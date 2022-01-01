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Киноафиша Фильмы Оскар Оскар, 1991: актеры и роли
Oscar Оскар 1991 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Оскар, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Лэндис John Landis
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Чазз Пальминтери Чазз Пальминтери Chazz Palminteri Орнелла Мути Орнелла Мути Ornella Muti Дон Амичи Дон Амичи Don Ameche Питер Ригерт Питер Ригерт Peter Riegert Тим Карри Тим Карри Tim Curry Винсент Спано Vincent Spano Мариса Томей Мариса Томей Marisa Tomei Эдди Брекен Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas
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