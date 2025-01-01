Anthony Rossano
Я тебе сделку предложу, мистер П.
Anthony Rossano
Я к этим драгоценностям привязался; они мне Терезу напоминают. Хочу выкупить их у тебя за 50 тысяч.
Snaps
А где ты ещё 50 тысяч взял?
Anthony Rossano
Я у тебя их украл.
Connie
[Конни входит в комнату]
Что там, босс?
Connie
[Снапс берёт в руки то, что думает, что это пистолет, но на самом деле это куриная ножка с бедром]
Ты взял мой пистолет.
Snaps
[Конни выходит из комнаты]
Теперь ты хочешь сказать, что с тех пор, как я тебя видел, ты ещё 50 тысяч стянул?
Anthony Rossano
Помнишь ту фиктивную фирму, что я для тебя оформил, чтоб скрывать доходы от рэкета?
Anthony Rossano
Помнишь, кого ты в неё казначеем назначил, для прикрытия?
Anthony Rossano
Я просто себе чек выписал. Как казначей, банк не задавал вопросов.
Snaps
Только крыса могла украсть деньги другого, добытые рэкетом.
Anthony Rossano
Вот моё предложение: ты отдаёшь мне драгоценности, которые по праву мои, а я возвращаю тебе деньги, которые не мои.
Snaps
Ладно, ты меня перехитрил. Ты отдаёшь деньги, я — эти драгоценности.