel McTeague Кто вы?
Laura Дэниэл МакТиг?
Daniel McTeague Да ну, это и моё имя тоже.
Laura Нет, я частный детектив.
Daniel McTeague Ты детектив? Отлично, помоги мне штаны найти.
Glen Она получит всё. Такие старики — крепкие, как гвозди, самый жёсткий ублюдок на свете, она дотронется до его высохшей мозговой кашки, и его мозги превратятся в замороженный йогурт. Она женится на нём, затащит его под землю и заберёт всё!
Molly Richardson По понедельникам я хожу на газетный киоск за свежим номером TV Guide для Джо. Ему нравится получать его как можно раньше, чтобы сразу отмечать все, что хочет посмотреть.
Frank А тебя он тоже отмечает?
Robin Девчонка с такой фигурой. Когда она с ним покончит, от него останется только улыбка и старая шляпа.
Дядя Джо Так ты интересуешься деньгами, да?
Джо Ага. Десять баксов только за то, что пришёл сюда.
[Дядя Джо хмурится]
Джо Получаю ещё двадцатку, если поцелую тебя.
[пауза]
Джо Думаю об этом.
Ed Почему бы нам всем не договориться остановиться на этом? Пусть этот болван забирает свои деньги. Разве наша гордость не стоит больше любого наследства?
Frank Нет.
Molly Richardson Как только он сегодня с работы придёт, я ему так врежу.
Daniel McTeague Деньги — есть деньги. Они мне нужны, как и всем остальным. Но деньги не сделают из меня послушного, подхалимского чокнутого.
Frank Ладно, Джо. Чистая драка, глаз в глаз. Мы 20 лет ели твою дрянь и говорили: «Ммм, вкуснятина! Какой повар!» — хватит!
Frank Что с тобой? Ты отсталым стал?
Dennis Судя по тестам, нет.
Daniel McTeague Эти таблетки действуют только если я дам их ему лично. Это очень редкое заболевание.
Hotel Clerk Извините, сэр, тут написано «мор#н»?
Daniel McTeague Хорошо, буду честен — я его племянник.
Hotel Clerk О, племянник?
Daniel McTeague Да.
Hotel Clerk Потому что он специально сказал, что номер его комнаты никому из родственников не выдавать.
Daniel McTeague Что с тобой, чёрт возьми? Тебя не волнует репутация этого отеля? Знаешь, тут старик заселился с очень молодой девушкой.
Hotel Clerk Сэр, в большинстве этих номеров старики с молодыми девушками: это Вашингтон.
Patti Как, чёрт возьми, можно потерять двадцать пять миллионов долларов?
Uncle Joe Это проще, чем ты думаешь.
Molly Richardson Скажи своим кузинам, что я их не боюсь. И оставь Джо в покое.
Daniel McTeague Не суй свои сиськи ему под нос.
Glen Мы все были порядочными людьми, пока дядя Джо не зацепил нас своими крюками. За исключением Фрэнка. Он всегда был сук###м.
Daniel McTeague Отлично. Теперь я импотент.
Robin Мы всего лишь поцеловались пару секунд?
Daniel McTeague Нет, у меня обычно не занимает столько времени. Обычно мы уже в душе к этому моменту!
[Фрэнку]
Molly Richardson Я не больше медсестра, чем ты человек.
Frank Я сумасшедший? Пять лет я уговаривал тебя: «Давай отдадим его в дом престарелых!» Нет, ты не хотел, потому что у тебя не хватило я##! Ни у кого из вас нет я##!
Daniel McTeague [Смотрит фотографии Молли] У тебя есть фото, где она наклонилась над седлом и кокетничает?
Frank [Услышав, что Джо без денег] Чёрт! Дурак. Дурак. Мы играли по их правилам. Надо было вмешаться пять лет назад!
Bartlett Двух было бы достаточно.
Nora McTeague Карл, я хочу девочку, дорогой.
Carl Ладно, когда он умрёт, у нас будет девочка, обещаю.
Frank Посмотри на эти фото, что она сделала с Гленом и тем тренером.
Glen [берет фотографии] Это не я.
Frank Ну, похоже на тебя, а это главное.
Douglas [Джо следует за Молли, чтобы заняться сексом] Можно попросить у вас рекомендацию, прежде чем вы подниметесь наверх, сэр?
Uncle Joe [имеется в виду его доктор, который лежит мёртвым] Он хвастался мне, что в свои 71 год каждое утро встаёт в пять, чтобы поиграть в ракетбол. Сейчас ты не услышишь от него таких хвастов.
Дядя Джо [подзадоривает Дэниела] Выходи сюда, в глубину, покажи своей девушке, на что ты способен.
Дэниел МакТиг О, конечно. Я собираюсь побить старика-инвалида, а она скажет: «Вот это улов!».
