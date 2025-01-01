GlenОна получит всё. Такие старики — крепкие, как гвозди, самый жёсткий ублюдок на свете, она дотронется до его высохшей мозговой кашки, и его мозги превратятся в замороженный йогурт. Она женится на нём, затащит его под землю и заберёт всё!
Molly RichardsonПо понедельникам я хожу на газетный киоск за свежим номером TV Guide для Джо. Ему нравится получать его как можно раньше, чтобы сразу отмечать все, что хочет посмотреть.
FrankА тебя он тоже отмечает?
RobinДевчонка с такой фигурой. Когда она с ним покончит, от него останется только улыбка и старая шляпа.
PattiДа, у нас девочки. Знаешь почему? Потому что мы не были настолько циничны и хладнокровны, чтобы засунуть сперму Эда в центрифугу и отделить Х-хромосомы от У! Извини, брат, сколько бы ни стоил дядя Джо, есть черта, которую мы не перейдём. Джолен? Джоэт? Пойдёмте, девчонки.
FrankСтой! У меня в голове металлическая пластина.
БарлеттКак я и хотел сказать до того, как цирк приехал в город. Активы твоего дяди в лучшем своем виде имели чистую, повторяю — чистую, финансовую стоимость чуть меньше 25 миллионов долларов. Но сейчас он в долгу на 95 тысяч.