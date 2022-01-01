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Оскар
Оскар, 1991: актеры и роли
Oscar
Оскар
1991 / США
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Оскар, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Лэндис
John Landis
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Чазз Пальминтери
Chazz Palminteri
Орнелла Мути
Ornella Muti
Дон Амичи
Don Ameche
Питер Ригерт
Peter Riegert
Тим Карри
Tim Curry
Винсент Спано
Vincent Spano
Мариса Томей
Marisa Tomei
Эдди Брекен
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
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Одна
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