Patti Карл... Карл, что случилось? Он...?
Carl Серьёзный инфаркт. Скончался мгновенно.
Patti Правда? Ты хочешь сказать, что просто...?
Carl И всё завещал тебе, сестрёнка.
Patti Правда?
Carl Нет, это был не он. Это доктор Хеммел.
Ed Ты сук## сын.
Carl Ох, ты бы хотел, чтобы в скорой был старик, правда?
Ed Раньше хотел, а теперь — чтобы это был ты.
Carl Как девчонки, Эд?
Patti Да, у нас девочки. Знаешь почему? Потому что мы не были настолько циничны и хладнокровны, чтобы засунуть сперму Эда в центрифугу и отделить Х-хромосомы от У! Извини, брат, сколько бы ни стоил дядя Джо, есть черта, которую мы не перейдём. Джолен? Джоэт? Пойдёмте, девчонки.
Frank Стой! У меня в голове металлическая пластина.
Danny McTeague Правда?
Frank Нет!
Robin Он тебе кажется нервным?
Wayne Не вытянешь у него и п#з#ц с пальцем трактором.
Angry Husband Ты превратил мою жизнь в настоящий ад!
Angry Wife Поцелуй м#й з###!
Angry Husband Это может занять всю ночь!
Nora McTeague Хватит! Ты что, не видишь, что здесь происходит?
Tina Да, у тебя виски кончилось.
Frank О, Тина, иди полежи.
Frank Да посмотри на это. У неё язык в его кошельке, как будто прилип.
Daniel McTeague Ты промахнулся по корзине, пока возился с парнем с раскрашенным лицом. Люди это не любят.
TV Director Погоди-ка. Кто здесь режиссёр — ты или я? Дай-ка проверю.
[Смотрит вниз на стул]
TV Director Это моя задница. Это моя задница в кресле режиссёра. Чёрт. Значит, я режиссёр!
Carl Мы знаем, что они спят вместе? Есть доказательства?
Laura Мне нужно больше времени.
Glen Они так быстро трахаются, что фоток не сделаешь. Наймём нормального детектива!
Carl [Относится к Дэнни] Он нас подставил.
Daniel McTeague [отцу] Потому что они подонки. Я имею в виду, жадные.
Frank Мы жадные? Мы были готовы делиться!
Joe [Дядя Джо заходит в лифт] Почему бы нам просто не перерезать трос?
Nora McTeague Шшшшш.
Carl Он слишком толстый.
Molly Richardson Ты подл##!
Daniel McTeague Мне больше нравится, когда она так говорит. Наверное, из-за акцента или чего-то такого.
Douglas У вашего дяди была заложенность, он почти всю ночь кашлял, сэр.
Carl Какой кашель? Сухой или влажный?
Douglas Просто кашель, сэр. В следующий раз сохраню вам образец.
Uncle Joe Иди танцуй свой халли галли, плевать я хотел!
Uncle Joe Где мои подарки? Я люблю подарки, особенно от тех, кто меня любит.
Joe А кто же это будет?
Patti Да, у нас есть девочки. Мы не настолько хладнокровны, чтобы брать сперму Эда, крутить её в центрифуге и отделять Х-хромосомы от Y-хромосом.
Frank О, Боже, мне так плохо, что я готов вырвать себе язык.
Glen Вот нож.
[Дэниел, злится, выбрасывает шар для боулинга в окно]
Robin Ты в машину въехал! Ты мог кого-то убить!
Daniel McTeague У меня так и получается...
Дядя Джо [Барлетту] Давай.
Барлетт Как я и хотел сказать до того, как цирк приехал в город. Активы твоего дяди в лучшем своем виде имели чистую, повторяю — чистую, финансовую стоимость чуть меньше 25 миллионов долларов. Но сейчас он в долгу на 95 тысяч.
Дэниел Подожди минутку. Он... ..
Барлетт В долгу. Превышающем стоимость всех его активов.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Michael J. Fox
Кевин МакКарти
Kevin McCarthy
Фил Хартмен
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Nancy Travis
Джер Бернс
Jere Burns
Оливия д’Або
Оливия д’Або
Olivia d'Abo
Шиван Фэллон
Шиван Фэллон
Siobhan Fallon Hogan
Фрэнсис З. МакКарти
Фрэнсис З. МакКарти
Francis X. McCarthy
Khandi Alexander
Боб Бэлабан
Боб Бэлабан
Bob Balaban
Остин Пендлтон
Остин Пендлтон
Austin Pendleton
Коллин Кэмп
Коллин Кэмп
Colleen Camp
Мэри Эллен Трейнор
Mary Ellen Trainor
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Ed Begley Jr.
Джонатан Линн
Jonathan Lynn
