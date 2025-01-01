Меню
Цитаты из фильма Бегство Эдди Мэйкона

Carl 'Buster' Marzack Хороший охотник никогда не гонится. Он ждёт.
Carl 'Buster' Marzack Я слишком стар для этой хр###.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
