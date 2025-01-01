Kirkwood Ненавижу говорить «я же говорил», но вот что бывает, когда связываешься с жу****м!

Snaps Я — жу****?

[встаёт, застёгивает пальто]

Snaps Ты приходишь ко мне домой с мелким шрифтом и приложениями, пытаешься обвести меня вокруг пальца и забрать мои деньги? Чёрт, я привык иметь дело с мафиози, бутлегерами и стукачами, но вы, банкиры... страшные ребята.

Kirkwood [встаёт из кресла] Меня ещё никогда так не оскорбляли в жизни.