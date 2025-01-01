Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Оскар Цитаты из фильма Оскар

Цитаты из фильма Оскар

Snaps Конечно, я знал. Просто понятия не имел!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps [снимаем с Конни её многочисленное оружие] Это всё равно что разоружить Германию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Если тебе нужен Пул, значит Пул у тебя будет. Но, Лиза, ты *обязана* дойти до финиша в этот раз! Это уже твой третий жених за сегодня, а обед ещё даже не начался!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps [после запинки на классическом упражнении по дикции «Вокруг грубых и неровных камней грубый негодяй грубо мчался.»] Ах, бесполезно, Док. Я никогда не научусь хорошо говорить.
Dr. Thornton Poole Не отчаивайтесь, мистер Проволоне. Попробуем другой подход.
[достаёт книгу и читает]
Dr. Thornton Poole «Рокко контрабандист прикончил крысу Рико своим Роско за то, что тот воровал его отчёты о контрабанде.»
Snaps [повторяет предложение идеально и с энтузиазмом]
Dr. Thornton Poole Вот именно!
Snaps Ну конечно! Ты наконец придумал что-то вменяемое!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Даже в старые времена его считали честным жуком.
Dr. Thornton Poole Это оксюморон.
Connie Вот это вещь, Док, тебе не следовало такое говорить.
Snaps Да ладно, оставьте Конни в покое. Он старается изо всех сил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Provolone Я уже не маленькая девочка! Смотри!
[раскрывает халат, показывая ночнушку]
Snaps Убери это, Я ТВОЙ ОТЕЦ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Ты выйдешь за этого лузера замуж, как только я до него доберусь.
Lisa Provolone О, папочка, ты передумал!
[обнимает его]
Snaps Какой у меня выбор, ты, б###ь.
[обнимает её в ответ]
Snaps А после свадьбы вы переедете в хорошую квартиру на первом этаже.
Lisa Provolone Почему на первом этаже?
Snaps Потому что после того, как я ему сломаю ноги, он ни за что не поднимется выше!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Эдуардо Проволоне А, так теперь ты хочешь помириться с папой? Хочешь, чтобы я умер счастливым.
Снэпс Конечно, папа.
Эдуардо Проволоне Так ты теперь *хочешь*, чтобы я умер!
[шлёпает его]
Снэпс [больно] Папа, нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Toomey, Chicago PD Леопард не меняет своих пятен.
Officer Keough Ты имеешь в виду "пятна".
Lt. Toomey, Chicago PD [крик] Я имею в виду Snaps!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Пул был прав! Ты и бык, и дурак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Понял! Твоя дочь — не твоя дочь, а деньги, что были в драгоценностях, теперь в твоём белье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Thornton Poole [о дочери Снэпса, Лизе] У неё такие красивые, округлённые дифтонги!
Snaps Вот из-за этого она и вляпалась!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Provolone ...Я хочу лежать на пляже в Гонолулу!
Snaps Делай что хочешь, только не выходи из этой комнаты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Альдо, ты свидетель.
[поворачивает бумагу к нему]
Snaps Свидетель!
Aldo Да ты, босс, знаешь правила: никогда не быть свидетелем. Живёшь дольше.
Snaps Просто подпиши!
Aldo [подписывает] Луи Лакей был свидетелем — глянь, чем это для него кончилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kirkwood Ненавижу говорить «я же говорил», но вот что бывает, когда связываешься с жу****м!
Snaps Я — жу****?
[встаёт, застёгивает пальто]
Snaps Ты приходишь ко мне домой с мелким шрифтом и приложениями, пытаешься обвести меня вокруг пальца и забрать мои деньги? Чёрт, я привык иметь дело с мафиози, бутлегерами и стукачами, но вы, банкиры... страшные ребята.
Kirkwood [встаёт из кресла] Меня ещё никогда так не оскорбляли в жизни.
Snaps Погоди. Ты ещё молод.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пул — преподаватель грамматики мистера Проволоне]
Snaps Доброе утро, доктор!
Dr. Thornton Poole Мистер Проволоне. Где эти G-шки?
Snaps [шлёпает по сумке с деньгами] Вот они.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Конни! Быстро в кусты!
Connie Обязательно, босс? Каждый раз, когда ухожу, отстаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony Все эти поездки, наверное, сказываются на твоей семейной жизни.
Dr. Thornton Poole Ну, я провожу с мамой не так много времени, как хотелось бы. Но у неё есть коты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Теперь ты дворецкий! Дворецкий!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Thornton Poole Альдо — кладезь лингвистических аномалий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Provolone Ты держала меня в заточении здесь, как Рапунцель.
Snaps Ну, ты точно не Белоснежка!
Sofia Provolone Посмотри на пример, который ты подаёшь! Дом забит головорезами, подонками и киллерами!
Snaps Ладно... иногда мне приходилось приносить работу домой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo Завтрак готов.
Snaps «Готов», ты, палука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Какой же выдался день! Обе мои девочки выходят замуж!
Sofia Provolone [смотрит на Snaps с подозрением] Что значит «обе»?
Snaps [обнимает её, показывает на Терезу] София, моя жена, познакомься с Терезой, моей дочерью.
Sofia Provolone Твоя... дочь?
Snaps Я сам только что узнал.
Theresa Я тоже!
Sofia Provolone Если она твоя дочь, кто тогда её мать?
Roxanne Я.
Sofia Provolone [кричит] Ты родил ребёнка от новой горничной?
Overton [банкиры только что вошли в прихожую] Извините, мы не помешали?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Provolone ...Я хочу подняться на вершину Эмпайр-стейт-билдинг!
Anthony Rossano А я что, весь это время? Нянчусь с ребёнком Оскара?
Lisa Provolone Ты всегда такая злая?
Anthony Rossano ДА! Привыкай!
Lisa Provolone [вздрагивает] Я выхожу замуж за зверя! Больше не хочу видеть твоё лицо... пока не сыграем свадьбу!
Anthony Rossano Мне сойдёт! И пусть будут раздельные медовые месяцы!
Lisa Provolone Ладно!
Anthony Rossano Увидимся в церкви!
Lisa Provolone Хм!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony Rossano Когда я взялся за дело, ваши книги были в полном беспорядке.
Snaps Сейчас они, похоже, тоже не в лучшем состоянии!
[про себя]
Snaps Чёрт, двойное отрицание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo Позволь показать тебе дверь;
[кричит]
Aldo Вот она, дверь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Теперь возьмём Луи «Грубияна» МакГерка. Он трагически погиб в 25 лет.
Anthony Мне двадцать пять. Что случилось?
Aldo Кто-то наступил ему на пальцы.
Anthony И это его убило?
Aldo Он в тот момент держался за подоконник отеля «Эдисон».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Connie Я же его предупреждал, босс.
Aldo Энтони сказал, что тут дело жизни и смерти, босс.
Snaps Да вы, ребята, хватит меня «боссом» звать! Это не по-нашему!
Connie Конни, Альдо: Извините, босс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps [начинает душить Энтони] А откуда *ты* знаешь мою дочь?
Anthony [душит] Мы познакомились в Клубе 33.
Snaps [кричит] В подпольном баре?
Anthony [душит] Очень солидный подпольный бар.
Snaps Ты даже не мог выбрать того, кто покупал *моё* пиво!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nora Рада выбраться из этого дома. Теперь у меня будут свои слуги!
Snaps Вот увидишь, какая это будет забава!
[Нора хватает не тот чемодан и уходит]
Dr. Thornton Poole Возмутительная наглость! Я бы её сразу уволил.
Snaps Я больше так не могу. Максимум — уволить её.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sofia Provolone Теперь ты уволил горничную?
Snaps Нет! Она сама ушла, чтобы выйти замуж за Брюса Андервуда!
Sofia Provolone Когда это случилось?
Snaps Не знаю... где-то между жилетом и штанами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps [показывая на Энтони] Пристрели этого парня!
Aldo Босс! У нас не может быть трупа в доме, когда гости идут!
Snaps Ты прав. Это не по понятиям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Давайте начинать, у меня есть время до полудня, чтобы выглядеть как банкир.
Luigi Finucci О, мы тебя сделаем выглядеть как банкир. Снимай штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps [Тереза ищет Энтони и спрашивает у Снэпса, где его можно найти] Похоже, я знаю, где он.
Theresa Где?
Snaps Ближе, чем я думал. Сейчас я хочу, чтобы ты осталась здесь и не выходила. Ты мне это должна, сестра.
Connie Я думала, она твоя дочь.
Snaps Заткнись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nora Мистер Проволоне! Я ухожу к Андервудам.
Snaps Андервуды? Ты идёшь работать к Брюсу?
Nora Я выхожу замуж за Брюса.
Snaps Ты выходишь за Брюса? Я его первая нашла! То есть, для дочери.
Nora Мы познакомились в тот день, когда он пришёл к Лизе. О, это была любовь с первого взгляда.
Snaps Поздравляю... Ты уволена!
Nora Ты не можешь меня уволить... Я сама ухожу!
Snaps [кричит, уходя] Попытайся получить от меня характеристику, сестрица!
[про себя]
Snaps Отлично! Горничная выходит за миллионера, а моя дочь — за шофёра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Thornton Poole А теперь запомните, мистер Проволоне, речь — самый важный инструмент человека для передачи мысли.
Snaps Да, доктор, но когда я начну говорить, как банкир?
Dr. Thornton Poole [Доктор Пул катит свои «р» учит Снэпса дикции] За мной: «Кругом крутые и шершавые камни, грубый негодяй грубо бежал.»
Snaps [бормочет] Кругом крутые и шершавые камни...
Dr. Thornton Poole [повторяет речь, делая ударение на слове «грубо»] Кругом крутые и шершавые камни, грубый...
Snaps [пытается снова] Кругом крутые негодяй, грубый... Да ну, доктор, у меня не получается. Я никогда не научусь хорошо говорить.
Dr. Thornton Poole Не отчаивайтесь, мистер Проволоне. Попробуем другой подход, хорошо? За мной: «Рокко контрабандист расстрелял Рико Крысу из своего ружья за то, что он воровал его отчёты о поставках рома.»
Snaps «Рокко контрабандист расстрелял Рико Крысу из своего ружья за то, что он воровал его отчёты о поставках рома.»
Dr. Thornton Poole Вот так!
Snaps Ну конечно! Ты наконец придумал что-то, что имеет смысл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo О, доктор Пул! Заходите. Шеф вас ждал.
Dr. Thornton Poole [смеясь] Альдо, ты понимаешь, что ты только что сказал?
Aldo Что?
Dr. Thornton Poole Ты использовал причастие прошедшего времени без определения.
Aldo Я? И что с того?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father Clemente О, кстати. Поздравляю с тем, что ваша дочь выходит замуж за Брюса Андервуда.
Sofia Provolone Ой, боюсь, планы изменились, отец. Теперь она выходит замуж за хорошего итальянца — Энтони Розано.
Father Clemente Это только к лучшему. Ничто не сравнится с большой итальянской свадьбой! Энтони Розано!
Snaps Забудьте про Энтони, она с ним больше не собирается.
Sofia Provolone Что?
Father Clemente Жаль. Но она молода. Рано или поздно найдёт своего человека.
Snaps Она уже нашла его.
Sofia Provolone Кого?
Snaps Доктора Пула!
Sofia Provolone Доктора Пула?
Dr. Thornton Poole [наклоняется через перила] Привет!
Snaps [к Пулу] Вернись туда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Это та музыка, которую вы, ребята, сейчас слушаете! Бинг Кросби, Кэб Кэллоуэй... Не думайте, что я не слышал слов песни «Минни-мучер».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Теперь этот парень готов на тебе жениться — так что будь добра.
Lisa Provolone [хнычущим голосом] Но я хочу Оскара.
Snaps Я хочу его больше, чем ты. Но он в бегах, и Энтони тащит за него всю вину.
Lisa Provolone Большое спасибо. Куда делась любовь? Куда делся романтизм?
Snaps Куда делось ожидание до свадебной ночи?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aldo [сухо] Этот день был эмоциональными американскими горками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oscar Я — Оскар!
Snaps Избавьтесь от него!
[пауза]
Snaps Без промедления.
Aldo Понял, босс.
[Оскар кричит, когда его силой выносят]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Этот сук###...
[видит Отца Клементе на диване]
Snaps пистолет! Чёрт возьми! Ёлки-палки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anthony Rossano Я тебе сделку предложу, мистер П.
Snaps Какую сделку?
Anthony Rossano Я к этим драгоценностям привязался; они мне Терезу напоминают. Хочу выкупить их у тебя за 50 тысяч.
Snaps А где ты ещё 50 тысяч взял?
Anthony Rossano Я у тебя их украл.
Snaps Конни!
Connie [Конни входит в комнату] Что там, босс?
Connie [Снапс берёт в руки то, что думает, что это пистолет, но на самом деле это куриная ножка с бедром] Ты взял мой пистолет.
Snaps [Конни выходит из комнаты] Теперь ты хочешь сказать, что с тех пор, как я тебя видел, ты ещё 50 тысяч стянул?
Anthony Rossano Помнишь ту фиктивную фирму, что я для тебя оформил, чтоб скрывать доходы от рэкета?
Snaps Помню.
Anthony Rossano Помнишь, кого ты в неё казначеем назначил, для прикрытия?
Snaps Ты не мог!
Anthony Rossano Я просто себе чек выписал. Как казначей, банк не задавал вопросов.
Snaps Только крыса могла украсть деньги другого, добытые рэкетом.
Anthony Rossano Вот моё предложение: ты отдаёшь мне драгоценности, которые по праву мои, а я возвращаю тебе деньги, которые не мои.
Snaps Ладно, ты меня перехитрил. Ты отдаёшь деньги, я — эти драгоценности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Ладно, доктор, вот в чём дело: женись на моей дочери, и ты сможешь использовать все бабки из этого мешка, чтобы открыть школу лингвистики. Большинство мужиков всю жизнь пытаются заполучить то, что здесь.
[Snaps высыпает мешок, и на стол падает нижнее бельё; он ударяется головой о стол]
Dr. Thornton Poole [саркастично] Ммм, точно, мистер Проволоне. Никогда не видел столько денег.
Dr. Thornton Poole [Он берёт несколько предметов нижнего белья] Вот деньги, эм... и вот ещё деньги, и — О, смотри. Вот красивая новая купюра в 20 долларов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snaps Верни его сюда. Он сказал, что выйдет прогуляться по кварталу.
Aldo [Поднимает рыбу] Я не могу — я копчу лосося.
Snaps Затуши, позови Энтони и спрячь его где-нибудь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eduardo Provolone Анджело! Дай мне одно обещание.
Snaps Назови — сделаю!
Eduardo Provolone Поклянись перед своей семьёй, перед Папой Клементо, перед Иисусом Христом, перед Мадонной...
Snaps Что? Что?
Eduardo Provolone Поклянись стать честным человеком. Бросить эту позорную жизнь.
Snaps Ну, Папа...
Eduardo Provolone Обещай!
Snaps Ладно, Папа, если ты этого хочешь, я пойду прямо по пути. Обещаю.
Eduardo Provolone Нет, я готов.
[Он закрывает глаза и, кажется, умирает. Анджело наклоняется над его телом, как вдруг Эдуардо просыпается и в последний раз его шлёпает.]
Eduardo Provolone Чтобы ты не забыл!
[Умирает.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sofia Provolone [видит, как Снэпс обнимает Роксану] Анджело! Кто эта женщина?
Connie [сопит] Новая горничная.
Sofia Provolone Не надо быть с прислугой *настолько* любезной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Тим Карри
Тим Карри
Tim Curry
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
Chazz Palminteri
Мариса Томей
Мариса Томей
Marisa Tomei
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит
Kurtwood Smith
Роберт Лессер
Robert Lesser
Питер Ригерт
Питер Ригерт
Peter Riegert
Кен Хауард
Ken Howard
Винсент Спано
Vincent Spano
Орнелла Мути
Орнелла Мути
Ornella Muti
Уильям Этертон
Уильям Этертон
William Atherton
Мартин Ферреро
Мартин Ферреро
Martin Ferrero
Дон Амичи
Дон Амичи
Don Ameche
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»
Как Боран мог выжить в «Далеком городе»: способ действительно был, но крайне сомнительный
Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше